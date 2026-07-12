/25 वर्षाच्या फुटबॉलपटूचं आकस्मित निधन, फिफा विश्वचषक 2026 सुरू असतानाच फुटबॉल विश्वाला मोठा धक्का

फुटबॉल जगताला फिफा विश्वचषक 2026 सुरू असतानाच मोठा धक्का बसला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा युवा मिडफिल्डर जेडन अॅडम्स याचे अवघ्या 25 व्या वर्षी निधन झाले. काही दिवसांपूर्वीच तो विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व करताना मैदानावर दिसला होता. त्याच्या आकस्मिक निधनाची माहिती शनिवारी दक्षिण आफ्रिका फुटबॉल प्लेयर्स युनियन (SAFPU) ने दिली. जेडन अॅडम्स हा दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातील महत्त्वाचा मिडफिल्डर मानला जात होता. विश्वचषकादरम्यान त्याने संघासाठी उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. विशेष म्हणजे, दक्षिण आफ्रिका आणि झेक प्रजासत्ताक यांच्यातील सामन्याच्या आदल्या दिवशी त्याच्या आजीचे निधन झाले होते. वैयक्तिक दुःख बाजूला ठेवत त्याने संघासाठी मैदानात उतरून तीन सामने खेळले.
त्याने झेक प्रजासत्ताक आणि मेक्सिकोविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये सुरुवातीपासून खेळ केला, तर दक्षिण कोरियाविरुद्धच्या लढतीत तो राखीव खेळाडू म्हणून मैदानात उतरला. कठीण परिस्थितीतही संघासाठी त्याने दाखवलेली बांधिलकी सर्वांच्या लक्षात राहिली.
जेडन अॅडम्सच्या निधनामागचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. त्याच्या अकाली निधनामुळे दक्षिण आफ्रिकेसह जागतिक फुटबॉल विश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे क्रीडामंत्री गेटन मॅकेंझी यांनी अॅडम्सच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत त्याला देशातील उदयोन्मुख प्रतिभावान खेळाडूंपैकी एक असल्याचे म्हटले. तसेच फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो यांनीही अॅडम्सच्या कुटुंबीयांप्रती आणि दक्षिण आफ्रिकन फुटबॉल समुदायाप्रती संवेदना व्यक्त केल्या.
विश्वचषकापूर्वी जेडन अॅडम्स आफ्रिकन चॅम्पियन्स लीगमध्ये मामेलोडी सनडाउन्सकडून खेळला होता. 2025-26 हंगामात संघाला विजेतेपद मिळवून देण्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे तो दक्षिण आफ्रिकेच्या उज्ज्वल भविष्यातील खेळाडू म्हणून ओळखला जाऊ लागला होता.
जेडन अॅडम्सने 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या वरिष्ठ राष्ट्रीय संघातून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. त्याने देशासाठी एकूण नऊ सामने खेळले. आफ्रिका कप ऑफ नेशन्सच्या संघात त्याला स्थान मिळाले नव्हते, मात्र फिफा विश्वचषक 2026 साठी त्याची निवड झाली होती आणि त्याने मिळालेल्या संधीचे चांगले सोने केले.
— Sahil Ebrahim (@sahil_e_) July 12, 2026
Remembered by the greatest, at the greatest stage.
A moment of silence observed for the departed Jayden Adams at the Argentina Switzerland game as well as Norway England games at the FIFA World Cup 2026. pic.twitter.com/jWZkIkUAQC
अवघ्या 25 व्या वर्षी त्याच्या निधनाने दक्षिण आफ्रिकेच्या फुटबॉलला मोठी पोकळी निर्माण झाली असून, त्याच्या स्मृतींना जगभरातील फुटबॉलप्रेमी श्रद्धांजली अर्पण करत आहेत.