"अंतिम सामना राखीव दिवशी घ्यायला हवा..." IPL फायनलच्या वेळापत्रकावर गावस्करांचे प्रश्न; BCCI ला सुनावले

गुजरात टायटन्सच्या संघाने 29 मे रोजी क्वालिफायर 2 सामना खेळला तर त्यानंतर त्याला अहमदाबादमध्ये येण्यास उशीर झाला होता. यावर आता भारताचे दिग्गज सुनील गावस्कर यांनी मोठे विधान केले आहे.
आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना खेळवला जात आहे, या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु हे संघ खेळत आहेत. गुजरात टायटन्सच्या संघाने 29 मे रोजी क्वालिफायर 2 सामना खेळला तर त्यानंतर त्याला अहमदाबादमध्ये येण्यास उशीर झाला होता. गुजरात टायटन्सचा संघ हा क्वालिफायर 1 मध्ये पराभूत झाल्यानंतर त्यांना क्वालिफायर 2 खेळायचे होते हा सामना पंजाबमध्ये खेळवला गेला पण या सामन्यानंतर विमान उड्डाणास विलंब झाल्यामुळे अहमदाबादमध्ये फायनलचा सामना खेळायला यायला उशिर झाला. यावर आता भारताचे दिग्गज सुनील गावस्कर यांनी मोठे विधान केले आहे.
फायनलचा सामना होण्यापूर्वी इंडिया टुडेशी बोलताना गावस्कर म्हणाले की, अंतिम सामन्यापूर्वीच्या प्रवासाचा गुजरातच्या तयारीवर परिणाम झाला. ते म्हणाले की, खेळाडूंना विश्रांतीची असते यामध्ये काही शंका नाही, त्याचे विमान कधी उड्डाण करणार की नाही यामध्ये देखील शंका होती त्यामुळे त्याच्यामध्ये आधीच एक भिती त्याच्या मनात होती. पुढे ते म्हणाले की, एखादा खेळाडू सामना खेळल्यानंतर शारीरिक थकव्यासोबतच तुम्ही मानसिकदृष्ट्याही खचलेले होता. त्यामुळे मला वाटते की एक राखीव दिवस असणे गरजेचे होते.
हे ही वाचा
पुढे या फायनलच्या सामन्याबद्दल सांगताना ते म्हणाले की, फायनलचा सामना उद्या (सोमवारी) पुन्हा आयोजित करायला हवा होता. म्हणजे गुजरात टायटन्स संघाला काही प्रमाणात न्याय देता आला असता. 29 मे रोजी क्वालिफायर 2 चा सामना झाला त्यानंतर 30 मेच्या दुपारी अहमदाबादसाठी रवाना होणार होता. पण खराब हवामानामुळे संघ वेळेवर निघू शकला नाही. गुजरात टायटन्स संघ रात्री 10:45 वाजता अहमदाबादला पोहोचला आणि त्यानंतर मध्यरात्री हॉटेलमध्ये परतला.
तर रॅायल चॅलेंर्सच्या संघाला पहिल्या क्वालिफायर सामन्यानंतर भरपूर वेळ मिळाला. बंगळूर संघ मंगळवारी पहिला क्वालिफायर जिंकल्यानंतर अहमदाबादला पोहोचला होता. यामुळे गतविजेत्यांना अधिक विश्रांतीची संधी मिळाली. त्यामुळे सुनील गावस्कर हे म्हणाले की, अंतिम सामन्यापूर्वीच्या प्रवासाचा गुजरातच्या तयारीवर परिणाम झाला. आजच्या फायनलच्या सामन्यावर गुजरात टायटन्स सामना खेळत असताना त्याच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी सिझनमध्ये बीसीसीआय हा नियम बदलणार का याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.