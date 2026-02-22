'यावर आधी प्रश्न का उपस्थित केला नाही?', सुपर 8 च्या 'ग्रुप ऑफ डेथ' काॅम्बिनेशनवर सुनील गावसकरांचं वक्तव्य

T20 World Cup 2026 : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा आता अत्यंत रोमांचक वळणावर आलीये. ग्रुप स्टेजनंतर आता 12 संघ स्पर्धेच्या बाहेर पडले असून उर्वरित 8 संघांनी सुपर 8 साठी क्वालिफाय केलंय. यात सुपर 8 साठी भारत, इंग्लंड, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, साऊथ आफ्रिका, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका हे संघ क्वालिफाय झालेत. आयसीसीद्वारे अंमलात आणल्या गेलेल्या प्री-सीडिंग फॉरमॅटमुळे चार ग्रुपमधील सर्व विजेता संघ भारत, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे आणि दक्षिण आफ्रिका यांना एकाच ग्रुपमध्ये ठेवण्यात आलेत. तर दुसऱ्या ग्रुपमध्ये दुसऱ्या स्थानी राहिलेल्या पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूझीलंड इत्यादींना सामील करण्यात आलंय. या कॉम्बिनेशनमुळे सोशल मीडियावर आयसीसीवर टीका करण्यात आलीये. टीका करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, सर्वोत्तम प्रदर्शन करणाऱ्या संघांना ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ मध्ये अडकवण्यात आलं असून त्यामुळे दुसऱ्या स्थानावर राहणाऱ्या संघांना पुढील सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचा रस्ता सोपा झालाय. याबाबत भारताचे दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकर यांनी वक्तव्य केलंय.
भारतीय क्रिकेट संघाचे दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकर यांनी 'ग्रुप ऑफ डेथ' च्या वादावर आपलं मत व्यक्त केलं. यात त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा स्पर्धा सुरु झाली तेव्हा हा फॉरमॅट निश्चित झाला, मग तेव्हा तुम्ही यावर प्रश्न का उपस्थित केला नाहीत. गावसकरांचंं म्हणणं आहे की हा मुद्दा आता उपस्थित करणं व्यर्थ आहे. त्यांच्यानुसार जर कोणाला या फॉरमॅटबाबत काही वावगं वाटत होतं किंवा आपत्ती होती तर यासंदर्भात पूर्वीच आवाज उठवला गेला पाहिजे होता. तसेच त्यांनी असे देखील संकेत दिले की आयसीसीकडे या संदर्भात निर्णय घेण्याच्या मागे काही ठोस कारण असतील.
सुनील गावसकर यांनी प्री सीडींगच्या मागे लॉजिस्टिक कारण असू शकतात असं सांगितलाय. सदर स्पर्धा ही दोन देशांमध्ये खेळवली जात असून यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवास, वीजा, इमिग्रेशन, कस्टम क्लिअरंस, हॉटेल बुकिंग आणि विमान प्रवास खर्च सारख्या अनेक सुविधांच्या योजना बनवाव्या लागतात. प्रत्येक संघाचा सपोर्ट स्टाफ हा वेगवेगळा असतो, काहींची संख्या जास्त असते. काही संघांना हॉटेलमध्ये 35-40 खोल्यांची गरज असते तर काहींना कमी खोल्या लागतात. त्यामुळे या मोठ्या स्पर्धांमध्ये आयोजकांना मोठी कसरत करावी लागते आणि संघांसाठी हॉटेल आणि प्रवासाची योजना करावी लागते. त्यामुळे गावस्करांचं म्हणणं आहे की या व्यावहारिक कारणांमुळे आयसीसीने प्री सिडींगचा निर्णय घेतला असावा.