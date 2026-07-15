/ICC ODI Ranking : शुभमन गिल ICC वन-डे रँकिंगमध्ये नंबर 1वर विराजमान होणार? रँकिंगमध्ये अक्षर पटेलही चमकला

ICC ODI Ranking : बर्मिंगहॅममध्ये झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारतानं इंग्लंडचा 6 गडी राखून धुव्वा उडवत मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. मात्र आता या विजयानंतर आयसीसीच्या वन-डे रँकिंगमध्ये थोडेफार बदल झाले आहेत. पहिल्या मॅचमध्ये 80 रन्सची मॅचविनिंग खेळी करत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला होता. आता गिलच्या या स्फोटक खेळीमुळे तो आयसीसीच्या वन-डे रँकिंगमध्ये अव्वलस्थानी विराजमान होण्याच्या मार्गावर आहे. तर दुसरीकडे इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात बॅटिंग आणि बॉलिंगमध्ये चोख कामगिरी करणारा ऑलराऊंडर खेळाडू अक्षर पटेलनं आयसीसीच्या टॉप-10मध्ये डेरेदाखल झाला आहे.. कर्णधार गिल सध्या वन-डे रँकिंगमध्ये दुसऱ्या स्थानी असून त्याच्या पुढे न्यूझीलंडचा तडाखेबंद फलंदाज डॅरिल मिचेल 814 रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर आहे. गिलनं पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात 80 धावांची शानदार खेळी केल्यानं त्याला 12 रेटिंग पॉईंटचा फायदा झालाय. आता तो फक्त 11 रेटिंग पॉईंट मागे असून कार्डिफमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात त्याला अव्वल स्थानी विराजमान होण्याची संधी मिळू शकते.
भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलनं 2026मध्ये एकूण 6 एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. गिलनं 113.25च्या सरासरीनं 453 धावा कुटल्या असून त्यात 4 अर्धशतकं आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध मायदेशात झालेल्या एका शतकाचा समावेश आहे.. जर गिलच्या वन-डे करिअर पाहिलं गेलं तर त्यानं एकूण 65 सामन्यात 60.57च्या सरासरीनं 3 हजार 271 धावा केल्यात. गिलशिवाय भारतीय संघातील रनमशीन विराट कोहली तिसऱ्या स्थानी तर हिटमॅन रोहित शर्मा चौथ्या स्थानी कायम आहे.
पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात गिलसोबत भारतीय संघाच्या आणखी एका खेळाडूनं मोलाची कामगिरी करत भारताचा विजय सुकर केला आहे.. संघाचा अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेलनं पहिल्या वन-डेमध्ये बॉलिंग आणि बॅटिंग या विभागात तडफदार कामगिरी करत टीमला वन-डेमध्ये विजयी मिळवून दिलाय. अक्षरनं बॉलिंग करताना इंग्लंडच्या 4 बॅटरना माघारी धाडले आणि नंतर बॅटिंग करताना 57 धावांची खेळी केली आहे. या चमकदार कामगिरीमुळे अक्षरनं आयसीसीच्या ऑलराऊंडर रँकिंगमध्ये थेट नवव्या स्थानी पोहोचलाय. आणि या विभागात तो एकमेव भारतीय खेळाडू आहे. ऑलराऊंडरच्या विभागात अफगाणिस्तानचा खेळाडू अजमतुल्लाह ओमरजाई पहिल्यास्थानी कायम आहे..
इंग्लंडचा सर्वात अनुभवी खेळाडू ज्यो रूटनं आयसीसीच्या बॅटिंग वन-डे रँकिंगमध्ये 12वं स्थान संयुक्तपणे काबिज केलंय. भारताविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात 76 धावांची खेळी केल्याचा रूटला फायदा झाला आहे.
आयसीसीच्या बॉलिंग विभागात भारतीय गोलंदाजांनी निराशाच केली आहे. बॉलिंग विभागात अफगाणिस्तानचा फिरकीपटू राशिद खान रँकिंगमध्ये नंबर 1वर कायम आहे.. या विभागात भारताचा फिरकीपटू कुलदीप यादव हा एकमेव गोलंदाज रँकिंगमध्ये आठव्या स्थानी आहे. इतर कोणत्याही गोलंदाजाला टॉप 10मध्ये जागा बनवता आली नाही. भारतीय संघात खूप दिवसांनी कमबॅक करणारा यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह या विभागात 24व्या स्थानी आहे.