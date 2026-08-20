/क्रिकेटमध्ये जबरदस्त रेकॉर्ड! ना भारत, ना दक्षिण आफ्रिका...या नवख्या संघाने मोडला ऑस्ट्रेलियाचा विश्वविक्रम, जिंकले सलग 24 सामने

क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, नेपाळ यांसारख्या देशांना रेकॅार्ड्स मोडताना कमाल करताना पाहिले आहे. पण तुम्ही कधी ऐकले आहे का स्पेनचे क्रिकेट विश्वामध्ये नाव? स्पेनच्या संघाने चक्क क्रिकेटमधील बलाढ्य संघ ऑस्ट्रेलियाचा 23 वर्ष जुना रेकॅार्ड मोडला आहे. आता स्पेनच्या संघाने हे कसे काय केले आणि कोणता ऑस्ट्रेलियाचा रेकॅार्ड मोडला यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत. क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये आताच नाही आधीदेखील ऑस्ट्रेलियाचा संघ हा जागतिक महासत्ता देश होता. सलग विजयांच्या विक्रमासह काही विक्रम आजही अबाधित आहेत.
ऑस्ट्रेलियाने हा विक्रम 23 वर्षे आपल्या नावावर ठेवला होता, पण आता कांगारूंचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे. हा शानदार विक्रम भारत, इंग्लंड किंवा न्यूझीलंडसारख्या बलाढ्य संघांनी नव्हे, तर स्पेनसारख्या एका नवख्या संघाने मोडला. ऑस्ट्रेलियाने 2003 साली सर्वाधिक सलग विजयांचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. आता हा रेकॅार्ड भारताने किंवा दक्षिण आफ्रिका ना न्यूझीलंडच्या संघाने मोडला तर स्पेनच्या संघाने मोडला आहे. स्पेन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सलग विजय मिळवणारा संघ ठरला आहे. स्पेन सध्या दक्षिण फिनलँडमध्ये खेळल्या जात असलेल्या पुरुष टी20 विश्वचषक उप-प्रादेशिक युरोप पात्रता स्पर्धेत सहभागी झाला असून, त्याने या स्पर्धेतील आपले आतापर्यंतचे सर्व सामने जिंकले आहेत.
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2003 च्या काही वर्षांमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने रिकी पाँटिंग आणि स्टीव्ह वॉ यांच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाने क्रिकेट विश्वामध्ये धूमाकुळ घातला होता. यावेळी रिकी पाँटिंग आणि स्टीव्ह वॉ यांच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाने जगात त्यांना कोणीही हरवू शकणार नाही असे चित्र होते. 2003 मध्ये, ऑस्ट्रेलियाने सलग 20 विजय नोंदवून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सलग विजयांचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. स्पेनने 14 ऑगस्ट रोजी आपल्या सलामीच्या सामन्यात फिनलंडला पराभूत करून ऑस्ट्रेलियाचा विक्रम मोडला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील हा त्यांचा 21वा सलग विजय होता. त्यानंतर त्यांनी आइल ऑफ मॅन, लक्झेंबर्ग आणि बल्गेरियाला पराभूत करून आपला विक्रम आणखी मजबूत केला आणि सलग २४ विजयांचा टप्पा गाठला.
स्पेनच्या 24 सामन्यांच्या विजयी मालिकेत आइल ऑफ मॅन आणि जर्सीविरुद्धच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिका, तसेच क्रोएशियाविरुद्धच्या दोन मालिकांचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियाचा सलग 20 आंतरराष्ट्रीय विजयांचा यापूर्वीचा विक्रम वॉ आणि पाँटिंग यांच्या कर्णधारपदाखाली नोंदवला गेला होता. हे विजय कसोटी आणि एकदिवसीय या दोन्ही प्रकारांमध्ये होते. या विजयमालिकेची सुरुवात 11 जानेवारी 2003 रोजी झाली, जेव्हा ऑस्ट्रेलियाने होबार्टमध्ये इंग्लंडला पराभूत केले. ही मालिका मे 2003 मध्ये ब्रिजटाऊन येथे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीपर्यंत सुरू राहिली.