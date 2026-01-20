मॅच सुरु असताना स्टेडियमला लागली आग, आकाशात दिसू लागले धुराचे लोट, नेमकं काय घडलं?

BBL : ऑस्ट्रेलियाच्या बिग बॅश लीगमध्ये सामना सुरु असताना स्टेडियममध्ये आग लागली. चालू सामन्यादरम्यान लागलेल्या आगीमुळे एकच खळबळ उडाली ज्याने प्रेक्षकही घाबरले. पर्थमधील ऑप्टस स्टेडियमवर यजमान पर्थ स्कॉर्चर्स आणि सिडनी सिक्सर्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान ही घटना घडली. त्या दरम्यान अचानकपणे आकाशात काळ्या धुराचे लोट दिसू लागले. मैदानात सामना सुरु होता तेव्हा स्टेडियमच्या बाहेरच्या भागातील एका खोलीत आग लागली.बचाव पथकांनी आग विझवण्यासाठी धाव घेतली.
मंगळवारी 20 जानेवारी रोजी पर्थ येथे स्कॉर्चर्स आणि सिक्सर्स यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात पर्थ प्रथम फलंदाजी करत होता. त्याला अचानक स्टेडियमच्या बाहेरून धूर निघताना दिसला, ज्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. थोड्याच वेळात टीव्ही स्क्रीनवर स्टेडियम इमारतीच्या बाहेरील एका खोलीतून धूर येत असल्याचे दाखवण्यात आले, जिथे आग लागली होती.
स्टेडियममध्ये आग लागलेली पाहून सुरक्षाकर्मी तेथे पोहोचले आणि त्यांनी आग विझवायला सुरुवात केली. दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे कोणीही जखमी झाले नाही आणि सामन्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही आणि मैदानावर खेळ सुरूच राहिला. मागील काही दिवसांमध्ये स्टेडियम परिसरात आग लागण्याची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेत SA20 सामन्यादरम्यान जोहानिसबर्ग स्टेडियमच्या पार्किंगला आग लागली होती. ज्यामुळे खूप गोंधळ उडाला होता. सुदैवाची गोष्ट अशी की स्टेडियममध्ये लागलेल्या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
पर्थमधील ऑप्टस स्टेडियमवर यजमान पर्थ स्कॉर्चर्स आणि सिडनी सिक्सर्स यांच्यात सामना खेळवला गेला. क्वालिफायर सामन्यात सलामीवीर फिन ऍलनने पुन्हा एकदा शानदार फलंदाजी केली आणि फक्त 30 बॉलमध्ये 49 धावा केल्या. पण इतर कोणत्याही फलंदाजाला ही कामगिरी करता आली नाही. कर्णधार अॅश्टन टर्नरने 21 चेंडूत 29 धावा केल्या, तर झाय रिचर्डसननेही 20 धावा केल्या, ज्यामुळे संघाला 9 बाद 147 धावांपर्यंत पोहोचवता आले. सिक्सर्सकडून मिचेल स्टार्क, बेन द्वारशुइस आणि जेक एडवर्ड्स यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतले.