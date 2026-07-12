Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /25 वर्षाच्या फुटबॉलपटूचं आकस्मित निधन, फिफा विश्वचषक 2026 सुरू असतानाच फुटबॉल विश्वाला मोठा धक्का

25 वर्षाच्या फुटबॉलपटूचं आकस्मित निधन, फिफा विश्वचषक 2026 सुरू असतानाच फुटबॉल विश्वाला मोठा धक्का

Jayden Adams Death Cause: फिफा विश्वचषका 2026 ची स्पर्धा सुरु असताना, 25 वर्षीय दक्षिण आफ्रिकन फुटबॉलपटूच्या निधनामुळे फुटबॉल विश्वात शोककळा पसरली आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 12, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:42 AM IST
25 वर्षाच्या फुटबॉलपटूचं आकस्मित निधन, फिफा विश्वचषक 2026 सुरू असतानाच फुटबॉल विश्वाला मोठा धक्का
Image Credit: 25 वर्षीय दक्षिण आफ्रिकन फुटबॉलपटूचे अचानक निधन ( Photo Credit: Reuters )

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
25 वर्षाच्या फुटबॉलपटूचं आकस्मित निधन, फिफा विश्वचषक 2026 सुरू असतानाच फुटबॉल विश्वाला मोठा धक्का
South African9 min ago
2
Sanjay Raut13 min ago
3
ICC23 min ago
4
Sanjay Raut52 min ago
5
FIFA world cup 2026 quarter final1 hr ago