  ड्रीम डेब्यू... शेवटच्या बॉलवर SIX लगावत संघाला मिळवून दिला अविस्मरणीय विजय; 20 वर्षीय खेळाडू चर्चेत

Viral Video:  अलीकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष पूर्णपणे आयपीएल 2026 च्या समान्यांमध्ये आहे मात्र, आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट सामन्यांमध्येही काही कमी थरार नाही बरं का... याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे 20 वर्षीय क्रिकेटरची शेवटच्या बॉलवरील दमदार खेळी. या सामन्यातील एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. तो एकदा पहाच...

प्रिती वेद | Updated: Mar 30, 2026, 11:25 AM IST
ड्रीम डेब्यू... शेवटच्या बॉलवर SIX लगावत संघाला मिळवून दिला अविस्मरणीय विजय; 20 वर्षीय खेळाडू चर्चेत
(photo Credit- Social Media)

Sports News: आयपीएल 2026 च्या सामन्यांमध्ये क्रिकेटर्सची दमदार खेळी पहायला मिळत असली तरी आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमध्येही तितकाच थरार पाहायला मिळतोय. साउथ अफ्रीका आणि न्यूझीलंड यांच्यात सुरू असलेल्या मालिकेत एका 20 वर्षांच्या नवख्या खेळाडूने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. ‘कायला रेनेकी’ या तरुण महिला खेळाडूने आपल्या पहिल्याच वनडे सामन्यात असा पराक्रम केला, ज्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगलेल्या सामन्यात साउथ अफ्रीकाला अविश्वसनीय विजय मिळाला. तिच्या धाडसी फलंदाजीमुळे आता तिची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

न्यूझीलंडची दमदार सुरुवात

क्राइस्टचर्च येथे 29 मार्च रोजी खेळल्या गेलेल्या या पहिल्या वनडे सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करत 268 धावा केल्या. संघासाठी ‘मॅडी ग्रीन’ हिने 85 धावांची शानदार खेळी केली. इतर फलंदाजांनीही छोट्या-छोट्या भागीदारी करत संघाला भक्कम स्कोअर उभारायला मदत केली. त्यामुळे साउथ अफ्रीकासमोर आव्हान मोठं होतं.

...याला म्हणतात काट्याची टक्कर 

उत्तरादाखल साउथ अफ्रीकाने संयमी सुरुवात केली. ‘एनेरी डर्कसन’ आणि ‘सुने लीस’ यांनी अर्धशतकं झळकावत संघाला सामन्यात टिकवून ठेवलं. मात्र शेवटच्या टप्प्यात सामना अत्यंत चुरशीचा बनला आणि निकाल शेवटच्या षटकावर येऊन ठेपला.

8व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या ‘कायला रेनेकी’ हिने जबाबदारी स्वीकारली. हा तिचा वनडे डेब्यू सामना होता, पण तिच्या खेळात कोणताही दबाव दिसला नाही. तिने शांतपणे फलंदाजी करत संघाला लक्ष्याच्या जवळ आणलं.

शेवटच्या षटकाचा रंजक थरार

शेवटच्या षटकात साउथ अफ्रीकाला 4 चेंडूत 12 धावा हव्या होत्या. तिसऱ्या चेंडूवर रेनेकीने शानदार षटकार ठोकला. त्यानंतर दोन चेंडूंवर धाव मिळाली नाही. आता शेवटच्या चेंडूवर 6 धावांची गरज होती आणि गोलंदाजी ‘सूजी बेट्स’ करत होती. या निर्णायक क्षणी रेनेकीने पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका मारत चेंडू सीमारेषेबाहेर पाठवला.

अविश्वसनीय विजय मिळवून दिला

या षटकारामुळे साउथ अफ्रीकाने सामना जिंकत मालिकेत आघाडी घेतली. ‘कायला रेनेकी’ने 32 चेंडूत नाबाद 42 धावा करत आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. तिची ही खेळी चाहत्यांसाठी खास ठरली

टी20 डेब्यूतही असाच पराक्रम

विशेष म्हणजे हा तिचा पहिलाच पराक्रम नाही. यापूर्वी 10 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानविरुद्धच्या टी20 डेब्यू सामन्यातही तिने शेवटच्या चेंडूवर षटकार ठोकत संघाला विजय मिळवून दिला होता. अवघ्या 48 दिवसांत तिने दुसऱ्यांदा असं करून आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.

‘कायला रेनेकी’च्या या कामगिरीमुळे ती भविष्यातील मोठी स्टार ठरू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. तिच्या धाडसी खेळीमुळे महिला क्रिकेटमध्ये एक नवं नाव समोर आलं आहे, जे पुढील काळात आणखी मोठे विक्रम करू शकतं.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

