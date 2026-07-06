W, W, W, W...; 'डबल हॅट्ट्रीक' घेत श्रीलंकाच्या दासुन शनाकाने रचला इतिहास; संघाला जिंकवून दिला हारलेला सामना

श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडू दासुन शनाकाने क्रिकेटमध्ये अशक्यप्राय अशा रेकॉर्डची नोंद केली आहे. दासुन शनाकाने 'डबल हॅट्ट्रिक' घेत इतिहासात नव्या विक्रमाची नोंद केली आहे. क्रिकेटच्या भाषेत, सलग तीन चेंडूंवर तीन बळी (विकेट्स) घेतल्यास 'हॅट्ट्रिक' म्हटलं जातं, मात्र जर सलग चार चेंडूंवर चार बळी घेतले तर 'डबल हॅट्ट्रिक' म्हणतात. श्रीलंकेच्या या खेळाडूने अमेरिकेत सुरू असलेल्या 'मेजर लीग क्रिकेट' स्पर्धेत ही जबरदस्त कामगिरी केली आहे. शनाका 'सिएटल ओर्कास' संघाकडून खेळत आहे.
पोमोना येथील 'नाइट रायडर्स क्रिकेट फील्ड'वर टेक्सास सुपर किंग्सविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या स्पर्धेतील 21 व्या सामन्यात शनाका 'सिएटल ओर्कास' संघाचं प्रतिनिधित्व करत होता. सामन्याच्या शेवटच्या षटकात शनाकाने डबल हॅट्ट्रिक घेत संघाला पराभवाच्या छायेतून बाहेर काढत विजय मिळवून दिला.
विजयासाठी आवश्यक असलेल्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना, सुपर किंग्सला शेवटच्या षटकात 15 धावांची गरज होती. त्यावेळी डोनोव्हन फरेरा आणि शुभम रंजन हे फलंदाज मैदानात खेळत होते. हे षटक टाकण्यासाठी दासुन शनाका गोलंदाजीला आला. टेक्सासचा संघ सहज विजय मिळवेल, असं दिसत होतं. पहिल्या चेंडूवर चौकार मारला गेला आणि दुसऱ्या चेंडूवर एक धाव सिंगल) घेतली. शेवटच्या चार चेंडूंवर 10 धावांची गरज असताना, सुपर किंग्सचा विजय निश्चित वाटत होता.
Take a bow, Shanaka #SeattleOrcas #AmericasFavoriteCricketTeam #MLC2026 #SOvTSK #DasunShanaka | @dasunshanaka1 pic.twitter.com/PQlgkxagiQ— Seattle Orcas (@MLCSeattleOrcas) July 6, 2026
याचवेळी शनाकाने एकामागोमाग एक चार चेंडूंवर चार विकेट्स घेत इतिहास रचला. मेजर लीग क्रिकेटच्या इतिहासातील ही पहिली डबल हॅटट्रीक आहे.
तिसऱ्या चेंडूवर शनाकाने सेट फलंदाज फरेराचा त्रिफळा उडवला. चौथ्या चेंडूवर त्याने कॅल्विन सॅवेजला झेलबाद करून तंबूत माघारी धाडलं. पाचव्या चेंडूवर त्याने ॲडम मिल्नला यष्टिरक्षकाकरवी झेलबाद केले. यासह त्याने हॅट्ट्रिक पूर्ण केली. पण तो इतक्यावरच थांबला नाही. षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर त्याने अंशी डी सिल्वाला झेलबाद करून 'डबल हॅट्ट्रिक' साजरी केली.
अशा प्रकारे, हातातून निसटलेला वाटणारा सामना सिएटल ऑर्कासने 9 धावांनी जिंकला. डबल हॅट्ट्रिकच्या जोरावर आपल्या संघाला विजय मिळवून देणाऱ्या शनाकाला 'सामनावीर' (Player of the Match) म्हणून गौरवण्यात आलं.