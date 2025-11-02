India vs South Africa Final 2025: सुनिधी चौहानच्या सुरेल आवाजाने गाजणार डी वाय पाटील स्टॅडियम, लेझर शो आणि...

Women ODI World Cup 2025 : ज्या सामन्याची सगळे आतुरतेने वाट पाहत होते तो महिला वर्ल्डकपचा फायनल सामना काही तासातच होणार आहे. 2025 च्या महिला वर्ल्डकपचा अंतिम सामना रविवारी (2 नोव्हेंबर 2025) नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळवला जाणार आहे. प्रसिद्ध बॉलिवूड गायिका सुनिधी चौहान आजच्या फायनल मॅचमध्ये तिची गाजलेली गाणी सादर करणार. आयसीसीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "सुनिधी चौहान अंतिम फेरीत सादरीकरण करणार आहे. तिच्यासोबत 60 डान्सरचा गट असेल. प्रसिद्ध कोरियोग्राफर संजय शेट्टी यांनी सादरीकरणाचे दिग्दर्शन केले असून लेझर शो आणि ड्रोन डिस्प्ले देखील सादर केले जातील."
काय म्हणाली सुनिधी चौहान?
सामन्यापूर्वी, सुनिधी चौहान भारतीय राष्ट्रगीताचे गायन करेल, तर टेरिन बँक्स ही गायिका दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रगीत सादर करेल. सुप्रसिध्द गायिका सुनिधी चौहान म्हणाली, "महिला विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात,सादरीकरण करणे ही सन्मानाची बाब आहे आणि मी या खास क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. अंतिम सामन्यात भारत आणि उत्साही चाहत्यांनी भरलेले स्टॅडीयम असल्याने, मला खात्री आहे की वातावरण उत्साहाने भरलेले असेल आणि हा दिवस आपल्या सर्वांना आयुष्यभर लक्षात राहील." वयाच्या 13 व्या वर्षी गायन कारकिर्दीला सुरुवात करणारी सुनिधी चौहान ही भारतातील सर्वात यशस्वी आणि आघाडीच्या गायिकांपैकी एक आहे.
One of India’s singing greats, Sunidhi Chauhan will light up the #CWC25 Final https://t.co/QoaTgb5WLT
— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 1, 2025
तिसऱ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश
फायनल सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाला धूळ चारुन तिसऱ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. जेमिमा रॉड्रिग्जच्या नाबाद शतकाच्या जोरावर भारतीय संघाने 339 धावांचे ऐतिहासीक लक्ष्य गाठले आणि अंतिम सामन्यात प्रवेश केला. टीम इंडियाने यापूर्वी 2005 आणि 2017 मध्ये सेमी फायनलचा सामना जिंकून फायनल सामना खेळला आहे. या दोन्ही वेळा भारतीय संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिका इंग्लंडला हरवून पहिल्यांदा अंतिम सामना खेळण्यासाठी पोहोचली आहे. यावेळी महिला वर्ल्डकप सामना अश्या संघांमध्ये खेळवला जात आहे ज्यांनी यापूर्वी ट्रॉफी कधीच उचललेली नाही. शनिवारी (1 नोव्हेंबर 2025) आयसीसीने त्यांच्या अधिकृत ट्वीटर आयडीवर दोन्ही कर्णधारांचा आणि ट्रॉफीचा फोटो शेअर केला.