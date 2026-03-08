English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • अभिषेक-वरुणबद्दल सुनिल गावसकर यांचं मोठं विधान; T20 World Cup जिंकायचा असेल तर या दोघांना...

अभिषेक-वरुणबद्दल सुनिल गावसकर यांचं मोठं विधान;' 'T20 World Cup जिंकायचा असेल तर या दोघांना...'

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final : टी 20 वर्ल्डकपवर कोण नाव कोरणार याचा निर्णय आज होणार आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सामना अहमदाबादला रंगणार आहे. पण त्यापूर्वी अभिषेक - वरुणबद्दल सुनिल गावसकर यांनी मोठं विधान केलंय. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 8, 2026, 03:36 PM IST
अभिषेक-वरुणबद्दल सुनिल गावसकर यांचं मोठं विधान;' 'T20 World Cup जिंकायचा असेल तर या दोघांना...'

Sunil Gavaskar Statement : आयसीसी टी 20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना आज अहमदाबादमध्ये भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये खेळला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता असणार आहे. त्यापूर्वी अंतिम सामन्यासाठी टीम इंडियाचा कॅप्टन सूर्यकुमार यादव यांनी काय रणनिती ठरवली आहे, याबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे. टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोण असेल आणि कोण नाही याबद्दल तर्कवितर्क लावले जात आहे. अशातच भारताचे माजी कर्णधार सुनील गावसकर यांनी अभिषेक-वरुणबद्दल मोठं विधान केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'T20 World Cup जिंकायचा असेल तर या दोघांना...'

भारताचे माजी कर्णधार सुनील गावस्कर यांनी टी 20 वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यासाठी सलामीवीर अभिषेक शर्माला वगळण्याचा सल्ला दिला आहे. गावसकर यांचा असा विश्वास आहे की, अभिषेकला टी 20 स्पर्धेतील प्रत्येक मॅचमध्ये संघर्ष करावा लागला आहे. विशेषतः फिरकी गोलंदाजीविरुद्ध त्याची कमजोरी दिसून आली आहे. त्याने स्पर्धेत फक्त एकदाच पन्नासचा टप्पा ओलांडला गाठला होता. तर तीन वेळा ऑफ-स्पिनर्सनी त्याला आऊट केलंय. 

एवढंच नाही अभिषेक शर्माचा खराब फॉर्म उपांत्य फेरीतही कायम असल्याचे दिसले. सेमी फायनलमध्ये त्याने इंग्लंडविरुद्ध फक्त 9 रन्स काढले होते. त्याला विल जॅक्सने आऊट करुन भारताला धक्का दिला होता. स्पर्धेत एकूण मॅचमधील त्याचे रन्स 0, 0, 0, 15, 55, 10 आणि 9 एवढेच होते. एकंदरीत त्याने सात डावांमध्ये फक्त 89 धावा केल्या आणि सरासरी 12.71 रनरेट होतं. 

 

हेसुद्धा वाचा - 'न्यूझीलंडने T20 World Cup फायनल जिंकली नाही तर...'; दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूने दिली उघडपणे धमकी, 'तुम्हाला यापुढे...'

 

सुनील गावसकर म्हणाले की, अभिषेक शर्मा आयसीसी टी-20 क्रमवारीत नंबर वन फलंदाज असला तरी तो त्याच्या चुकांमधून शिकत असल्याचे दिसत नाही. ते म्हणाले की, गोलंदाज सातत्याने त्याच क्षेत्रात गोलंदाजी करत आहेत जिथे अभिषेकला खेळण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आणि तो पुन्हा पुन्हा त्याच पद्धतीने बाद होतेय, हे भारतासाठी धोकादायक ठरु शकतो. 

त्यामुळे कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी अंतिम सामन्यासाठी संघात बदल कराला हवा. सुनील गावसकर टीम इंडियाला असा सल्ला देतात आहे की, इशान किशनला संजू सॅमसनसोबत सलामीची संधी द्यावी, तर रिंकू सिंगला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये घ्यावे. ते पुढे म्हणाले की रिंकू सिंगमध्ये आत्मविश्वासाची कमतरता नाही आणि असे खेळाडू अनेकदा मोठ्या सामन्यांमध्ये असाधारणपणे चांगली कामगिरी करताना आपण पाहिलं आहे.

गोलंदाजीमध्ये बदल होईल का?

एवढंच नाही तर सुनील गावसकर यांनी गोलंदाजी युनिटमध्येही बदल सुचवले आहेत. त्यांनी सल्ला दिला आहे की, कुलदीप यादवला रहस्यमय फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीच्या जागी संधी दिली पाहिजे . गेल्या काही सामन्यांमध्ये वरुणची गोलंदाजी भारतासाठी खूपच महागडी ठरत आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 1/47, झिम्बाब्वेविरुद्ध 1/35 आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध 1/40 अशी कामगिरी केली आहे. उपांत्य फेरीत इंग्लंडविरुद्ध त्याची स्थिती आणखी वाईट पाहिला मिळाली. जेव्हा जेकब बेथेलने त्याला धुवून काढले आणि त्याने फक्त 13 चेंडूत 42 रन्स दिलेत. 

 

हेसुद्धा वाचा - IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्मा बाहेर, कुलदीपला संधी?; फायनलसाठी सूर्याने न्यूझीलंडविरोधात रचला 'चक्रव्यूह'

 

सुनील गावसकर यांचा असा विश्वास आहे की,  कुलदीप यादव मोठ्या मैदानांवर अधिक प्रभावी ठरेल. अहमदाबादच्या मैदानावर त्याच्या मोठ्या चौकारांमुळे फलंदाजांना फसवण्याची क्षमता त्याच्याकडे असल्याने टीम इंडियासाठी तो योग्य ठरेल. अंतिम सामन्यासारख्या मोठ्या सामन्यापूर्वी गावसकर यांच्या सल्ल्यावरून टीम इंडिया काही फेरबदल करते का हे पाहणे औत्सुकाचे ठरणार आहे. 

न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यासाठी भारताचे संभाव्य 11:

संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि कुलदीप यादव.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Ind vs NZIndia vs New Zealandind vs nz finalSunil Gavaskar

इतर बातम्या

उन्हाळ्यात चेहरा धुण्यासाठी वापरा 5 गोष्टी, त्वचा काचेसारखी...

हेल्थ