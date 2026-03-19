सचिन तेंडुलकरने पत्नीसह साजरा केला गुढीपाडव्याचा सण; स्वतःच शेअर केला खास व्हिडीओ

Sachin Tendulkar New Video: गुढीपाडव्याचा सण महाराष्ट्रभर मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जात आहे. अशात क्रिकेटचा दिग्गज खेळाडू सचिन तेंडूलकर याने दरवर्षीप्रमाणे पारंपरिकरित्या हा सण साजरा केला. या दरम्यान त्याने एक खास व्हिडीओ शेअर केला. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 19, 2026, 03:02 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Sachin Tendulkar:  क्रिकेटचा दिग्गज खेळाडू सचिन तेंडुलकरने गुढीपाडव्याचा सण आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा केला.  गुढीपाडव्यानिमित्त सोशल मीडियावर आपल्या चाहत्यांना एक प्रेमळ आणि पारंपरिक शुभेच्छा संदेश दिला. मराठी नववर्ष साजरे करताना, 'मास्टर ब्लास्टर'ने एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये या सणाचा उत्साह सुंदरपणे टिपला गेला आहे. हा व्हिडिओ महाराष्ट्रातील आणि जगभरातील त्याच्या चाहत्यांच्या मनाला खूप भावला.

घरीच पारंपरिकरित्या साजरा केला सण

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, सचिन तेंडुलकर वर्षाच्या शुभ सुरुवातीला कुटुंबासोबत वेळ घालवताना आणि सांस्कृतिक परंपरांचा आदर करताना दिसला.

नेटकऱ्यांच्या सुंदर प्रतिक्रिय

चाहत्यांनी त्या रीलच्या कमेंट सेक्शनमध्ये सचिन तेंडुलकरचे 'याला म्हणतात संस्कार' म्हणून कौतुक करत कमेंट्सचा वर्षाव केला. काही तासांतच, त्या पोस्टला लाखो व्ह्यूज मिळाले आणि अनेकांनी नमूद केले की, जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असूनही, सचिन महाराष्ट्रीयन परंपरा साजरे करण्याची एकही संधी सोडत नाही.

गुढी पाडवा म्हणजे काय?

गुढी पाडवा हा मराठी नववर्षाचा पहिला सण मानला जातो आणि तो चैत्र महिन्याच्या पहिल्या दिवशी साजरा केला जातो, जो साधारणपणे मार्च किंवा एप्रिलमध्ये येतो. हा सण वसंत ऋतूच्या आगमनाचे आणि नवीन पीक-कापणीच्या हंगामाच्या सुरुवातीचे प्रतीक असून, तो आपल्यासोबत नवचैतन्य आणि सकारात्मकतेची भावना घेऊन येतो.

मुख्यतः महाराष्ट्रात साजरा होणारा हा सण, चांगल्याचा वाईटावर विजय दर्शवतो आणि अनेकदा भगवान रामाच्या अयोध्येतील पुनरागमनाशी जोडला जातो. या सणाची एक सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा म्हणजे घराबाहेर ‘गुडी’ उभारणे. ही ‘गुडी’ म्हणजे एक सजवलेली वेळूची काठी असून, तिच्यावर एक चमकदार साडी आणि कळश मांडले जाते. ही गुढी विजय, समृद्धी आणि संरक्षणाचे प्रतीक मानली जाते.

या दिवशी सगळे लवकर उठतात, घरे स्वच्छ करून सजवतात, नवीन कपडे घालतात आणि उत्साहाच्या वातावरणात नवीन वर्षाची सुरुवात करतात.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

