/स्पॅनिश महान खेळाडूचा पती 400 कोटी रुपये घेऊन फरार! टेनिस खेळाडूंनी स्वत: दिली माहिती

टेनिस हा खेळ नेहमीच खेळाडूंच्या कामगिरीमुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळत असतो. आता एक महिला टेनिस खेळाडूच्या संदर्भात एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. स्पॅनिश टेनिसची महान खेळाडू अरान्ट्झा सांचेझ-विकारियो हिने आता तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल धक्कादायक खुलासा केला आहे. महान खेळाडू अरान्ट्झा सांचेझ-विकारियो हिने सांगितले की तिची फसवणून झाली आहे, तिची फसवणूक ही तिचा माजी पती जोसेप सँटाकाना, याच्यावर तिची कोट्यवधी डॉलर्सची मालमत्ता हडपल्याचा आरोप केला आहे. आता हे नक्की प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
खेळाडू अरान्ट्झा सांचेझ-विकारियो स्पॅनिश टीव्ही शोमध्ये बोलताना म्हणाल्या की, तिने सांगितले तिने तिच्या नवऱ्यावर आंधळा विश्वास ठेवला आणि तो तिच्या मुलांचा बाप असल्यामुळे तिने विश्वास ठेवला. ती तिच्या आयुष्यामधील सर्वात मोठी चूक ठरली आहे असे तिने सांगितले. या प्रकरणाच्या संदर्भात खेळाडूने सांगितले की, मी त्याच्या प्रेमामध्ये आंधळी झाले होते, मला वाटले होते की तो नेहमी माझ्यासाठी असेल पण तसे झाले नाही. तो तसा माणूस निघाला नाही जसा मी विचार केला होता. मी फक्त टेनिस खेळत राहिले आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या माझ्या पतीवर सोपवल्या पण त्याने माझ्यासोबत फसवणूक केली आहे असे खेळाडूने सांगितले.
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पुढे खेळाडूने सांगितले की, तिच्या संपूर्ण कारकिर्दीत तिने केवळ टेनिसवरच लक्ष केंद्रित केले. तिने कधीही तिची बँक खाती, गुंतवणूक किंवा आर्थिक बाबी सांभाळल्या नाहीत. अरान्ट्झा सांचेझ-विकारियो ही स्पॅनिश खेळाडू माजी जागतिक नंबर 1 खेळाडू राहिली आहे. तिने पुढे असेही सांगितले की तिला आर्थिक गोष्टींबद्दल फारसे माहिती नव्हते, तिचे पूर्णपणे टेनिसवर लक्ष ठेवले. जेव्हा तिला तिच्या फसवणूकबद्दल समजले त्यावेळी तिला कळले की, अंदाजे 31 दशलक्ष पाउंड (सुमारे 400 कोटी रुपये) किमतीची मालमत्ता गायब झाली आहे. अखेरीस, संपूर्ण भार माझ्यावर पडला.
2023 मध्ये ही घटना घडली होती, 2023 मध्ये, विकॅरिओ आणि तिच्या माजी पतीवर लक्झेंबर्ग बँकेचे कर्ज फेडणे टाळण्यासाठी मालमत्ता लपवल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. न्यायालयाने विकॅरिओला दोन वर्षांची स्थगित शिक्षा सुनावली आणि बँकेला 5.5 दशलक्ष पाउंड परत करण्याचे आदेश दिले. तुरुंगवास टाळण्यासाठी आपण आपल्या कमाईतील 50 टक्के रक्कम बँकेला देत असल्याचे या माजी टेनिसपटूने सांगितले.