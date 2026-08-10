/बुमराहनंतर टीम इंडियाचा अजून एक खेळाडू दुखापतग्रस्त? स्वतः गोलंदाजीच्या कोचने दिले अपडेट

Kuldeep Yadav Injury : टीम इंडिया सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून येथे भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जाणार आहे. यापूर्वी दोन्ही संघात ७ ते ९ ऑगस्ट दरम्यान सराव सामना खेळवला गेला, ज्यात टीम इंडियाने ६ विकेटने विजय मिळवला. त्यामुळे टीम इंडियाचा टेस्ट सीरिजपूर्वी आत्मविश्वास चांगलाच वाढला आहे. या सामन्यात भारताच्या फलंदाज आणि गोलंदाजीच्या फळीने चांगला परफॉर्मन्स दिला. मात्र या दरम्यान टीम इंडियाचा एका असा खेळाडू होता को फक्त एकाच इनिंगमध्ये खेळताना दिसला. स्टार गोलंदाज कुलदीप यादव हा फक्त पहिल्या इनिंगमध्ये गोलंदाजी करताना दिसला, त्यामुळे चर्चा रंगली की टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज कुलदीप यादव हा फिट नाहीये. तेव्हा कुलदीपच्या तब्येतीबाबत स्पिन गोलंदाजीच्या कोचने एक महत्वाची अपडेट दिली आहे.
टीम इंडियाच्या स्पिन गोलंदाजीचे कोच साईराज बहुतुले यांनी एक मोठी अपडेट दिली. यात त्यांनी सांगितलं की, सराव सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये कुलदीप यादवला यासाठी खेळण्याची संधी दिली नाही कारण खूप ओव्हर गोलंदाजी केल्यावर आम्हाला त्याच्या शरीराच्या स्थितीबाबत समजून घ्यायचे होते. त्यांनी स्पष्ट केलं की डाव्या हाताच्या डावखुऱ्या रिस्ट स्पिनरच्या तंदुरुस्तीबाबत कोणतीही चिंता नाहीये.
कुलदीप यादवने तीन दिवसांच्या सामन्यात 18 ओव्हर गोलंदाजी केली होती. तसेच सामन्यापूर्वी सुद्धा त्याने दोन ते तीन ओव्हर गोलंदाजी केली होती. बहुतुलेने सांगितलं की कुलदीप यादवला आराम देण्याचा निर्णय सावधगिरी म्हणून देण्यात आलेला आहे. बहुतुले म्हणाले, 'सामन्यादरम्यान आणि त्याआधीच्या काही सत्रांत मिळून कुलदीपने 18 ओव्हर गोलंदाजी केली. त्याची कामगिरी चांगली होती. त्यानंतर, आपल्या शरीराला कसं वाटतंय हे समजून घेण्यासाठी त्याला थोडा विश्रांती घ्यायची होती'.