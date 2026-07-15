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ICC ODI Ranking : शुभमन गिल ICC वन-डे रँकिंगमध्ये नंबर 1वर विराजमान होणार? रँकिंगमध्ये अक्षर पटेलही चमकला

ICC ODI Ranking : आयसीसीनं नुकतंच वन-डे रँकिंग जाहीर केलंय. या रँकिंगनुसार भारतीय संघाचा कर्णधार वन-डे रँकिंगमध्ये अव्वलस्थानी विराजमान होण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. तर इंग्लंडचा अनुभवी फलंदाज ज्यो रूटला नव्या रँकिंगमध्ये बऱ्यापैकी फायदा झाल्याचं पाहायला मिळालंय.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 15, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:08 PM IST
ICC ODI Ranking : शुभमन गिल ICC वन-डे रँकिंगमध्ये नंबर 1वर विराजमान होणार? रँकिंगमध्ये अक्षर पटेलही चमकला
Image Credit: भारतीय वन-डे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल

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ICC ODI Ranking : शुभमन गिल ICC वन-डे रँकिंगमध्ये नंबर 1वर विराजमान होणार? रँकिंगमध्ये अक्षर पटेलही चमकला
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