/सन टॅनमुळे देवदत्त पडिक्कलच्या पाठीवर तयार झाला जर्सीचा टॅटू, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

Sun Gave Tattoo To Devdutt Padikkal : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज पार पडली. या सीरिजमधील पहिला सामना हा भारताने जिंकला तर दुसरा सामना हा ड्रॉ झाला. त्यामुळे भारताने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेऊन ती जिंकली. दोन सामन्यांच्या या सीरिजमध्ये भारताचा युवा स्टार क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कलने पहिल्या सामन्याच्या पहिल्या इनिंगमध्ये 167 धावा करून अर्धशतक ठोकले तर दुसऱ्या इनिंगमध्ये त्याने 44 धावा केल्या. तर दुसऱ्या सामन्यात पडिक्कलने 115 धावा करून पुन्हा एकदा शतक ठोकले. अशा पद्धतीने देवदत्त पडिक्कलने 326 धावा केल्या. त्यामुळे त्याला प्लेअर ऑफ द सीरिज म्हणून पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. संपूर्ण सीरिजमध्ये श्रीलंकेच्या मैदानावर देवदत्त पडिक्कल हा कधी फलंदाजी तर कधी फिल्डिंग करण्यासाठी अनेक तास उभा होता. श्रीलंकेतील उन्हामुळे देवदत्त पडिक्कल टॅन झाला आणि त्याच्या पाठीवर चक्क जर्सीवरील नाव आणि नंबरचा टॅटू तयार झाला. पडिक्कलने स्वतः सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडीओ शेअर केला आहे.
युवा स्टार क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कलने आतापर्यंत भारतासाठी एकूण चार टेस्ट सामने खेळले असून यात त्याने 418 धावा केल्या आहेत. यात 2 शतकं आणि १ अर्धशतकाचा समावेश आहे. यात पडिक्कलचा सर्वोच्च स्कोअर 167 धावा होता. २०२४ मध्ये इंग्लंड विरुद्ध झालेल्या टेस्ट सीरिजमधून त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताकडून पदार्पण केलं होतं.
देवदत्त पडिक्कलने भारत विरुद्ध श्रीलंका सीरिजमधील पहिल्या सामन्याच्या पहिल्या इनिंगमध्ये 230 बॉलमध्ये 167 धावा केल्या. यात 1 षटकार आणि 15 चौकारांचा समावेश होता. तर याच सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये त्याने 75 बॉलमध्ये 44 धावा केल्या. यात त्याने 6 चौकार ठोकले. तर दुसऱ्या सामन्यात सुद्धा भारतीय संघ संकटात असताना देवदत्त पडिक्कलने 193 बॉलमध्ये 117 धावा केल्या. यात त्याने 12 चौकार ठोकले. पहिल्या सामन्यात सुद्धा देवदत्त पडिक्कल हा सामनावीर ठरला होता. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्याच्या अंती सुद्धा त्याला प्लेअर ऑफ द सीरिज पुरस्कार मिळाला.
देवदत्त पडिक्कलने भारत विरुद्ध श्रीलंका टेस्ट सीरिजनंतर या सीरिजमधील त्याचे काही फोटो शेअर केले. ज्यात त्याच्या पाठीवर टॅनिंगमुळे उठलेल्या नैसर्गिक टॅटूचा सुद्धा समावेश होता. श्रीलंकेतील उन्हामुळे देवदत्त पडिक्कल टॅन झाला आणि त्याच्या पाठीवर चक्क जर्सीवरील नाव आणि नंबरचा टॅटू तयार झाला. या फोटोना कॅप्शन देत देवदत्त पडिक्कलने लिहिले की, 'या संधीबद्दल मी खरोखरच कृतज्ञ आहे आणि आणखी संधींसाठी उत्सुक आहे. अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या या मालिकेतून खूप काही शिकायला मिळाले. आता पुढच्या आव्हानाकडे वाटचाल. शेवटच्या फोटोत सूर्याने मला एक 'टॅटू' दिला आहे'.