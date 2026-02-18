English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  T20 World Cup 2026 : सुपर 8 पूर्वी या संघाला मोठा झटका, स्टार खेळाडू टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर

T20 World Cup 2026 : सुपर 8 पूर्वी 'या' संघाला मोठा झटका, स्टार खेळाडू टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर

T20 World Cup 2026 : श्रीलंकेने ग्रुप स्टेजमध्ये बी ग्रुपमध्ये अव्वल राहून सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला, मात्र संघाच्या स्टार गोलंदाजाला दुखापतीमुळे वर्ल्ड कपमधून थेट बाहेर पडावं लागलं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Feb 18, 2026, 09:33 PM IST
T20 World Cup 2026 : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी सुपर 8 मधील सर्व 8 संघ आता निश्चित झाले आहेत. शनिवार 21 फेब्रुवारी पासून सुपर 8 सामन्यांना सुरुवात होईल. यात ग्रुप ए मध्ये भारत, वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे तर ग्रुप बी मध्ये श्रीलंका, इंग्लंड, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांचा समावेश आहे. श्रीलंकेने ग्रुप स्टेजमध्ये बी ग्रुपमध्ये अव्वल राहून सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला, मात्र संघाच्या स्टार गोलंदाजाला दुखापतीमुळे वर्ल्ड कपमधून थेट बाहेर पडावं लागलं आहे. 

दुखापत महागात पडली : 

श्रीलंकेचा गोलंदाज  मथीशा पथिराना याला दुखापतीच्या कारणामुळे संपूर्ण टूर्नामेंटमधून बाहेर पडावं लागणार आहे. आयसीसीने पत्रक जाहीर करून  मथीशा पथिरानाची रिप्लेसमेंट म्हणून वेगवान गोलंदाज दिलशान मदुशंकाचं नाव जाहीर केलंय. ज्याला आयसीसीची इव्हेन्ट टेक्निकल कमिटीने मंजुरी दिली आहे. 2026 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात मथिशा पाथिरानाने 26 धावा देत 2 विकेट घेतले. ओमानविरुद्ध तो एकही विकेट घेऊ शकला नाही, परंतु तो चांगली गोलंदाजी करत होता ज्यात त्याने 3 ओव्हरमध्ये फक्त 11 धावा दिल्या.

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध सामन्यात दुखापतग्रस्त झाला पथिराना : 

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या ग्रुप स्टेज सामन्यात मथिशा पाथिराना खेळला, पण त्याला त्याचे पहिली ओव्हर सुद्धा पूर्ण करता आली नाही. चार बॉल टाकल्यानंतर त्याच्या पायाला दुखापत झाली. फिजिओ आले, पण तो खेळ सुरू ठेवू शकला नाही. पाथिराना लंगडत मैदानाबाहेर पडला. सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करताना 181 धावा केल्या होत्या. पथुम निस्सांका यांचे शतक (100) आणि कुसल मेंडिस यांचे अर्धशतक (51) यामुळे श्रीलंकेने 12 चेंडू शिल्लक असताना लक्ष्य गाठले.

दिलशान मदुशंका संघात सामील : 

आयसीसीने आपल्या स्टेटमेंटमध्ये सांगितलं की इव्हेन्ट टेक्निकल कमिटीद्वारे रिप्लेसमेंटची मंजुरी मिळाल्यावर दिलशान मदुशंका श्रीलंकेच्या संघात सामील झाला असून तो गुरुवारी होणाऱ्या शेवटच्या ग्रुप स्टेज सामन्यात झिम्बाब्वे विरुद्ध खेळेल. झिम्बाब्वेने सुपर 8 साठीही पात्रता मिळवली आहे, या संघाने चालू आवृत्तीत ऑस्ट्रेलियाला हरवून मोठा अपसेट निर्माण केला आहे.

