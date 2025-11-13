English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
"परतलात तर..." पाकिस्तानमधील बॉम्बस्फोटाच्या भीतीने घाबरलेल्या श्रीलंकेच्या खेळाडूंना स्वतःच्याच बोर्डाची धमकी!

Sri Lanka Cricket Warns Players Not To Come Back from Pakistan: इस्लामाबाद बॉम्बस्फोटानंतर, श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघाने पाकिस्तान सोडण्याची मागणी केली, परंतु बोर्डाने खेळाडूंना इशारा दिला की जर ते परत आले तर कारवाई केली जाईल.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 13, 2025, 10:55 AM IST
PAK vs SL 2nd ODI: इस्लामाबादमध्ये झालेल्या आत्मघाती स्फोटानंतर पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या घटनेनंतर पाकिस्तान दौऱ्यावर असलेल्या श्रीलंका क्रिकेट टीमनं देश सोडण्याची मागणी केली आहे. मात्र श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानं (SLC) खेळाडूंना थेट चेतावणी दिली आहे की, जर कोणी पाकिस्तान सोडून परतलं तर त्याच्यावर कारवाई होईल.

इस्लामाबाद स्फोटानंतर निर्माण झालं भीतीचं वातावरण

मंगळवारी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे एका कार बॉम्ब स्फोटानं खळबळ उडवली. या घटनेत अनेकांचा मृत्यू झाला असून काही जण जखमी झाले आहेत. या स्फोटाच्या परिसरात पाकिस्तान आणि श्रीलंका संघांचं ठिकाण जवळच होतं, त्यामुळे श्रीलंकेच्या खेळाडूंमध्ये घबराट पसरली. स्फोटानंतर श्रीलंका संघातील आठ खेळाडूंनी आणि काही सपोर्ट स्टाफनं तात्काळ परतण्याची इच्छा व्यक्त केली. खेळाडूंचं म्हणणं आहे की पाकिस्तानमध्ये राहणं आता सुरक्षित नाही आणि परिस्थिती आणखी गंभीर बनत चालली आहे.

श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचं कठोर धोरण

या मागणीवर श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानं खेळाडूंची भूमिका मान्य करण्यास नकार दिला आहे. बोर्डानं स्पष्ट सांगितलं आहे की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) आणि स्थानिक प्रशासनानं संपूर्ण सुरक्षा हमी दिली आहे, त्यामुळे कोणालाही परतण्याची गरज नाही. SLC च्या अधिकृत निवेदनात सांगण्यात आलं आहे की, “जो कोणी खेळाडू किंवा सपोर्ट स्टाफ सदस्य पाकिस्तान सोडून जाईल, त्याच्यावर बोर्डाच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईची प्रक्रिया होईल. त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.” याचा अर्थ असा की, जर कोणताही खेळाडू पाकिस्तानमधून परतला, तर त्याच्यावर श्रीलंकेत पोहोचल्यानंतर कठोर कारवाई होऊ शकते.

 

खेळाडूंचा वाढता दबाव

माहितीनुसार, श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी दिवसभर दौरा थांबवण्याची आणि स्वदेशात परतण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, सुरक्षा परिस्थिती पाहता पाकिस्तानमध्ये क्रिकेट खेळणं धोकादायक ठरू शकतं. सध्या श्रीलंका संघानं पाकिस्तानविरुद्ध एकच वनडे सामना खेळला आहे, तर दोन सामने अजून बाकी आहेत. यानंतर श्रीलंकेला पाकिस्तानमध्ये झिंबाब्वेविरुद्ध त्रिकोणी T20 सीरीज सुद्धा खेळायची आहे.

खेळाडूंच्या सुरक्षेच्या चिंतेवरून रात्री उशिरापर्यंत SLC अधिकारी, टीम मॅनेजमेंट आणि पाकिस्तानी सुरक्षा संस्थांमध्ये बैठक घेण्यात आली. परिस्थितीचा विचार करून उरलेले दोन्ही वनडे सामने एक दिवस पुढे ढकलण्यात आले आहेत. PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांनी सांगितलं की हे सामने आता 14 आणि 16 नोव्हेंबरला खेळवले जातील.

पाकिस्तानच्या प्रतिमेला आणखी धक्का

या घटनेनं पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या क्रिकेटवरील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्हं उभी केली आहेत. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या सततच्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे अनेक परदेशी संघांनी पाकिस्तान दौऱ्याला नकार दिला होता. 2009 मध्ये लाहोरमध्ये श्रीलंका टीमवर झालेल्या हल्ल्यानंतर तब्बल 10 वर्षं पाकिस्तानमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बंद पडलं होतं. आता पुन्हा श्रीलंका संघाला आलेला हा अनुभव पाकिस्तानसाठी मोठं प्रतिष्ठेचं संकट ठरू शकतं.

 पुढील वेळापत्रक

  • दुसरा वनडे: 14 नोव्हेंबर 2025 – रावळपिंडी
  • तिसरा वनडे: 16 नोव्हेंबर 2025 – रावळपिंडी
  • त्रिकोणी T20 सीरीज: श्रीलंका, पाकिस्तान आणि झिंबाब्वे यांच्यात

जर श्रीलंका बोर्डानं खेळाडूंना थांबवण्यात यश मिळवलं, तर सीरीज नियोजित वेळापत्रकानुसार होईल. अन्यथा, पाकिस्तानला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रद्दीकरणाच्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.

