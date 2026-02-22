English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • यावर आधी प्रश्न का उपस्थित केला नाही?, सुपर 8 च्या ग्रुप ऑफ डेथ काॅम्बिनेशनवर सुनील गावसकरांचं वक्तव्य

'यावर आधी प्रश्न का उपस्थित केला नाही?', सुपर 8 च्या 'ग्रुप ऑफ डेथ' काॅम्बिनेशनवर सुनील गावसकरांचं वक्तव्य

T20 World Cup 2026 : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सुपर 8 फॉरमॅटमध्ये सर्वोत्तम प्रदर्शन करणाऱ्या संघांना ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ मध्ये अडकवण्यात आलं असून त्यामुळे दुसऱ्या स्थानावर राहणाऱ्या संघांना पुढील सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचा रस्ता सोपा झालाय असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. यावर भारताचे दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकर यांनी मोठं वक्तव्य केलंय.   

पूजा पवार | Updated: Feb 22, 2026, 03:18 PM IST
'यावर आधी प्रश्न का उपस्थित केला नाही?', सुपर 8 च्या 'ग्रुप ऑफ डेथ' काॅम्बिनेशनवर सुनील गावसकरांचं वक्तव्य
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा आता अत्यंत रोमांचक वळणावर आलीये. ग्रुप स्टेजनंतर आता 12 संघ स्पर्धेच्या बाहेर पडले असून उर्वरित 8 संघांनी सुपर 8 साठी क्वालिफाय केलंय. यात सुपर 8 साठी भारत, इंग्लंड, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, साऊथ आफ्रिका, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका हे संघ क्वालिफाय झालेत. आयसीसीद्वारे अंमलात आणल्या गेलेल्या प्री-सीडिंग फॉरमॅटमुळे चार ग्रुपमधील सर्व विजेता संघ भारत, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे आणि दक्षिण आफ्रिका यांना एकाच ग्रुपमध्ये ठेवण्यात आलेत. तर दुसऱ्या ग्रुपमध्ये दुसऱ्या स्थानी राहिलेल्या पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूझीलंड इत्यादींना सामील करण्यात आलंय. या कॉम्बिनेशनमुळे सोशल मीडियावर आयसीसीवर टीका करण्यात आलीये. टीका करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, सर्वोत्तम प्रदर्शन करणाऱ्या संघांना ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ मध्ये अडकवण्यात आलं असून त्यामुळे दुसऱ्या स्थानावर राहणाऱ्या संघांना पुढील सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचा रस्ता सोपा झालाय. याबाबत भारताचे दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकर यांनी वक्तव्य केलंय. 

सुनील गावसकर काय म्हणाले?

भारतीय क्रिकेट संघाचे दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकर यांनी 'ग्रुप ऑफ डेथ' च्या वादावर आपलं मत व्यक्त केलं. यात त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा स्पर्धा सुरु झाली तेव्हा हा फॉरमॅट निश्चित झाला, मग तेव्हा तुम्ही यावर प्रश्न का उपस्थित केला नाहीत. गावसकरांचंं म्हणणं आहे की हा मुद्दा आता उपस्थित करणं व्यर्थ आहे. त्यांच्यानुसार जर कोणाला या फॉरमॅटबाबत काही वावगं वाटत होतं किंवा आपत्ती होती तर यासंदर्भात पूर्वीच आवाज उठवला गेला पाहिजे होता.  तसेच त्यांनी असे देखील संकेत दिले की आयसीसीकडे या संदर्भात निर्णय घेण्याच्या मागे काही ठोस कारण असतील.  

हेही वाचा :  IND vs SA Live Streaming : भारत–दक्षिण आफ्रिका सुपर-8 सामना Free मध्ये कुठे पाहायचा? जाणून घ्या

 

'हे' देखील आहे महत्वाचं कारण : 

सुनील गावसकर यांनी प्री सीडींगच्या मागे लॉजिस्टिक कारण असू शकतात असं सांगितलाय. सदर स्पर्धा ही दोन देशांमध्ये खेळवली जात असून यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवास, वीजा, इमिग्रेशन, कस्टम क्लिअरंस, हॉटेल बुकिंग आणि विमान प्रवास खर्च सारख्या अनेक सुविधांच्या योजना बनवाव्या लागतात. प्रत्येक संघाचा सपोर्ट स्टाफ हा वेगवेगळा असतो, काहींची संख्या जास्त असते. काही संघांना हॉटेलमध्ये 35-40 खोल्यांची गरज असते तर काहींना कमी खोल्या लागतात. त्यामुळे या मोठ्या स्पर्धांमध्ये आयोजकांना मोठी कसरत करावी लागते आणि संघांसाठी हॉटेल आणि प्रवासाची योजना करावी लागते. त्यामुळे गावस्करांचं म्हणणं आहे की या व्यावहारिक कारणांमुळे आयसीसीने प्री सिडींगचा निर्णय घेतला असावा. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

