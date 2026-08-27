टीम इंडियाने मालिका जिंकली पण संघाच्या अडचणी वाढल्या, 'हा' खेळाडू ठरला मालिकावीर

IND vs SL : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये दुसरा कसोटी सामना पार पडला, हा सामना अनिर्णयीत राहिला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिल्या डावामध्ये चांगली कामगिरी केली. पण त्यानंतर दुसऱ्या डावामध्ये श्रीलंकेच्या संघाने डाव सांभाळला आणि सामना बरोबरीत संपला. कोलंबोमध्ये झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाचे गोलंदाज दुसऱ्या डावामध्ये खराब कामगिरी राहिली. या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने 1-0 ने जिंकली आहे, दुसऱ्या कसोटीच्या शेवटच्या दिवशी भारताला सामना जिंकण्याची संधी होती, परंतु भारतीय गोलंदाजांना श्रीलंकेच्या दुसऱ्या डावातील उर्वरित 4 विकेट्स घेता आल्या नाहीत.
भारताच्या संघाने या मालिकेमध्ये विजय मिळवला आहे पण टीमला या अनिर्णयित सामन्याचा मोठा धक्का बसणार आहे. श्रीलंकेच्या संघाने दुसऱ्या डावामध्ये 429 धावा करुन 200 हून अधिक धावांची आघाडी घेतली आणि त्यानंतर सामना ड्रॅा घोषित करण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघाने श्रीलंकेला फॉलो-ऑन दिला होता. अशा परिस्थितीत, यजमान संघासाठी या सामन्याचा निकाल विजयापेक्षा कमी नाही.
Sri Lanka’s resilience with the bat ensures that only three wickets fall on the final day. The two teams shake hands after a hard-fought Test, which ends in a draw.#TeamIndia win the series 1-0.— BCCI (@BCCI) August 27, 2026
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पहिल्या डावामध्ये भारतीय फलंदाजांची मजबूत फलंदाजी पाहायला मिळाली, ऋषभ पंत, कर्णधार शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल आणि रवींद्र जडेजा यांनीही भारताला ही मोठी धावसंख्या गाठण्यास मदत केली. पंतने 63, गिलने 50, यशस्वीने 45 आणि जडेजाने 43 धावा केल्या. श्रीलंकेच्या संघाकडून सोनल दिनुशाने संघाचा डाव सावरला आणि टीम इंडियाला विकेट न देण्याचे ठरवले आणि त्याने संघासाठी शतकही झळकावले. श्रीलंकेने सोनल दिनुशाच्या 103 आणि पसिंदू सुरियाबंदाराच्या 80 धावांच्या जोरावर 290 धावा केल्या. भारताकडे 213 धावांची आघाडी होती.
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श्रीलंकेच्या संघासाठी सोनल दिनुशाने कमालीची कामगिरी केली होती, श्रीलंकेच्या दुसऱ्या डावात, सोनल दिनुशाने 264 चेंडूंमध्ये नाबाद 133 धावा केल्या आणि भारतीय संघाचा विजय हातातून हिसकावला. तर केवळ आपला दुसरा सामना खेळणाऱ्या पसिंदू सुरियाबंदाराने 92 धावा केल्या. कामिंदू मेंडिसनेही 55 धावांचे योगदान दिले. केसरा नुवान्थाच्या 46 धावा निर्णायक ठरल्या, कारण तो बाद झाला असता तर संघ अडचणीत आला असता.