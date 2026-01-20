English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • मॅच सुरु असताना स्टेडियमला लागली आग, आकाशात दिसू लागले धुराचे लोट, नेमकं काय घडलं?

मॅच सुरु असताना स्टेडियमला लागली आग, आकाशात दिसू लागले धुराचे लोट, नेमकं काय घडलं?

BBL : पर्थमधील ऑप्टस स्टेडियमवर पर्थ स्कॉर्चर्स आणि सिडनी सिक्सर्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान आगीची घटना घडली. मैदानात सामना सुरु असताना ई घटना घडल्याने प्रेक्षकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. 

पूजा पवार | Updated: Jan 20, 2026, 08:06 PM IST
मॅच सुरु असताना स्टेडियमला लागली आग, आकाशात दिसू लागले धुराचे लोट, नेमकं काय घडलं?
Photo Credit - Social Media

BBL : ऑस्ट्रेलियाच्या बिग बॅश लीगमध्ये सामना सुरु असताना स्टेडियममध्ये आग लागली. चालू सामन्यादरम्यान लागलेल्या आगीमुळे एकच खळबळ उडाली ज्याने प्रेक्षकही घाबरले. पर्थमधील ऑप्टस स्टेडियमवर यजमान पर्थ स्कॉर्चर्स आणि सिडनी सिक्सर्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान ही घटना घडली. त्या दरम्यान अचानकपणे आकाशात काळ्या धुराचे लोट दिसू लागले. मैदानात सामना सुरु होता तेव्हा स्टेडियमच्या बाहेरच्या भागातील एका खोलीत आग लागली.बचाव पथकांनी आग विझवण्यासाठी धाव घेतली. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्टेडियमच्या बिल्डिंगमध्ये लागली आग : 

मंगळवारी 20 जानेवारी रोजी पर्थ येथे स्कॉर्चर्स आणि सिक्सर्स यांच्यात सामना खेळवला गेला.  या सामन्यात पर्थ प्रथम फलंदाजी करत होता. त्याला अचानक स्टेडियमच्या बाहेरून धूर निघताना दिसला, ज्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. थोड्याच वेळात टीव्ही स्क्रीनवर स्टेडियम इमारतीच्या बाहेरील एका खोलीतून धूर येत असल्याचे दाखवण्यात आले, जिथे आग लागली होती.

स्टेडियममध्ये आग लागलेली पाहून सुरक्षाकर्मी तेथे पोहोचले आणि त्यांनी आग विझवायला सुरुवात केली. दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे कोणीही जखमी झाले नाही आणि सामन्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही आणि मैदानावर खेळ सुरूच राहिला. मागील काही दिवसांमध्ये स्टेडियम परिसरात आग लागण्याची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेत SA20 सामन्यादरम्यान जोहानिसबर्ग स्टेडियमच्या पार्किंगला आग लागली होती. ज्यामुळे खूप गोंधळ उडाला होता.  सुदैवाची गोष्ट अशी की स्टेडियममध्ये लागलेल्या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. 

 

पाहा व्हिडीओ : 

सामन्यात काय घडलं? 

पर्थमधील ऑप्टस स्टेडियमवर यजमान पर्थ स्कॉर्चर्स आणि सिडनी सिक्सर्स यांच्यात सामना खेळवला गेला. क्वालिफायर सामन्यात सलामीवीर फिन ऍलनने पुन्हा एकदा शानदार फलंदाजी केली आणि फक्त 30 बॉलमध्ये 49 धावा केल्या. पण इतर कोणत्याही फलंदाजाला ही कामगिरी करता आली नाही. कर्णधार अ‍ॅश्टन टर्नरने 21 चेंडूत 29 धावा केल्या, तर झाय रिचर्डसननेही 20 धावा केल्या, ज्यामुळे संघाला 9 बाद 147 धावांपर्यंत पोहोचवता आले. सिक्सर्सकडून मिचेल स्टार्क, बेन द्वारशुइस आणि जेक एडवर्ड्स यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतले.

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Cricket Newsmarathi newsBBLAustraliaperth

इतर बातम्या

बसमध्ये छेडछाड केल्याचा खोटा आरोप, 42 वर्षीय व्यक्तीने आत्म...

भारत