Asia Cup 2025 : 'खेळ सुरु राहिला हवा...' भारत - पाकिस्तान मॅच खेळवण्याबाबत सौरव गांगुलीने घेतली भूमिका

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) ही स्पर्धा यंदा यूएईमध्ये 9 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान खेळवली जाणार आहे. शनिवारी उशिरा या स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं. आशिया कप 2025 मध्ये ग्रुप स्टेज सामन्यांकरता भारत आणि पाकिस्तानला (India VS Pakistan) एकाच ग्रुपमध्ये ठेवण्यात आलंय. 14 सप्टेंबर रोजी भारत - पाकिस्तान दरम्यान ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाईल. मात्र भारत - पाकिस्तान सामना खेळवण्याबाबत भारतीय क्रिकेट फॅन्समध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. पाकिस्तान देश नेहमीच दहशतवादाला प्रोत्साहन देतो आणि याच कारणामुळे भारताने या स्पर्धेत पाकिस्तान विरुद्ध कोणताही सामना खेळू नये असा असं मतं चाहते व्यक्त करतायत. असं असतानाच भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने याबाबत त्याची भूमिका मांडली आहे.

आशिया कप 2025 स्पर्धेत भारताने पाकिस्तान विरुद्ध सामना खेळू नये अशी मागणी भारतीय क्रिकेट चाहत्यांकडून केली जातेय. यावर बोलताना माजी कर्णधार सौरव गांगुली म्हणाला की, 'मला हे चालणार आहे. खेळ सुरूच राहायला पाहिजे. त्याचवेळी पहलगाम सारखी घटना पुन्हा होऊ नये हे देखील तितकंच खरं. पण खेळ सुरूच राहिला पाहिजे. भारताने दहशतवादाविरुद्ध कडक भूमिका घेतलीये, त्यामुळे खेळ खेळला गेला पाहिजे'.

आशिया कप 2025 ही स्पर्धा यंदा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार आहे. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या पाश्ववभूमीवर संघांचा सराव व्हावा या संदर्भात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आशिया कप 2025 चे आयोजन यंदा भारताकडे आहे, असं असलं तरी स्पर्धेचे सर्व सामने हे संयुक्त अरब अमीरातमध्ये खेळले जातील. आशिया कप 2025 मध्ये यंदा एकूण 8 संघ सहभागी होणार असून यात भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हॉन्ग-कॉन्ग, ओमान आणि यूएई इत्यादींचा सहभाग आहे. 8 संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ग्रुप ए - भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हॉंगकॉंग.

Sourav Ganguly on India and Pakistan facing in Asia Cup:

I'm okay. The sport must go on. At the same time Pahalgam should not happen, but the sport must go on. India took a strong stance towards terrorism, Sport needs to be played". (ANI). pic.twitter.com/WChFG8qvII

