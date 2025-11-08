50 वर्षांचे वडील आणि 17 वर्षांच्या मुलाचं एकाचवेळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण, कोण आहे ही बाप लेकाची जोडी?

Suhail Sattar And Yahya Suhail : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एका बाप लेकाच्या जोडीने एकत्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करून इतिहास रचला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असं पहिल्यांदाच झालं की जेव्हा बाप लेकाच्या जोडीने एकाच सामन्यात आणि एकाच संघाकडून पदार्पण केलं असेल. तिमोर लेस्तेचे 50 वर्षांचे सुहैल सत्तार आणि 17 वर्षांचा मुलगा सुहैल आंतरराष्ट्रीय सामन्यात एकत्र खेळणारी बाप लेकाची एकमेव जोडी बनली आहे. त्यांनी 6 नोव्हेंबर रोजी बालीमध्ये इंडोनेशिया विरुद्ध तिमोर-लेस्तेच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ही कामगिरी केली आहे. या सामन्यात दोघांनी एकत्र फलंदाजी सुद्धा केली. या बाप लेकाच्या जोडीचं पदार्पण टी20 ट्राय सीरिजमध्ये झालं.
सुहैल सत्तार यांचा 17 वर्षांचा मुलगा याह्या सुहैल याने एवढ्या कमी वयात संघात स्थान मिळवले आहे. मात्र या बाप लेकाच्या जोडीचा पदार्पण सामना खास ठरला नाही कारण तो पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यात फ्लॉप ठरला. सुहैल सत्तार 15 बॉलमध्ये 11 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. तर मुलगा याह्या सुहैल हा फक्त 6 धावा करून बाद झाला. सत्तारने एका ओव्हरमध्ये गोलंदाजी सुद्धा केली पण यात त्याला यश मिळालं नाही. या वर्षी, मॅटी फर्नांडिस आणि त्यांची मुलगी नीना मॅटी यांनी स्विस महिला संघासाठी सहा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने एकत्र खेळले. पुरुष क्रिकेटमध्ये वडील आणि मुलगा एकाच संघासाठी एकत्र खेळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बाप लेकाची जोडी अनेकदा एकमेकांविरुद्ध खेळली आहे. वेस्ट इंडिजचा शिवनारायण चंद्रपॉल आणि त्याचा मुलगा टेगनारिन चंद्रपॉल यांनी गुयानासाठी 11 प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत. मार्च 2014 मध्ये प्रोव्हिडन्स स्टेडियमवर विंडवर्ड आयलंडविरुद्धच्या सामन्यात शिवनारायणने आपल्या मुलाच्या संघाचे नेतृत्वही केले. यावर्षी अलिकडेच, श्पागेझा क्रिकेट लीगच्या अंतिम सामन्यात, अफगाणिस्तानचा मोहम्मद नबी त्याचा मुलगा हसन इश्खिल विरुद्ध खेळला.
तिमोर-लेस्ते संघाची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुरुवात खराब झाली. त्यांना पहिल्या तीन सामन्यात प्रत्येकी 10-10 क्रिकेटने पराभव पत्करावा लागला. तसेच इंडोनेशियाविरुद्धचा सामनाही त्यांना 10 विकेट्सने गमावावा लागला.
तिमोर-लेस्ते संघाचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना कसा झाला?
तिमोर-लेस्ते संघाचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खराब झाला, त्यांना इंडोनेशियाविरुद्ध 10 विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला.
देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बाप लेकाची जोडी एकत्र खेळली आहे का?
हो, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बाप लेकाची जोडी एकत्र खेळली आहे, जसे की शिवनारायण चंद्रपॉल आणि त्याचा मुलगा टेगनारिन चंद्रपॉल.
बाप लेकाच्या जोडीने एकत्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारे पहिले खेळाडू कोण आहेत?
सुहैल सत्तार आणि त्यांचा मुलगा याह्या सुहैल हे बाप लेकाच्या जोडीने एकत्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारे पहिले खेळाडू आहेत.