English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सुनील शेट्टीने विराट-रोहितच्या ट्रोलर्सना दिले सडेतोड उत्तर, म्हणाला "दोन सामने आणि अचानक..."

सिडनी येथे झालेल्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात विराट आणि रोहितच्या धडाकेबाज कामगिरीचे बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टीने कौतुक केले आणि त्यांच्यावर टीका करणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. पहा सुनील शेट्टी काय म्हणाला?  

Updated: Oct 26, 2025, 12:54 PM IST
सुनील शेट्टीने विराट-रोहितच्या ट्रोलर्सना दिले सडेतोड उत्तर, म्हणाला "दोन सामने आणि अचानक..."
(photo credit - Social Media)

Suniel Shetty Viral Post: सिडनी येथे झालेल्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात रोहित आणि विराट यांनी 168 रन्सची अभेद्य भागीदारी रचली. याच कामगिरीमुळे भारताला नऊ विकेटने यश मिळालं. या सामन्यामध्ये 168 धावांची भागीदारी असूनही, दोन्ही खेळाडूंना अलीकडेच त्यांच्या आधीच्या पर्फोमन्समुळे चाहत्यांकडून टीकेचा सामना करावा लागला. यावर बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शनिवारी, 25 ऑक्टोबर रोजी शेट्टी याने सोशल मीडियावरील या टीकेला खोचक उत्तर दिले आणि भारतीय क्रिकेटमधील रोहित आणि विराटच्या योगदानाची आठवण करुन दिली.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट-रोहितला चाहत्यांचे खोचक टोले
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध याआधी झालेल्या सामन्यात कोहली लवकर बाद झाल्याने ट्रोल करणाऱ्या मीम्सचा पूरच आला, तर क्रिकेट हंगामाच्या सुरुवातीला शर्माला त्याच्या कमी धावसंख्येबद्दल टीका सहन करावी लागली. सिडनी येथे झालेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात रोहित शर्माने नाबाद 121 धावा केल्या, त्याचे हे 33 वे शतक होते, तर विराट कोहली तब्बल 75 धावा करित आऊट झाला. त्यांच्या 168 धावांच्या भागीदारीने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये आजपर्यंतच्या 150 पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी करण्याचा विक्रम केला आणि सचिन तेंडुलकर आणि सौरव गांगुलीच्या विक्रमाची बरोबरी केली. 

सुनील शेट्टीने आधी केले तोंडभर कौतुक
शेट्टीने इंस्टाग्रामवर स्वतःचे विचार व्यक्त केले, ज्यामध्ये त्याने खेळाडूंचे यश आणि प्रयत्न लोकं किती लवकर विसरतात हे स्पष्ट केले. त्याने लिहिले, "हे विचित्र आहे की आपण रेकॉर्ड, महेनत, संघर्ष, अश्रू, त्याग किती लवकर विसरतो." काही सामन्यांनंतर झालेल्या तीव्र बदलाकडे लक्ष वेधत शेट्टी पुढे म्हणाले, "दोन सामने आणि अचानक प्रत्येकजण टीकाकार बनला. त्यांना आवाज ऐकू आला. त्यांच्यावर शंका घेण्यात आली, पण ते शांत राहिले आणि त्यांनी आता त्यांच्या बॅटने उत्तर दिले. कारण रोहित आणि विराट सारख्या दिग्गजांना काहीही सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. खेळाचा आदर करा." शेट्टीच्या पोस्टवर अनेक सेलिब्रिटींनी प्रतिक्रिया दिल्या. 

सुनील शेट्टीचे अगामी चित्रपट
अभिनेता सुनील शेट्टीच्या कामाबाबतीत पाहता, तो आता चित्रपट 'वेलकम टू द जंगल' मध्ये झळकणार असून या चित्रपटामध्ये त्याच्यासोबत अनेक प्रमुख कलाकार दिसणार आहे. लवकरच तो "हेरा फेरी 3" चे चित्रीकरण देखील सुरू करणार असून राजूची भूमिका पुन्हा चाहत्यांचा खळखळुन हसवेल. हेरा फेरी आणि फिर हेरा फेरी या दोन्ही चित्रपटांचा विक्रम पाहता आता हेराफेरी 3 देखील चाहत्यांच भरभरुन मनोरंजन करणार यात शंका नाही.

FAQ

1. सुनील शेट्टीच्या पोस्टला कोणी प्रतिक्रिया दिली?

सुनील शेट्टीच्या इंस्टाग्राम पोस्टवर अनेक सेलिब्रिटींनी प्रतिक्रिया दिल्या, ज्यामध्ये त्यांनी रोहित आणि विराट यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले.

2. सुनील शेट्टीने कोणत्या सामन्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली?

सुनील शेट्टीने सिडनी येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 25 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली, ज्यामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी 168 धावांची भागीदारी करत भारताला 9 विकेटने विजय मिळवून दिला.

3. सुनील शेट्टीने ट्रोलर्सना काय उत्तर दिले?

सुनील शेट्टीने इंस्टाग्रामवर लिहिले की, लोक खेळाडूंचे रेकॉर्ड, मेहनत आणि त्याग लवकर विसरतात. "दोन सामने आणि अचानक प्रत्येकजण टीकाकार बनला," असे म्हणत त्याने रोहित आणि विराट यांच्या दिग्गजपणाचा आदर करावा आणि त्यांनी बॅटने उत्तर दिल्याचे सांगितले.

 

About the Author
Tags:
Suniel ShettySuniel Shetty new postSuniel Shetty viral postvirat kohli and rohit sharmaSuniel Shetty post on rohit and virat

इतर बातम्या

'भाजपशी संबंधित काही प्रभावशाली...', डॉक्टर संपदा...

महाराष्ट्र बातम्या