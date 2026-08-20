Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /क्रिकेटमध्ये जबरदस्त रेकॉर्ड! ना भारत, ना दक्षिण आफ्रिका...या नवख्या संघाने मोडला ऑस्ट्रेलियाचा विश्वविक्रम, जिंकले सलग 24 सामने

क्रिकेटमध्ये जबरदस्त रेकॉर्ड! ना भारत, ना दक्षिण आफ्रिका...या नवख्या संघाने मोडला ऑस्ट्रेलियाचा विश्वविक्रम, जिंकले सलग 24 सामने

क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, वेस्ट इंडिज किंवा भारत यासारख्या देशाने राज्य केले आहे. आता एक असा संघाने बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाचा 23 वर्ष जुना रेकॅार्ड मोडला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 20, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:25 PM IST
क्रिकेटमध्ये जबरदस्त रेकॉर्ड! ना भारत, ना दक्षिण आफ्रिका...या नवख्या संघाने मोडला ऑस्ट्रेलियाचा विश्वविक्रम, जिंकले सलग 24 सामने
Image Credit: ऑस्ट्रेलियाचा 23 वर्ष जुना रेकॅार्ड मोडला (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
क्रिकेटमध्ये जबरदस्त रेकॉर्ड! ना भारत, ना दक्षिण आफ्रिका...या नवख्या संघाने मोडला ऑस्ट्रेलियाचा विश्वविक्रम, जिंकले सलग 24 सामने
2
3
4
5