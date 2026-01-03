"वाचवा..." भारताच्या अव्वल खेळाडूंचा आक्रोश, मदतीसाठी पसरावे लागले हात; नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

Sunil Chhetri, Gurpreet Singh Sandhu Other Stars Appeal To FIFA: भारतीय फुटबॉलच भविष्य काही खास नाहीये. भारतीय फुटबॉल सध्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. इंडियन सुपर लीग (ISL) होणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. स्पर्धेचे भवितव्य अनिश्चिततेत अडकल्यामुळे देशातील तसेच परदेशी फुटबॉलपटूंमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय फुटबॉलमधील अनेक खेळाडूंनी थेट FIFAकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. फ्रँचायझी आधारित या प्रमुख लीगची स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी FIFAने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
भारताचे अनुभवी खेळाडू गुरप्रीत सिंग संधू, संदेश झिंगन आणि सुनील छेत्री यांनीही उघडपणे FIFAला साकडे घालत देशातील फुटबॉल परिस्थिती सुधारण्याची विनंती केली आहे.
सुनील छेत्रीने आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हटले की, “आता जानेवारी महिना आहे आणि आम्ही या वेळेस ISLमध्ये खेळताना तुमच्या टीव्ही स्क्रीनवर दिसायला हवे होते.” तर गुरप्रीत सिंग संधू यांनी सांगितले की, "सध्या ISLमध्ये खेळण्याऐवजी खेळाडूंमध्ये भीती आणि निराशा अधिक आहे. छेत्रीने पुढे स्पष्ट केले की, या संपूर्ण प्रकरणात खेळाडू, स्टाफ आणि चाहत्यांना स्पष्ट माहिती मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे."
मागील गुरुवारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ला ISLमधील जवळपास सर्व फ्रँचायझी क्लब्सकडून पत्र प्राप्त झाले. या पत्रात क्लब्सनी स्पर्धेत सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे, मात्र त्यासाठी AIFFकडून समाधानकारक आर्थिक आणि प्रशासकीय हमी मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
क्लब्सनी असेही स्पष्ट केले की, त्यांचा सातत्यपूर्ण सहभाग AIFFच्या या आश्वासनावर अवलंबून आहे की, लीगमध्ये सहभागी होण्यासाठी कोणतेही प्रशासकीय शुल्क आकारले जाणार नाही. कमी कालावधीच्या सिझनमुळे येणाऱ्या संपूर्ण ऑपरेशनल खर्चाची जबाबदारी AIFF घेईल.
इंडियन सुपर लीगची सुरुवात 2013 साली झाली होती. या लीगने भारतीय फुटबॉलला नवे व्यासपीठ मिळवून दिले. मात्र, 2024–25 हा ISLचा शेवटचा सिझन ठरला, आणि त्यानंतर स्पर्धेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारतीय फुटबॉलचे भविष्य धोक्यात असून, आता सर्वांच्या नजरा FIFA आणि AIFFच्या पुढील निर्णयांकडे लागल्या आहेत.