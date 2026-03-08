अभिषेक-वरुणबद्दल सुनिल गावसकर यांचं मोठं विधान;' 'T20 World Cup जिंकायचा असेल तर या दोघांना...'

Sunil Gavaskar Statement : आयसीसी टी 20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना आज अहमदाबादमध्ये भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये खेळला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता असणार आहे. त्यापूर्वी अंतिम सामन्यासाठी टीम इंडियाचा कॅप्टन सूर्यकुमार यादव यांनी काय रणनिती ठरवली आहे, याबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे. टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोण असेल आणि कोण नाही याबद्दल तर्कवितर्क लावले जात आहे. अशातच भारताचे माजी कर्णधार सुनील गावसकर यांनी अभिषेक-वरुणबद्दल मोठं विधान केलं आहे.
भारताचे माजी कर्णधार सुनील गावस्कर यांनी टी 20 वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यासाठी सलामीवीर अभिषेक शर्माला वगळण्याचा सल्ला दिला आहे. गावसकर यांचा असा विश्वास आहे की, अभिषेकला टी 20 स्पर्धेतील प्रत्येक मॅचमध्ये संघर्ष करावा लागला आहे. विशेषतः फिरकी गोलंदाजीविरुद्ध त्याची कमजोरी दिसून आली आहे. त्याने स्पर्धेत फक्त एकदाच पन्नासचा टप्पा ओलांडला गाठला होता. तर तीन वेळा ऑफ-स्पिनर्सनी त्याला आऊट केलंय.
एवढंच नाही अभिषेक शर्माचा खराब फॉर्म उपांत्य फेरीतही कायम असल्याचे दिसले. सेमी फायनलमध्ये त्याने इंग्लंडविरुद्ध फक्त 9 रन्स काढले होते. त्याला विल जॅक्सने आऊट करुन भारताला धक्का दिला होता. स्पर्धेत एकूण मॅचमधील त्याचे रन्स 0, 0, 0, 15, 55, 10 आणि 9 एवढेच होते. एकंदरीत त्याने सात डावांमध्ये फक्त 89 धावा केल्या आणि सरासरी 12.71 रनरेट होतं.
सुनील गावसकर म्हणाले की, अभिषेक शर्मा आयसीसी टी-20 क्रमवारीत नंबर वन फलंदाज असला तरी तो त्याच्या चुकांमधून शिकत असल्याचे दिसत नाही. ते म्हणाले की, गोलंदाज सातत्याने त्याच क्षेत्रात गोलंदाजी करत आहेत जिथे अभिषेकला खेळण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आणि तो पुन्हा पुन्हा त्याच पद्धतीने बाद होतेय, हे भारतासाठी धोकादायक ठरु शकतो.
त्यामुळे कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी अंतिम सामन्यासाठी संघात बदल कराला हवा. सुनील गावसकर टीम इंडियाला असा सल्ला देतात आहे की, इशान किशनला संजू सॅमसनसोबत सलामीची संधी द्यावी, तर रिंकू सिंगला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये घ्यावे. ते पुढे म्हणाले की रिंकू सिंगमध्ये आत्मविश्वासाची कमतरता नाही आणि असे खेळाडू अनेकदा मोठ्या सामन्यांमध्ये असाधारणपणे चांगली कामगिरी करताना आपण पाहिलं आहे.
एवढंच नाही तर सुनील गावसकर यांनी गोलंदाजी युनिटमध्येही बदल सुचवले आहेत. त्यांनी सल्ला दिला आहे की, कुलदीप यादवला रहस्यमय फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीच्या जागी संधी दिली पाहिजे . गेल्या काही सामन्यांमध्ये वरुणची गोलंदाजी भारतासाठी खूपच महागडी ठरत आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 1/47, झिम्बाब्वेविरुद्ध 1/35 आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध 1/40 अशी कामगिरी केली आहे. उपांत्य फेरीत इंग्लंडविरुद्ध त्याची स्थिती आणखी वाईट पाहिला मिळाली. जेव्हा जेकब बेथेलने त्याला धुवून काढले आणि त्याने फक्त 13 चेंडूत 42 रन्स दिलेत.
सुनील गावसकर यांचा असा विश्वास आहे की, कुलदीप यादव मोठ्या मैदानांवर अधिक प्रभावी ठरेल. अहमदाबादच्या मैदानावर त्याच्या मोठ्या चौकारांमुळे फलंदाजांना फसवण्याची क्षमता त्याच्याकडे असल्याने टीम इंडियासाठी तो योग्य ठरेल. अंतिम सामन्यासारख्या मोठ्या सामन्यापूर्वी गावसकर यांच्या सल्ल्यावरून टीम इंडिया काही फेरबदल करते का हे पाहणे औत्सुकाचे ठरणार आहे.
संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि कुलदीप यादव.