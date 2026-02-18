English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोणी केला होता पाकिस्तानच्या PM ला फोन? ज्यानंतर भारतासमोर खेळायला तयार झाला पाकिस्तान

IND VS PAK : यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील भारत - पाकिस्तान सामना हा मोठ्या ड्रामानंतर पार पडला होता. कारण पाकिस्तानने बांगलादेशला पाठिंबा दर्शवत आधी भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती. मात्र मध्यस्थीनंतर पाकिस्तान सरकारने यांच्या सरकारला हा सामना खेळण्याची परवानगी दिली. मात्र यात नेमकी मध्यस्थी करून पाकिस्तानला कोणी राजी केलं याबाबत माहिती समोर आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 18, 2026, 04:25 PM IST
(Photo Credit - Social Media)

IND VS PAK : 15 फेब्रुवारी रोजी रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात भारताने तब्बल 61 धावांनी पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव केला. टीम इंडियाने पाकिस्तानला 114 धावांवर ऑलआउट केलं. त्यामुळे टीम इंडियाने सलग तीन ग्रुप स्टेज सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला. तर पाकिस्तानला सुपर 8 मध्ये प्रवेशासाठी अजून एक सामना खेळवाव लागणार आहे. यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील भारत - पाकिस्तान सामना हा मोठ्या ड्रामानंतर पार पडला होता. कारण पाकिस्तानने बांगलादेशला पाठिंबा दर्शवत आधी भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती. मात्र त्यानंतर सामन्याच्या काही दिवसांपूर्वी 9 तारखेला पाकिस्तान सरकारने त्यांचा निर्णय बदलला आणि त्यांच्या राष्ट्रीय संघाला भारताविरुद्ध सामना खेळण्याची परवानगी दिली. मात्र पाकिस्तानने आपल्या बहिष्काराच्या निर्णयावरून घेतलेला यूटर्न कोणामुळे शक्य झाला. याविषयी महत्वाची माहिती समोर आली आहे. 

कोणी केली मध्यस्थी? 

कोलंबो येथे झालेला भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नकवी आले होते. यावेळी त्यांनी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती  अनुर कुमार डिसानायके यांना भारत - पाकिस्ताना खेळवण्याचं श्रेय दिलं. बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) चे प्रमुख अमिनुल इस्लाम बुलबुल यांनी पाकिस्तानला सामना खेळवण्याचे आवाहन केले. श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुअर कुमार दिसानायके यांनीही पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना फोन केला.

मोहसीन नकवी यांनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुर कुमार डिसानायके यांच्याशी झालेल्या भेटीत सांगितले की, 'सर्वप्रथम, पाकिस्तानचे राष्ट्रपती (आसिफ अली झरदारी) आणि पंतप्रधान (शहबाज शरीफ) यांचे हार्दिक अभिनंदन. त्याने मला खास तुमच्यापर्यंत शुभेच्छा पोहोचवण्यास सांगितले. खरंच, कालच्या सामन्यात तुम्हीच खरे हिरो होता. कारण तुम्ही 2  अब्ज लोकांचे मनोरंजन केले. तुमच्यामुळेच आम्ही सामना खेळू शकलो'.

हेही वाचा : पाकिस्तानने खेळाडूंची लाज काढली! मैदानात उतरण्याआधी घासायला लावली भांडी, कर्णधारानेच केलं उघड

मोहसीन नकवी म्हणाले, 'भारतासोबत खेळण्याबाबत आम्हाला अनेक समस्या होत्या, पण पंतप्रधानांना तुमचा फोन येताच त्यांनी मला फोन केला आणि म्हणाले आता काही हरकत नाही... आपल्याला फक्त सामना खेळायचा आहे. बस्स'. यात तुम्ही महत्त्वाची भूमिका बजावली याबद्दल मी खूप आभारी आहे'.

श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुर कुमार दिसानायके यांनीही पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना फोन केला होता. पाकिस्तान सरकारने एका निवेदनात म्हटले होते की, श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांना सध्याचा गतिरोध शांततेने सोडवण्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची विनंती केली. त्यांच्या संभाषणादरम्यान, त्यांनी आठवण करून दिली की पाकिस्तान आणि श्रीलंका नेहमीच एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत, विशेषतः कठीण काळात'.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार

