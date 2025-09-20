SRL VS BAN : वडिलांवर अंत्यसंस्कार केल्यावर पठ्ठया देशासाठी अवघ्या 24 तासात पुन्हा मैदानात

Asia Cup 2025 : गुरुवारी अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामन्यादरम्यान श्रीलंकेचा 22 वर्षीय क्रिकेटर दुनिथ वेलालागेच्या (Dunith Wellalage) वडिलांचा अचानक हार्ट अटॅकने मृत्यू झाला. सामना संपल्यावर दुनिथला ही बातमी सांगण्यात आली तेव्हा त्याला धक्काच बसला. वडिलांच्या मृत्यूची बातमी समजल्यावर दुनिथ वेलालागे कुटुंबाला थेट श्रीलंकेला रवाना झाला. दुनिथचे वडील सुरंगा हे सुद्धा श्रीलंकेचे माजी क्रिकेटर होते. वैयक्तिक आयुष्यात दुःखाचा डोंगर कोसळला असताना सुद्धा दुनिथ आपल्या वडिलांवर श्रीलंकेत अंत्यसंस्कार करून देशासाठी खेळण्याकरता अवघ्या 24 तासात पुन्हा यूएईत संघासोबत दाखल झाला. शनिवारी बांगलादेश विरुद्ध सुपर 4 च्या पहिल्या सामन्यासाठी तो श्रीलंकेच्या संघासोबत उपलब्ध असेल.
दुनिथ वेलालागेचे वडील सुरंगा यांचं गुरुवारी रात्री वयाच्या 54 वर्षांव्या वर्षी निधन झालं. त्याच दिवशी २२ वर्षांचा गोलंदाज दुनिथ वेलालागे हा अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंकेत ग्रुप स्टेजचा सामना खेळत होता. सामना संपल्यावर दुनिथला त्याच्या वडिलांच्या निधनाची बातमी देण्यात आली आणि तो पुढील फ्लाईट पकडून कोलंबोला गेला. वडिलांवर अंत्यसंस्कार केल्यावर तो शुक्रवारी टीम मॅनेजर महिंदा हालंगोडे सोबत पुन्हा यूएईला परतला. 1999 च्या वनडे वर्ल्ड कप दरम्यान भारताचा माजीफलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या वडिलांचे निधन झाले होते. सचिन त्याच्या वडिलांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी भारतात परतला आणि नंतर स्पर्धा खेळण्यासाठी परतला होता.
आशिया कपमध्ये अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात गुरुवारी सामन्यादरम्यान पहिल्या इनिंगची शेवटची ओव्हर श्रीलंकेच्या 22 वर्षीय दुनिथ वेलालागे याला देण्यात आली. यावेळी अफगाणिस्तानचा अनुभवी क्रिकेटर मोहम्मद नबी स्ट्राईकवर होता. त्याने दुनिथच्या गोलंदाजीवर लागोपाठ 5 सिक्स मारले. त्यामुळे अफगाणिस्तानची धावसंख्या 150 पार पोहोचली. त्यानंतर दुनिथच्या गोलंदाजीवर टीका सुद्धा होऊ लागली. परंतु अखेर या सामन्यात श्रीलंकेचा विजय झाला.
श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने शुक्रवारी रात्री एका निवेदनात म्हटले की, 'श्रीलंका संघ उद्या युएईमध्ये सुरू असलेल्या स्पर्धेत सुपर ४ स्टेजची सुरुवात बांगलादेशविरुद्ध करेल. या सामन्यात खेळण्यासाठी दुनिथ वेलालेज उपलब्ध असेल'. बांगलादेशनंतर श्रीलंका 23 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध तर 26 सप्टेंबर रोजी भारताविरुद्ध सुपर 4 चा सामना खेळेल.
चारिथ असलंका (कर्णधार), पथुम निसांक, कुसल मेनडिस, कुसल पेरेरा, नुवानिडू फर्नांडो, कामिंडू मेनडिस, कामिल मिशारा, दसुन शनक, वानिंदू हसरंगा, दुनिथ वेलालेज, चामिका करुणारत्ने, महीश टीक्ष्ण, दुष्मंथ चमेरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान थुशारा, मथीशा पथिराणा, जानिथ लियानेज.
