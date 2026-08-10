'कुछ तो गडबड है!' सामना जिंकल्यावर श्रीलंकेच्या खेळाडूने तपासली मोहम्मद सिराजची बॅट, Video Viral

IND VS SL Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज होणार आहे. 15 ऑगस्ट पासून या सीरिजच्या पहिल्या सामन्याला सुरुवात होईल, मात्र त्यापूर्वी दोन्ही संघात तीन दिवसांचा एक सराव सामना खेळवला गेला. 7 ते 9 ऑगस्ट दरम्यान पार पडलेल्या या सामन्यात टीम इंडियाने 6 विकेट्स राखून विजय मिळवला. यावेळी मोहम्मद सिराज हा टीम इंडियाच्या विजयाचा शिल्पकार ठरला. मोहम्मद सिराजने 15 बॉलमध्ये 32 धावा करत तब्बल 4 षटकार लगावले. मोहम्मद सिराजची ही विस्फोटक फलंदाजी पाहून श्रीलंकेचे खेळाडू हैराण झाले. सामना जिंकल्यावर मैदानातून बाहेर पडताना श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी मोहम्मद सिराजची बॅट तपासली.
भारताला विजयासाठी 207 धावांचं लक्ष मिळालं होतं. यशस्वी जयस्वाल आणि शुभमन गिलने पहिल्या विकेटसाठी शतकीय पार्टनरशिप केली. या दोघांनी भारताला मजबूत स्थितीत आणलं. मिडल ऑर्डरच्या हळू खेळीनंतर एकवेळ असं वाटत होतं की सामना कोणत्याही निर्णयाशिवाय ड्रॉवर संपेल. दोन ओव्हर शिल्लक असताना भारताला विजयासाठी 23 धावांची आवश्यकता होती. मोहम्मद सिराजला झा वॉर्म अप सामना असल्याने त्याला खेळण्याची सूट मिळाली होती. याचा त्याने पुरेपूर फायदा उचलला आणि जबरदस्त खेळी केली.
44 व्या ओव्हरमध्ये मोहम्मद सिराजने सोनल दिनुशाच्या गोलंदाजीवर तीन जबरदस्त षटकार ठोकले. शेवटच्या ओव्हरला टीम इंडियाला 16 धावांची आवश्यकता होती, ही ओव्हर श्रीलंकेचा कमान केशरा नुवांता याने टाकली आणि सिराजने कोणत्याही दबावाशिवाय फलंदाजी केली. यावेळी सिराजने लागोपाठ तीन बॉलवर तीन सिक्स मारून हॅट्रिक पूर्ण केली. यासोबतच भारताने 6 विकेटने विजय मिळवला.
DSP GOESSony Sports Network SonySportsNetwk) August 9, 2026
Mohammed Siraj signs off the warm-up game with three sixes on the trot! BeautifulGameofTestCricket pic.twitter.com/poApnwLVwu
Kaushy (kaushyy14) August 9, 2026
Mohammad Siraj hits 6,1,6,6,6,4.
And Mohammad Siraj won the Match for India in the Warmup Match - Take a bow, Siraj. pic.twitter.com/sJ7LYBzdrf
मोहम्मद सिराजने 15 बॉलमध्ये नाबाद 32 धावांची कामगिरी केली. यात त्याने 4 षटकार आणि 1 चौकार लगावला. जो खेळाडू अनेकदा एक किंवा दोन धावा करण्यासाठी संघर्ष करत असतो त्याला अशी जबरदस्त बॅटिंग करून सामना जिंकवताना पाहून श्रीलंकेचे खेळाडू हैराण झाले. त्यांनी सोईराज मैदानाबाहेर जात असताना त्याची बॅट चेक केली. ते पाहत होते की या बॅटमध्ये कोणती गडबड तर नाही ना... यावेळी सिराज त्यांच्याकडे पाहून हसला. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.