/श्रीलंका टेस्ट सीरिजपूर्वी टीम इंडियात नव्या कोचची एंट्री, कोण आहेत सुभदीप घोष?

IND VS SL : सुभदीप घोष याला भारतीय पुरुष क्रिकेटचा नवा फिल्डिंग कोच बनवण्यात आलं आहे. ते आसाम आणि रेल्वे संघाचे माजी क्रिकेटर राहिले असून त्यांनी आता संघात टी. दिलीपची जागा घेतली आहे. झिम्बाब्वे दौऱ्यानंतर माजी फिल्डिंग कोच टी. दिलीप याचं कॉन्ट्रॅक्ट संपलं होतं. भारतीय संघासोबत त्याचा कार्यकाळ हा ऑगस्टमध्ये श्रीलंके विरुद्ध दोन सामन्याच्या टेस्ट सीरिजने होईल. सुभदीप घोष हे आसामचे कोच सुद्धा राहिले आहेत. भारतीय संघासोबत त्यांचा कार्यकाळ हा ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेच्या विरुद्ध दोन टेस्ट सीरिज सोबत होईल. भारत आणि श्रीलंका यांच्या टेस्ट सीरिजची सुरुवात 15 ऑगस्ट पासून होणार आहे. सीरिजचा पहिला सामना हा गॉलमध्ये खेळला जाणार आहे.
टी दिलीप आणि रयान टेन यांच्या जाण्यानंतर आता सुभदीप घोष भारतीय संघाचे हेड कोच गौतम गंभीरच्या कोचिंग स्टाफमध्ये सामील होणारे नवे सदस्य बनले आहेत. गौतम गंभीर सोबत यापूर्वीच फलंदाजी कोच म्हणून सितांशु कोटक आणि गोलंदाज कोच म्हणून मोर्ने मोर्कल सामील आहे. घोष यांनी यापूर्वी नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी मध्ये सुद्धा काम केलं आहे. घोष यांनी यापूर्वी नॅशनल क्रिकेट अकॅडमीमध्ये आपली भूमिका निभावली आहे. त्यांनी इंडिया ए संघ, भारतीय महिला संघ आणि आयपीएलमधील दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यासोबतही काम केले आहे.
आसाम क्रिकेट असोसिएशनने सांगितले की, 'गेल्या काही वर्षांत विविध भारतीय वयोगटांतील संघांना प्रशिक्षण देऊन शुभदीपने स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांची कठोर मेहनत आणि खेळाची समज यांची सर्वत्र प्रशंसा झाली आहे. आसाममधील या खेळाडूने मिळवलेल्या उल्लेखनीय यशाचा आसाम क्रिकेट असोसिएशनला मोठा अभिमान वाटतो. या पदावरील त्यांची नियुक्ती ही संपूर्ण राज्यातील क्रिकेटसाठी अत्यंत सन्मानाची बाब आहे. यामुळे या भागातील उदयोन्मुख खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा मिळेल'.
शुभदीप घोषने देशांतर्गत सामन्यात आसाम आणि रेल्वेकडून सामने खेळले आहेत. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी 17 प्रथम श्रेणी आणि 17 लिस्ट ए सामने खेळले. त्यांनी 1994 ते 1995 च्या हंगामात आसामकडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि 2004 ते 2005 च्या सीजनपर्यंत ते खेळत राहिले. घोष हे गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून बीसीसीआयशी जोडलेले आहेत आणि नॅशनल क्रिकेट अकादमी मधील राहुल द्रविड यांच्या कार्यकाळात त्यांनी महत्त्वाची जबाबदारीही सांभाळली आहे.