/फुटबॅाल विश्वचषकादरम्यान 25 वर्षीय दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूचं निधन; फुटबॉल विश्वात शोककळा

Jayden Adams dies aged 25 : फुटबॅाल विश्वचषक 2026 आता शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि आता दक्षिण आफ्रिकेच्या फुटबॉल इतिहासातील हा एक अत्यंत दुःखद आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 2026 च्या फुटबॅाल विश्वचषक स्पर्धेमध्ये देशाचा गौरव आणि मान मिळवून देणारा रुण मिडफिल्डर, जेडन ॲडम्स, याचे वयाच्या अवघ्या 25 व्या वर्षी निधन झाले आहे. या धक्कादायक घटनेनंतर आता संपूर्ण फुटबॅाल विश्वामध्ये शोककळा पसरली आहे. दक्षिण आफ्रिकन फुटबॉल खेळाडू संघटना, क्रीडा मंत्रालय आणि त्याचा क्लब, मॅमेलोडी सनडाउन्स यांनी या दुःखद बातमीला दुजोरा दिला आहे. तथापि, त्याच्या मृत्यूचे कारण अद्याप कळलेले नाही.
कॅनडाविरुद्धच्या बाद फेरीच्या सामन्यात त्याचा समावेश नव्हता आणि संघ 1-0 ने हरला. तथापि, संपूर्ण क्रीडा जग त्याच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहे. त्याच्या निधनानंतर, दक्षिण आफ्रिकेचे क्रीडा मंत्री गेटन मॅकेन्झी यांनी एक निवेदन जारी करून या तरुण खेळाडूप्रती शोक व्यक्त केला. दक्षिण आफ्रिकेचे क्रीडा, कला आणि संस्कृती मंत्री, गेटन मॅकेन्झी, जेडन अॅडम्सबद्दल म्हणाले, "जेडन अॅडम्सच्या निधनाची बातमी ऐकून मला खूप दुःख झाले आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या फुटबॉलने आपला एक अत्यंत आश्वासक तरुण खेळाडू गमावला आहे असे ते म्हणाले.
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पुढे ते असेही म्हणाले की, आमचा देश त्याच्या कुटुंबियांसोबत, सहकाऱ्यांसोबत आणि त्याला एका आश्वासक खेळाडूपासून एका खऱ्या अर्थाने उत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय खेळाडूपर्यंत घडताना पाहणाऱ्या लाखो चाहत्यांसोबत शोक व्यक्त करत आहे." 28 जून रोजी जेव्हा दक्षिण आफ्रिका कॅनडाकडून पराभूत होऊन स्पर्धेतून बाहेर पडली, तेव्हा तो राखीव खेळाडूंच्या बाकावर होता. जेडनच्या अकाली निधनाने संपूर्ण क्रीडाविश्वात धक्का बसला आहे.
अॅडम्सने मेक्सिको (2-0 ने पराभव) आणि चेकिया (1-1 ने बरोबरी) विरुद्धच्या गट फेरीतील सामन्यांमध्ये सुरुवातीच्या 11 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवले. चेकियाविरुद्धच्या सामन्याच्या केवळ एक दिवस आधी, अॅडम्सच्या आजीचे मारियाना अॅडम्स यांचे निधन झाले. या तीव्र धक्क्यातही, त्याने आपल्या देशासाठी खेळण्याचे धैर्य दाखवले. 24 जूनच्या संध्याकाळी, दक्षिण कोरियाविरुद्धच्या ऐतिहासिक 1-0 विजयात तो बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरला. हा सामना त्याच्या आयुष्यातील शेवटचा फुटबॉल सामना ठरला.