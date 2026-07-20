/स्पेनने मिळवलं जेतेपद! फिफा फुटबॉल विश्वचषक 2026 स्पर्धेचा आढावा मिळवा एका क्लिकवर...

इतिहास साक्षी आहे, जेव्हा जेव्हा फुटबॉलचं मैदान घामाने भिजतं, तेव्हाच खऱ्या सम्राटाचा जन्म होतो! अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या मैदानांवर रंगलेलं फुटबॉल विश्वचषकाच २०२६ चं महायुद्ध अखेर संपलंय! एक बाजूला स्वप्नभंग अन् डोळ्यातलं पाणी... तर दुसऱ्या बाजूला इतिहास रचल्याचा तो अंगावर काटा आणणारा जल्लोष! ४० दिवस, ४८ संघ, १०४ सामने आणि एक ट्रॉफी! होय मित्रांनो! जगाला नवा फुटबॉल सम्राट मिळालाय! स्पेनने फुटबॉलच्या सिंहासनावर कब्जा केलाय! न्यू जर्सीच्या मेटलाईफ स्टेडियमवर जेव्हा फायनलचा रणसंग्राम सुरू झाला, तेव्हा कोट्यवधी काळजाचे ठोके थांबले होते. एका बाजूला गतविजेता लिओनेल मेस्सी आणि त्याची अर्जेंटिना... तर दुसऱ्या बाजूला स्पेनची ती मोठी भिंत!
९० मिनिटांचा थरार संपला, पण दोन्ही बाजूंनी एकही गोल झाला नाही! मैदानावर जीव पणाला लागला होता. सामना गेला 'एक्स्ट्रा टाईम'मध्ये. आणि मग उजाडली ती ऐतिहासिक १०६ वी मिनिट! स्पेनच्या फेरन टॉरेसने अर्जेंटिनाचा डिफेन्स भेदला, फुटबॉल थेट जाळ्यात गेला... आणि संपूर्ण स्टेडियम हादरलं! तो फक्त गोल नव्हता, तो स्पेनला जगज्जेता बनवणारा गोल होता! यासोबतच मेस्सीचं सलग दुसऱ्यांदा विश्वविजेते बनण्याचं स्वप्न काचेसारखं विखुरलं गेलं! स्पेनने १-० ने सामना जिंकून विश्वचषकावर आपलं नाव कोरलं! पण या महायुद्धात पराभूत झालेले राजेही इतिहासात अमर झाले. तिसऱ्या स्थानासाठी झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने फ्रान्सचा ६-४ असा अक्षरशः धुव्वा उडवला आणि ब्राँझ मेडलवर झडप घातली.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
रॉड्रि! स्पेनचा हा हुकमी एक्का ठरलाय या संपूर्ण स्पर्धेचा महानायक! त्याला 'गोल्डन बॉल' या पुरस्काराने गौरवलं गेलं आहे.
किलियन एमबाप्पे! फ्रान्सचा हा चित्ता जरी फायनलमध्ये पोहोचला नसला, तरी त्याने तब्बल १० गोल्स करून मेस्सीला मागे टाकलं आणि 'गोल्डन बूट' वर आपलं नाव कोरलं! सलग दोन वर्ल्ड कपमध्ये गोल्डन बूट जिंकणारा तो जगातील एकमेव फुटबॉलपटू बनलाय!
ज्याच्या हातांना भेदणं अशक्य होतं, तो स्पेनचा गोलकीपर उनाई सायमन, ठरलाय या स्पर्धेचा 'गोल्डन ग्लव्ह' विजेता!
हा क्षण जितका ऐतिहासिक आहे, तितकाच भावुक आहे. या विश्वचषकात अनेक खेळाडूने नवे रेकॉर्ड केले तर अनेकांचा हा शेवटचा वर्ल्ड कप ठरला. फुटबॉलचे दोन किंग्ज लिओनेल मेस्सी आणि रोनाल्डो या दोन्ही खेळाडू कदाचित पुन्हा कधीच आपल्याला विश्वचषकाच्या जर्सीत दिसणार नाही. एका युगाचा अंत झालाय आणि नव्या युगाची सुरुवात झालीय!