'रोहित-विराट असते तर भारताने...'; 'त्या' दाव्यावरुन गावसकरांचा संताप! 'रिटायरमेंटचा...'

Sunil Gavaskar On Virat Kohli Rohit Sharma: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यानची भारतात खेळवण्याची आलेली कसोटी मालिका भारताने 0-2 च्या फरकाने गमावली. कोलकाता आणि गुवाहाटी कसोटीमध्ये भारतीय संघाला पाहुण्या संघाकडून दोनदा पराभवाचं तोंड पहावं लागलं. या मालिकेनंतर संघ व्यवस्थापन, संघातील खेळाडू आणि संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर कठोर शब्दांमध्ये टीका केली जात आहे. असं असतानाच अनेक क्रिकेट चाहत्यांना या मालिकेदरम्यान आणि मालिकेनंतरही निवृत्त झालेल्या विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांची आठवण झाली. अनेकांनी हे दोघे असते तर कदाचित मालिकेचा वेगळा निकाल लागला असता, अशा अर्थाची मतं व्यक्त केली. मात्र या मतांशी माजी क्रिकेटपटू सुनील गावसकर सहमत नाहीत. त्यांनी विराट आणि रोहितमुळे मालिकेचा वेगळा निकाल लागला असता म्हणणाऱ्यांना कठोर शब्दांमध्ये सुनावताना इतिहासाची आठवण करुन दिली आहे.
विराट आणि रोहित संघात असते तर भारताने ही मालिका जिंकली असती असं चाहत्यांचं म्हणणं असल्याचा संदर्भ देत सुनील गावसकरांना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी आपल्याला असं वाटत नसल्याचं म्हटलं. विराट आणि रोहित संघा असते तर भारताने ही कसोटी मालिका जिंकली असती याची कोणतीरही खात्री देता येत नाही, असं गावसकर थोडं संतापूनच म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी भारताला घरच्या मैदानावरच 2024 च्या नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने 0-3 ने व्हाइट वॉश दिल्याची आठवणही करुन दिली. तसेच विराट आणि रोहित या दोघांचा संघात समावेश असताना भारताने ऑस्ट्रेलियात बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीही गमावली होती असंही गावसकरांनी आवर्जून नमूद केलं.
"ते दोघे संघात असतानाही आपण न्यूझीलंडविरुद्ध 0-3 ने पराभूत झालेलो. ऑस्ट्रेलियामध्ये काय झालं? त्यामुळे मला वाटतं की अशा विचारसरणीने चालू नये. निवृत्ती हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय होता. त्यांना कोणी जबरदस्तीने बाहेर काढलेलं नाही," असं परखड मत गावसकर यांनी विराट-रोहित असते तर भारत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका जिंकला असता यावर असहमती दर्शवताना 'आज तक'ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केलं. संघाच्या यश-अपयशासाठी केवळ एखाद्या, दोन खेळाडूंना दोष देणं चुकीचं असल्याचं मत गावसकरांनी व्यक्त केलं. संघामध्ये मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन सुरु असल्याने नव्या खेळाडूंना संधी देणं आवश्यक असल्याचंही गावसकरांनी नमूद केलं.
माजी क्रिकेटपटू आर. अश्विनने एका मुलाखतीदरम्यान, बीसीसआयने आणि संघ व्यवस्थापनाने विराट आणि रोहितला भविष्यासंदर्भात स्पष्ट कल्पना न दिल्याने त्यांना निवृत्ती घ्यावी लागली, असं विधान केलेलं. विराट आणि रोहितने तरुण खेळाडूंना चांगलं मार्गदर्शन केलं असतं असं अश्विनचं मत असलं तरी गावसकरांना हे मत पटलेलं नाही. संघ व्यवस्थापनाला दोघांच्या निवृत्तीसाठी दोष देणं योग्य नसल्याचं गावसकरांनी अधोरेखित केलं.