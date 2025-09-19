English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मैदानातच वडिलांच्या निधनाची आली बातमी अन्... आशिया कपच्या आनंदावर पसरला शोक

सुपर-4 मध्ये स्थान मिळवल्यानंतर संघासोबत आनंद साजरा करत असताना त्याला या दुःखद घटनेची माहिती मिळाली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 19, 2025, 09:18 AM IST
Cricketer father suddenly passed away: आशिया कपमध्ये अफगाणिस्तानवर विजय मिळवून सुपर-4 मध्ये प्रवेश केल्यानंतर श्रीलंकेच्या युवा फिरकीपटू दुनिथ वेलालागे याला मोठा धक्का बसला. सामना संपल्यानंतर त्याला वडील सुरंगा वेलालागे यांच्या निधनाची बातमी मिळाली. 18 सप्टेंबर रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले. विजयाचा आनंद साजरा करत असताना अचानक आलेल्या या बातमीने संपूर्ण संघ भावूक झाला. या घटनेची माहिती माजी श्रीलंकाई क्रिकेटपटू आणि समालोचक रसेल अर्नोल्ड यांनी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर दिली.

क्रिकेटशी घट्ट नातं असलेले सुरंगा वेलालागे

सुरंगा स्वतः एक उत्तम क्रिकेटपटू होते. त्यांनी श्रीलंकेतील प्रख्यात प्रिन्स ऑफ वेल्स कॉलेज क्रिकेट संघाचं नेतृत्व केलं होतं. रसेल अर्नोल्ड यांनी आठवत सांगितलं की ते आणि सुरंगा एकाच काळात आपल्या शाळांच्या संघाचे कर्णधार होते. अर्नोल्ड म्हणाले, “ही अत्यंत दुःखद बातमी आहे. दुनिथसाठी हा कठीण काळ आहे. आमच्या संवेदना त्यांच्या कुटुंबासोबत आहेत. आशा आहे की हा संघ आणखी एकजूट होऊन सुपर-4 मध्ये चांगली कामगिरी करेल.”

घरी परतला दुनिथ, पुढील सामन्यांवर प्रश्नचिन्ह

सामना संपताच दुनिथ वेलालागे तातडीने आपल्या घरी रवाना झाला. या शोकामुळे त्याचा पुढील एशिया कप सामन्यांमध्ये सहभाग अनिश्चित झाला आहे. श्रीलंकेला सुपर-4 टप्प्यात 20 सप्टेंबरला बांग्लादेश, 23 सप्टेंबरला पाकिस्तान आणि 26 सप्टेंबरला भारताविरुद्ध सामने खेळायचे आहेत.

 

भावूक क्षण, संघाचा पाठिंबा

श्रीलंकन पत्रकार दमिथ वीरासिंघे यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला ज्यात संघ व्यवस्थापक दुनिथला धीर देताना दिसत होते. अफगाणिस्तानवर मिळालेल्या विजयाचा आनंद आणि वेलालागे यांच्या वैयक्तिक दुःखाने संपूर्ण संघाचे वातावरण मिश्र भावनांनी भरून गेले होते.

मोहम्मद नबीकडून फटकेबाजी, वेलालागेचा कठीण ओव्हर

अफगाणिस्तानविरुद्धच्या या सामन्यात वेलालागेसाठी शेवटचा ओव्हर अत्यंत कठीण ठरला. अनुभवी ऑलराऊंडर मोहम्मद नबी यांनी त्याच्या ओव्हरमध्ये तब्बल पाच षटकार ठोकले आणि 32 धावा काढल्या. टी20 आंतरराष्ट्रीय इतिहासात हा श्रीलंकाई गोलंदाजाकडून दिलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा महागडा ओव्हर ठरला. यापूर्वी 2021 मध्ये अकिला धनंजय यांनी कीरोन पोलार्डसमोर एका ओव्हरमध्ये 36 धावा दिल्या होत्या.

आशिया कपमध्ये डिफेंडिंग चॅम्पियन असलेल्या श्रीलंकेला आता सुपर-4 टप्प्यात भारत, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशविरुद्ध कठीण सामने खेळायचे आहेत. मात्र दुनिथ वेलालागे या सामन्यांमध्ये दिसणार की नाही, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

