/Raksha Bandhan Special : क्रिकेटवेड्या भावाला बहिणीने कर्ज घेऊन दिली पहिली बॅट, भारताविरुद्ध केल्या 420 धावा करत रचला इतिहास, कोण आहे सोनल दिनुषा?

Raksha Bandhan Special : भारत विरुद्ध श्रीलंका या संघांमध्ये दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली गेली. या सीरिजमधील पहिला सामना भारताने जिंकून 1-0 ने सीरिजमध्ये आघाडी घेतली. तर दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडिया सहज विजय मिळवेल असं वाटत असताना श्रीलंकेचा स्टार ऑलराउंडर सोनल दिनुषाने शेवटपर्यंत झुंज देऊन सामना ड्रॉ केला. त्यामुळे यजमान श्रीलंकेला क्लीन स्वीप देणं टीम इंडियाला शक्य झालं आंही आणि 1-0 ने सीरिजमध्ये त्यांना विजय मिळाला. यावेळी दुसरा सामना ड्रॉ करण्यात महत्वाचं योगदान असणारा ऑलराउंडर सोनल दिनुषाने यावेळी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्याने एकट्याच्या भरवश्यावर भारताच्या तोंडून विजय खेचून आणला. श्रीलंकेचा ऑलराऊंडर सोनल दिनुषाची संघर्षमय कहाणी ऐकून क्रिकेट फॅन्सच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. सोनल दिनुषासाठी क्रिकेट हा फक्त एक खेळ किंवा त्याचं पॅशन नव्हतं तर कुटुंबाला गरिबीतून बाहेर काढण्याचं एकमेव माध्यम होतं. भारताविरुद्ध दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमध्ये दिनुषाने 140 च्या सरासरीने एकूण 420 धावा केल्या. ज्यात तीन शतकांचा समावेश होता. आतापर्यंत सोनलने त्याच्या टेस्ट करिअरमध्ये फक्त 5 सामने खेळले आहेत, मात्र अवघ्या काही सामन्यात त्याने आपली प्रतिभा सिद्ध केली. करिअरचा फक्त 5 वा टेस्ट सामना खेळणाऱ्या या फलंदाजाच्या यशामागे एक संघर्षमय कहाणी आहे.
श्रीलंकेचा ऑलराऊंडर सोनल दिनुषाने आपल्या लहानपणीचा कोच आशान प्रियंजन यांनी पीटीआयला काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, 'सोनल दिनुषाला सुरुवातीला बास्केटबॉलमध्ये खूप रस होता. शाळेचे कोच सुसंथा फेलिक्स डायसने जेव्हा त्याला खेळताना पाहिले तेव्हा त्यांनी त्याला क्रिकेट संघात सामील केलं. मात्र तेव्हा त्याच्याकडे बॅट नव्हती, क्रिकेट किट नव्हते आणि त्याचं कुटुंब सुद्धा त्यावेळी आर्थिक अडचणींचा सामना करत होतं. तेव्हा मोठ्या बहिणीने दुसऱ्यांकडून पैसे उधार घेऊन सोनल दिनुषाला त्याची पहिली क्रिकेट बॅट खरेदी करून दिली. आता दिनुषा त्याच्या आई, वडील आणि भावंडांच्या खूप जवळ आहे आणि क्रिकेटमधून मिळणारे त्याचे उत्पन्न आता संपूर्ण कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनले आहे.
कॉलेजच्या दिवसापासून दिनुषाची ओळख ही खूप वेळ मैदानात टिकून खेळण्याची आणि खाली फलंदाजांना स्ट्राईक रेट वाचवून जिंकण्याची राहिली आहे. नुवानथा, जयसूर्या आणि कुमार यांच्यासोबत त्याने कोलंबोमध्येही ही कामगिरी पुन्हा करून दाखवली. परिणामी भारतासोबतची ती अत्यंत कठीण सीरिज संपताच प्रशिक्षक प्रियंजन यांनी त्याला विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला; मात्र, दिनुशाने त्वरित सरावासाठी (नेट्समध्ये) परतण्याचा आग्रह धरला, कारण 31 ऑगस्ट रोजी त्याला आपल्या क्लबसाठी 'मेजर लीग'मधील 50 षटकांचा सामना खेळायचा होता आणि त्यानंतर सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात टी20 स्पर्धाही खेळायची होती.
भारताविरुद्ध टेस्ट सीरिज सुरु होण्यापूर्वी दिनुषाने आपल्या कोचला फोन करून म्हटले होते की भारताकडे खूप अप्रतिम स्पिन अटॅक आहे, ज्यासाठी त्याने खूप चांगली कामगिरी केली आहे. ज्यासाठी त्याने कोलंबो क्रिकेट क्लबमध्ये त्याने तासंतास फक्त रिवर्स स्वीपची प्रॅक्टिस केली होती. या तयारीचा परिणाम त्यांना मैदानावर पाहायला मिळाला. जिथे त्याने रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार आणि सारांश जैन सारख्या स्पिनरला स्वीप शॉट लगावले. त्याने आपल्या एकूण 420 धावांपैकी 173 धावा केवळ 'स्वीप शॉट्स'च्या माध्यमातून केल्या आणि एकाच कसोटी मालिकेत 'स्वीप शॉट'चा वापर करून फिरकी गोलंदाजीवर सर्वाधिक धावा करण्याचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला.
अरविंदा डिसिल्वा: 168, 138*, 103
अरविंदा डिसिल्वा: 126, 146, 120
कुमार संगाकारा: 142, 105, 139
सोनल दिनुशा: 100, 103, 110
पहिल्या टेस्ट सामन्यात पराभूत झाल्यावर श्रीलंकेचा संघ अडचणीत होता. भारताने श्रीलंकेला फॉलोऑन खेळण्यासाठी मजबुर केले. दुसरा सामना सुद्धा श्रीलंका पराभूत होईल अशी भीती असताना सोनल दिनुशा श्रीलंकेसाठी मैदानात टिकून राहत तिसरं शतक ठोकलं. सोनल दिनुशाने दोन टेस्ट सामन्यांमध्ये तीन शतके झळकावली आहेत. तो चौथ्या टेस्ट शतकापासून अवघ्या 16 धावांनी दूर होता.