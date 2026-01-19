English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sunil Gavaskar identifies the villain of Indian Cricket Team: सुनील गावस्कर यांनी कोणाचंही नाव घेतले नाही, परंतु न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत भारताच्या पराभवाला कारणीभूत ठरलेल्या एका चिंतेच्या विषयावर त्यांनी भाष्य केलं आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 19, 2026, 04:22 PM IST
न्यूझीलंडविरोधातील पराभवानंतर सुनील गावसकर यांनी सांगितला भारतीय संघातील खरा व्हिलन; म्हणाले 'मला नाव घेऊन...'

Sunil Gavaskar Identifies the Villain of Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट सध्या मोठ्या संकटात सापडलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी न्यूझीलंडकडून व्हाईटवॉश मिळाल्यानंतर, आता एकदिवसीय मालिकेतही मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. भारतीय संघाला आपल्याच मायभूमीत न्यूझीलंडविरोधात पहिल्यांदाच एकदिवसीय मालिका पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. भारताने मालिकेची सुरुवात निसटत्या विजयाने केली होती, परंतु त्यानंतर न्यूझीलंडने जोरदार पुनरागमन करत दुसरा आणि तिसरा एकदिवसीय सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर केली. 

भारताने सामना हातातून निसटू दिला, ज्यामुळे न्यूझीलंडने 5 बाद 2 अशा स्थितीतून पुनरागमन करत 338/7 अशी आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली, जी भारतासाठी गाठणं कठीण ठरलं. विराट कोहलीने या सामन्यात आणखी एक शतक झळकावलं. पण हे शतक वाया गेलं. विराट कोहलीला दुसऱ्या टोकाकडून कोणीही साथ न देऊ शकल्याने त्याचे 54 वे एकदिवसीय शतक वाया गेलं. अखेरीस, भारताचा 41 धावांनी पराभव झाला, ज्यामुळे न्यूझीलंडच्या पराभवाची मालिका संपुष्टात आली.

सामन्यानंतर, सुनील गावसकर यांनी भारताच्या मालिका पराभवाचं विश्लेषण केलं. या मालिकेत विराट कोहलीने 93, 23 आणि 124 धावा करून पुन्हा एकदा आपली दखल घेण्यास भाग पाडलं. तर दुसरीकडे रोहित शर्मा आणि रवींद्र जडेजा यांच्या अपयशाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. तथापि, गावस्कर यांनी व्यक्तींवर बोट ठेवण्याऐवजी, या निकालामागील व्यापक कारणाकडे लक्ष वेधलं आणि क्षेत्ररक्षक कशा प्रकारे गाफील राहिलं व त्यांनी न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना सहजपणे एकेरी धावा काढू दिल्या, हे सांगितलं. 

"मला कोणाची नावं घ्यायची नाहीत, पण काही खेळाडूंनी एकेरी धावा खूप सहजपणे घेऊ दिल्या. होय, रोहित शर्मा चपळ होता, आणि विराट कोहली मैदानावर किती उत्कृष्ट खेळाडू आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे, पण मला असे वाटलं की क्षेत्ररक्षण अधिक सक्रिय असायला हवं होतं," असे सुनील गावसकरांनी सायमन डूल यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान सांगितलं. 

अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा यांनी सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवे आणि हेन्री निकोल्स यांना 5 धावांवर आणि पहिल्याच चेंडूवर शून्यावर बाद केल्यानंतर न्यूझीलंडची अवस्था बिकट झाली होती. न्यूझीलंडने धावफलकावर आणखी 53 धावा जोडल्यानंतर, हर्षितने धोकादायक दिसणाऱ्या विल यंगला बाद करून भारताला एक महत्त्वपूर्ण विकेट मिळवून दिली. तथापि, त्यानंतर पुढील विकेटसाठी भारताला 31 ओव्हर्स वाट पाहावी लागली. कारण डॅरिल मिशेल आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी चौथ्या विकेटसाठी 219 धावांची भागीदारी रचली.

गावस्कर यांच्या मुद्द्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, इंदूरमध्ये भारतीय संघ क्षेत्ररक्षणात खूपच सरस होता आणि त्यांनी केवळ तीन अतिरिक्त धावा दिल्या. खरं तर, फलंदाजीमध्ये जडेजाच्या योगदानाच्या अभावाबद्दल होत असलेल्या सर्व टीकेनंतरही, त्याने एक अप्रतिम झेल घेतला. भारताच्या पराभवाबद्दल गावस्कर यांनी चिंता व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. राजकोटमधील दुसऱ्या सामन्यानंतर, न्यूझीलंडने 285 धावांचे लक्ष्य सात गडी राखून आणि 15 चेंडू बाकी असताना इतक्या सहजपणे कसे पूर्ण केले, याबद्दल सुनील गावसकर आश्चर्यचकित झाले.

दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यानंतर गावसकर काय म्हणाले?

दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यानंतर गावस्कर म्हणाले होते की, "न्यूझीलंडने इतक्या सहजपणे विजय मिळवला हे पाहून मला आश्चर्य वाटलं, कारण त्यांनी फलंदाजी सुरू करण्यापूर्वी सर्वांना वाटलं होतं की भारतीय संघ खेळपट्टीच्या संथपणाचा फायदा उचलेल. त्यांचे गोलंदाज, केवळ फिरकीपटूच नव्हे, तर सर्वच गोलंदाज, खेळपट्टीच्या संथपणाचा चांगला उपयोग करत असल्याने, असे वाटत होते की भारत न्यूझीलंडला 260 किंवा 270 धावांपर्यंत रोखू शकेल. मला वाटलं होतं की तो भारतासाठी एक सोपा विजय असेल."

"पण न्यूझीलंडला पूर्ण श्रेय जाते, विशेषतः विल यंग आणि डॅरिल मिशेल यांच्यातील भागीदारीला. त्या 150 हून अधिक धावांच्या भागीदारीने सामनाच फिरवला. मला वाटतं की त्यांनी दाखवून दिलं की जवळपास 300 धावांचे लक्ष्य कसे गाठले जाऊ शकते. सुरुवातीला स्थिरावण्यासाठी वेळ घेतला आणि नंतर आपल्या फटकेबाजीच्या क्षमतेवर व विकेट्समधील धावण्यावर विश्वास ठेवला. डॅरिल मिशेल खूप कौतुकास पात्र आहे, केवळ फलंदाजीसाठीच नव्हे, तर शतक पूर्ण केल्यानंतरही ज्या प्रकारे तो धावत राहिला, क्षेत्ररक्षकांवर दबाव टाकत राहिला आणि सातत्याने दोन धावा घेत राहिला. हे त्याची तंदुरुस्ती आणि संघाप्रती असलेली बांधिलकी दर्शवते," असं ते म्हणाले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Sunil GavaskarIndia vs New ZealandInd vs NZसुनील गावसकरविराट कोहली

