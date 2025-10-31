'जर भारतीय महिला संघाने WC जिंकला तर मी...', सुनील गावसकर यांनी दिला शब्द, 'मी स्टेजवर उभं राहून...'

Women Cricket Team World Cup Final: भारतीय महिला क्रिकेट संघ वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यात दिमाखात दाखल झाला आहे. भारतीय महिला संघ आता विश्वविजेता होण्यापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. दरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाचे दिग्गज फलंदाज सुनील गावसकर यांनी भारतीय महिला संघ विश्वविजेता झाल्यास आपण एक काम करणार असल्याचं वचन दिलं आहे. जर हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाने महिला एकदिवसीय विश्वचषक 2025 जिंकला तर ते जेमिमा रॉड्रिग्जसोबत ड्युएट सादर करणार असल्याचा शब्द त्यांनी दिला आहे.
उपांत्य फेरीत भारताने ऑस्ट्रेलियाला 5 विकेट्सने हरवून विक्रमी कामगिरी केली. 339 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, जेमिमाने नाबाद 127 धावा केल्या आणि हरमनप्रीतसोबत एक जबरदस्त भागीदारी करून संघाला विजय मिळवून दिला. आता रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात भारत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळणार आहे. जर भारत स्पर्धेत विजयी झाला तर आपल्याला जेमिमासोबत गाणं गाण्यास आवडेल असं गावसकरांनी सांगितलं आहे.
"जर भारताने वर्ल्डकप जिंकला तर ती आणि मी, जर तिची हरकत नसेल तर आम्ही एकत्र गाणं गाऊ. तिच्याकडे तिचं गिटार असेल आणि मी गाणं गाईन," असं गावसकरांनी स्पोर्ट्स टुडेशी बोलताना म्हटलं. "काही वर्षांपूर्वी बीसीसीआयच्या एका पुरस्कार सोहळ्यात आम्ही खरंच असं केलं होतं. तिथे एक बँड वाजत होता आणि आम्ही त्यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. ती गिटारवर होती आणि मी गायलो. पण जर भारत जिंकला तर मला ते पुन्हा करायला आवडेल - जर तिची हरकत नसेल. एका वृद्ध व्यक्तीसोबत तिला परफॉर्म करण्यास आवडत असेल तर मी त्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
गावसकर यांनी ज्या घटनेचा उल्लेख केला तो 2024 च्या बीसीसीआय नमन पुरस्कार सोहळ्यादरम्यानची आहे. त्यावेळी गावसकर आणि जेमिमा यांनी स्टेज शेअर केला होता आणि ड्युएट गाणं गायलं होतं. गुरुवारी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियावर पाच विकेट्सनी ऐतिहासिक विजय मिळवून आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत भारताचे नेतृत्व केल्यानंतर रॉड्रिग्जने तिच्या कारकिर्दीला परिपूर्ण खेळी विश्वास, कुटुंब आणि लवचिकतेला समर्पित केली.
"सर्वात आधी मला येशूचे आभार मानायचे आहेत. मला एकटीला हे करणं शक्य नव्हतं," असं तिने म्हटलं आहे. रॉड्रिग्जने या सामन्यात 127 धावा करत प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कारही पटकावला. "गेले सहा महिने खूप कठीण होते. गेल्या वर्षी मला या विश्वचषकातून वगळण्यात आले होते आणि मी दररोज रडत होती. मी सतत चिंतेचा सामना करत होते. मला दररोज समोर यावं लागत होतं आणि देवाने मला त्यातून सावरले," असं तिने म्हटलं आहे.
339 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना, भारताला सुरुवातीच्या काळातच मोठे धक्के बसले. शफाली वर्मा (10) आणि स्मृती मंधाना (24) सलामीवीर स्वस्तात बाद झाले. पण रॉड्रिग्जने संयम दाखवत कर्णधार हरमनप्रीत कौरसोबत मिळून विश्वचषक इतिहासातील सर्वात मोठ्या धावसंख्येपैकी एकाचा पाठलाग केला. तिसऱ्या विकेटसाठी त्यांची 167 धावांची भागीदारी केली, जी भारताची विश्वचषक बाद फेरीतील सर्वोच्च आणि स्पर्धेच्या इतिहासात ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची सर्वोच्च भागीदारी आहे ज्याने सामन्याचं चित्र बदललं.