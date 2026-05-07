पंजाब किंग्सचा लागोपाठ तिसरा पराभव, विजयासह हैदराबादचा संघ प्लेऑफच्या उंबरठ्यावर

SRH VS PBKS IPL 2026 : आयपीएल 2026 चा 49 वा सामना हा पंजाब किंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात पार पडला. या सामन्यात पंजाब किंग्सने प्रथम गोलंदाजी निवडली होती. यावेळी सनरायजर्स हैदराबादने 4 विकेट गमावून 235 धावा केल्या आणि विजयासाठी पंजाब किंग्सला 236 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करण्यात पंजाब किंग्स अपयशी ठरली आणि केवळ 202 धावा करू शकली. परिणामी 33 धावांनी सनरायजर्स हैदराबादचा विजय झाला. यासह हैदराबादचा संघ प्लेऑफच्या अगदी जवळ पोहोचला असून त्यांच्याकडे सध्या 14 पॉईंट्स झाले असून ते पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 9 वर आहेत.
हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पंजाब किंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात पार पडला. या सामन्यात पंजाब किंग्सने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडल्याने हैदराबादला प्रथम फलंदाजीसाठी उतरावे लागले. फलंदाजीत हैदराबादचा ईशान किशन, हेन्रीच क्लासेनन अर्धशतक ठोकलं. तर अभिषेक शर्मा, ट्रेव्हिस हेड आणि नितीश कुमार यांनी सुद्धा चांगली कामगिरी केली. यात अर्शदीप सिंह, लोकी फर्ग्युसन, विजयकुमार, युजवेंद्र चहलने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. हैदराबादने 4 विकेट गमावल्या आणि 235 धावा करून विजयासाठी पंजाब किंग्सला 236 धावांचे आव्हान दिले.
पंजाब किंग्सकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरन सिंह समाधानकारक धावा करू शकले नाही. त्यानंतर कॉपर कानोलेने सर्वाधिक 107 धावा केल्या. तर इतर कोणताही फलंदाज समाधानकारक धावा करू शकला नाही. अखेर सनरायजर्स हैदराबादचा संघ 202 धावा करू शकला आणि ३३ धावांनी विजय मिळवला. पॅट कमिन्स आणि शिवांग कुमारने २ विकेट घेतली. त्यानंतर नितीश कुमार, ईशान मलिंगा आणि साकिब हुसेबने प्रत्येकी 1 विकेट घेतल्या.
आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध पंजाब किंग्स सामन्यानंतर बदल झालेला आहे. यानुसार सनरायजर्स हैदराबादचा संघ हा टॉपवर आहे. हैदराबादने पंजाब किंग्सवर विजय मिळवला. 33 धावांनी विजय मिळाल्यावर हैदराबाद संघाकडे आता +0.737 नेट रन रेट आणि 14 व्या पॉईंट्स आहेत. तर पंजाब किंग्सचा संघ तिसऱ्या स्थानावर घसरला. पंजाब किंग्सने लागोपाठ तीन सामने गमावले आहेत. तो दुसऱ्या स्थानी असून त्यांच्याकडे +0.737 नेट रन रेट सह 13 पॉईंट्स आहेत.