/तब्बल 17 वर्षांनी धोनीच्या सर्वात जवळच्या सहकाऱ्याने सोडली CSK ची साथ, चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये बदलाचे वारे?

Stephen Fleming CSK IPL : चेन्नई सुपरकिंग्स हा आयपीएलचा सर्वात यशस्वी संघ आहे. या संघाने इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये आतापर्यंत तब्बल 5 ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. महेंद्र सिंह धोनी हा आयपीएलच्या पहिल्या सीजन पासून चेन्नई सुपरकिंग्सचा भाग आहे, मात्र अजून एक अशी व्यक्ती आहे जी मागच्या जवळपास 17 वर्षांपासून चेन्नई सुपरकिंग्सची जोडलेली आहे आणि तिचं संघाच्या यशात मोलाचं योगदान आहे. न्यूझीलंडचा माजी क्रिकेटर स्टीफन फ्लेमिंग हा मागच्या 17 वर्षांपासून आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सचा भाग आहे. मात्र आयपीएल 2026 नंतर स्टीफन फ्लेमिंगने सीएसकेचं हेड कोच पद सोडलं असून त्यांच्या वाटा आता वेगळ्या होणार आहेत.
चेन्नई सुपरकिंग्सने त्याच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर सोमवारी पोस्ट शेअर केली. यात त्यांनी सांगितलं की स्टीफन फ्लेमिंग यांनी सीएसकेच्या हेड कोच पदाचा राजीनामा दिला आहे. फ्रेंचायझीकडून असं सांगण्यात आलं की, 'सुपर किंग्स आणि मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही मिळून आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी आणि दीर्घकाळ टिकलेली भागीदारी साकारली आहे. तुम्ही निर्माण केलेला वारसा आम्हाला यापुढेही प्रेरणा देत राहील. अत्यंत आदर आणि कृतज्ञतेसह धन्यवाद, स्टीफन'.
2008 मध्ये स्टीफन फ्लेमिंगने चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी आयपीएल सामना खेळला आहे. या सीजनमध्ये 10 सामन्यात स्टीफन फ्लेमिंगला खेळण्याची संधी मिळाली होती. त्यानंतर स्टीफन फ्लेमिंगला संघाचा हेड कोच करण्यात आले. 2009 पासून 2026 पर्यंतच्या सीजनमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सचा हेड कोच म्हणून त्याने भूमिका पार पडली. यादरम्यान संघाने एम एस धोनीच्या नेतृत्वात तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं टायटल जिंकलं. दरम्यान दोन सीजन त्यांनी संघाकडून खेळले नाही कारण सिएसकेवर बंदी घालण्यात आली होती.
स्टीफन फ्लेमिंगने सांगितलं की, 'खेळात कोणत्याही संघासोबत 18 वर्ष राहणं म्हणजे एक वेगळाच जीवनप्रवास आहे. तेव्हा यासाठी खूप धन्यवाद मानतो. चेन्नई सुपर किंग्ससोबतचा माझा काळ हा माझ्या प्रशिक्षकपदाच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठी संधी ठरला आहे. आम्ही मिळवलेल्या यशाचा मला अभिमान वाटतो. आम्ही मिळून अविस्मरणीय विजय साजरे केले. कठीण प्रसंगांवर मात केली आणि अशा आठवणी निर्माण केल्या ज्या माझ्यासोबत सदैव राहतील. सीएसके नेहमीच माझ्या हृदयाच्या जवळ राहील आणि मी अनेक वर्षे या संघाला पाठिंबा देत राहीन'.