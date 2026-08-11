BCCI मधील 'हे' पद 18 महिन्यांपासून रिक्तच! बक्कळ पगार द्यायला तयार क्रिकेट बोर्ड पण नोकरीसाठी कोणी तयार होईना

BCCI Vacancy : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जगातील सर्वात श्रीमंत बोर्डांपैकी एक आहे. त्याने या क्रिकेट बोर्डासोबत काम करणं हे कोणासाठी सुद्धा एक मोठी संधी आहे. मात्र असं असताना सुद्धा मागील 18 महिन्यांपासून बीसीसीआयमध्ये एक अशी जागा रिक्त आहे ज्याची याघडीला भारतीय क्रिकेटला सर्वाधिक गरज आहे. या पदासाठी यापूर्वी तीन जणांनी अप्लाय केलं होतं, मात्र त्या तिघांनी सुद्धा काही काळानंतर पदावर रुजू होण्यासाठी नकार दिला.
मागच्या ९ ऑगस्ट रोजी बीसीसीआयच्या सर्व मोठे पदाधिकारी बंगळुरूच्या सेंटर ऑफ एक्सिलन्समध्ये पोहोचले. यावेळी सेंटर ऑफ एक्सिलेन्सचे डायरेक्टर व्हीव्हीएस लक्ष्मण उपस्थित होते. यावेळी एका पत्रकार परिषदेत बीसीसीआयच्या या सेंटर विषयी माहिती देण्यात आली. यावेळी सर्वात मोठा प्रश्न हाच होता की खेळाडूंना एवढ्या दुखापती का होत आहेत. तसेच त्यांची रिकव्हरी योग्य प्रकारे का होत नाहीये.
व्हीव्हीएस लक्ष्मणने विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तर देताना एक खुलासा केला की, मागच्या दीड वर्षांपासून सेंटर ऑफ एक्सलन्स'च्या (CoE) क्रीडा विज्ञान आणि वैद्यकशास्त्र विभागाच्या प्रमुखपदी (Sports Science Head) कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात मंडळाला अडचणी येत आहेत. नितीन पटेल यांनी मार्च २०२५ मध्ये विभागप्रमुखपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून त्यांच्या जागी योग्य व्यक्तीच्या शोधाचे प्रयत्न सुरू आहेत परंतु अद्याप त्यांना यात यश आलेले नाही.
व्हीव्हीएस लक्ष्मणने सांगितलं की मागच्या दीड वर्षात एक्सपर्ट पॅनलने सोबत तीन उमेदवारांची चर्चा झाली होती. उया मेदवारांपैकी एक होते टीम इंडियाचे माजी फिजिओ अँड्र्यू लीपस, ज्यांच्याशी करार जवळपास निश्चित झाला होता, पण कौटुंबिक कारणांमुळे त्यांनी अखेरीस नकार दिला. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या एका कँडिडेट सोबत बोलणं निश्चित झालं होतं, पण त्याने बंगळुरूला शिफ्ट होण्यास नकार दिला. त्याच प्रकारे न्यूझीलंडच्या रग्बी संघाशी जोडलेल्या एका अनुभवी स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेशनलला सुद्धा निवडण्यात आलं होतं, परंतू शेवटच्या क्षणी त्याने सुद्धा पदावर रुजू होण्यास नकार दिला. बीसीसीआयमधील स्पोर्ट्स साइंस हेड या रिक्त पदासाठी जवळपास 30 ते 80 लाख रुपयांचं वार्षिक वेतन पॅकेज आहे.
बीसीसीआयला स्पोर्ट्स साइंस हेड या पदासाठी योग्य उमेदवार न मिळण्यामागचे कारण आहे की, या पदाची भूमिका ही अर्धवेळ किंवा रिमोट स्वरूपाची नाही. म्हणजेच निवडलेल्या उमेदवाराला खेळाडूंच्या देखरेखीसाठी आणि त्यांच्या टीमचे नेतृत्व करण्यासाठी दररोज बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सिलन्समध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागेल. यासाठी त्यांना बंगळुरूला स्थलांतर करावे लागेल, जी एक मोठी अडचण ठरत आहे. तसेच भारतीय क्रिकेटच्या गरजांची समज आणि त्याबाबतची सखोल जाण असणेही आवश्यक आहे. याच कारणामुळे बीसीसीआय अजूनही प्रतीक्षा करत आहे आणि या परिस्थितीचा खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीवरही परिणाम होत आहे.