/सामन्यादरम्यान मैदानावर क्रिकेटरचा जागीच मृत्यू, खेळाडू आणि अंपायरमधील वादानंतर घडली घटना

Sri Lanka Cricket : श्रीलंकेच्या बेरुवालामध्ये रविवारी आयोजित केलेल्या एका फ्रेंडली क्रिकेट सामन्यादरम्यान एका खेळाडूचा मैदानातच दुर्दैवी मृत्यू झाला. ज्या सामन्यात ही घटना घडली तो सामना ओल्ड बॉयज़ असोसिएशन द्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या क्रिकेट कार्निव्हलचा भाग होती. मृतक व्यक्तीचं नाव जुल्फिकार असं असून त्याचं वय हे मिळालेल्या माहितीनुसार 45 वर्ष होतं. बेरुवाला येथील 'चायना फोर्ट' भागातील एका नामांकित मुस्लिम शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात ते सहभागी झाले होते.
प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितल्यानुसार जुल्फिकार हा फलंदाजी करताना अचानकपणे क्रीजवर पडला. सामन्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण सुरु असताना पाहिलं गेलं की तीन बॉलमध्ये सहा धावा जुल्फिकारने केल्या. तेव्हाच मैदानात सदर घटना घडली. त्यावेळी स्कोअर हा 3.4 ओव्हरवर 37/5 एवढा होता. जुल्फिकार फलंदाजी करताना जमिनीवर कोसळतातच एकदम खळबळ उडाली. लगेचच त्याला वैद्यकीय उपचारांसाठी बेरुवाला रीजनल हॉस्पिटल येथे पोहोचवण्यात आलं. रुग्णालयाच्या सूत्रांनी सांगितल्यानुसार तेथे पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने सध्या खेळाडू, आयोजक आणि प्रेक्षक सर्वच धक्क्यात आहेत. संपूर्ण स्पर्धेला अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले.
प्राथमिक माहिती अशी आहे की जुल्फिकारला फलंदाजी करत असताना हृदयविकाराचा झटका आला. मात्र अधिकाऱ्यांनी अद्याप याला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. बेरुवाला पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, वैद्यकीय अहवालाची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान बेरुवालामध्ये त्याला श्रद्धांजली वाहणाऱ्यांचा ओघ सुरूच आहे. जुन्या मित्रांसोबत केवळ खेळाचा आनंद घेण्यासाठी आलेला, पण कधीच घरी न परतलेला हा खेळाडू आणि त्याच्याशी संबंधित आठवणी लोक सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत.
Heartbreaking tragedy in Beruwala. Sri LankaNibraz Ramzan (nibraz88cricket) July 5, 2026
A young cricketer collapsed and passed away while batting during a school old boys’ association cricket carnival today. He was on 6 off 3 balls when he suffered a suspected heart attack. The tournament has been suspended. pic.twitter.com/tUvjzbWuwH
2025 च्या जून महिन्यात पंजाबच्या फिरोजपूर जिल्ह्यातल्या गुरुहर येथे सुद्धा अशीच घटना घडली होती. यात हरजीत सिंह नावाच्या खेळाडूला मैदानात फलंदाजी करत असताना एका बॉलवर सिक्स लगावताना त्याला हृदयविकाराचा झटका आला. तो जमिनीवर कोसळला यावेळी रुग्णालयात नेताच त्याला मृत घोषित करण्यात आलं होतं.