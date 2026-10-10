WI विरोधात 249 धावा करुनही पराभव झाल्यानंतर गावसकरांनी भारतीय संघाला विचारले कठोर प्रश्न, 'तुम्हाला जर...'; या गोलंदाजाला ठरवलं जबाबदार

एकाच टी-20 सामन्यात 500 हून अधिक धावा काढणं तसं टी-20 क्रिकेटमध्ये दुर्मिळ आहे. वेस्ट इंडिजने भारताचे 250 धावांचे विक्रमी आव्हान नऊ चेंडू शिल्लक असतानाच यशस्वीपणे पूर्ण केले. भारताने 20 षटकांत 5 बाद 249 धावांचा डोंगर उभा केला होता. यामध्ये संजू सॅमसनची भूमिका महत्त्वाची होती. भारत सहजपणे हा सामना जिंकेल असं वाटत असतानाच शाई होप याने वेस्ट इंडिजकडून टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील दुसरे सर्वात जलद शतक झळकावले आणि आव्हान सहजपणे पार केले. या पराभवानंतर दिग्गज खेळाडू सुनील गावस्कर यांनी भारतीय गोलंदाज अधिक चांगली कामगिरी करू शकले असते असे परखड मत मांडले आहे.
"काही ओव्हर्समध्ये कमी धावा आल्यानंतरही मला वाटले होते की भारत साधारण 235-240 धावा करेल. भारताने त्यापेक्षा नऊ धावा अधिक केल्या. त्यामुळे, यात फलंदाजांना दोष देता येणार नाही. मला नाही वाटत की त्यांच्याकडून काही कमतरता राहिली. हे अगदी स्पष्ट आहे की गोलंदाजांनी ज्या प्रकारे गोलंदाजी करायला हवी होती, तशी ती केली नाही. किंबहुना, गोलंदाजी प्रशिक्षकाला हे विचारणे रंजक ठरेल की त्यांना या गोलंदाजांकडून काय अपेक्षा होत्या आणि त्यांनी त्या अपेक्षा पूर्ण केल्या की नाही," असे सुनील गावस्कर यांनी 'स्टार स्पोर्ट्स'वर सांगितले.
या चर्चेत सहभागी असलेल्या वरुण ॲरॉनने म्हटले की, पहिल्याच षटकात वेस्ट इंडिजचे दोन फलंदाज बाद झाल्यानंतर भारताने वेगवान गोलंदाजी कायम ठेवायला हवी होती. चौथ्या षटकात भारताने अक्षर पटेलला गोलंदाजीसाठी आणले आणि त्याने 16 धावा दिल्या.
"पॉवरप्लेमध्ये चौथ्या षटकासाठी अक्षर पटेलला आणणे पूर्णपणे अनावश्यक होते. कारण शाई होप आणि रोव्हमन पॉवेल हे मधल्या फळीतील फलंदाज नवीन चेंडूचा सामना करताना खूपच संघर्ष करतात. त्याऐवजी तुम्ही चारही षटके वेगवान गोलंदाजी करायला हवी होती," असे ॲरॉन म्हणाला.
शुक्रवारी जेएससीए (JSCA) इंटरनॅशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स येथे झालेल्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात, यजमान भारताने उभारलेली 249 धावांची मोठी धावसंख्या वेस्ट इंडिजने यशस्वीपणे गाठली. या सामन्यात दव पडल्याचा मोठा प्रभाव दिसून आला, ज्यामुळे अपेक्षित धावसंख्या निश्चित करणे कठीण झाले होते, असे भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने सांगितले.
कर्णधार शाई होपचे 45 चेंडूंतील धडाकेबाज शतक आणि शेरफेन रदरफोर्डची 37 चेंडूंतील स्फोटक 84 धावांची खेळी यांच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने सहा गडी राखून विजय मिळवला. पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील धावांचा यशस्वी पाठलाग करण्याच्या बाबतीत ही दुसरी सर्वोच्च कामगिरी ठरली आणि त्यांनी दोन षटके शिल्लक असतानाच हे लक्ष्य गाठले.
सामन्यानंतर बोलताना अय्यर म्हणाला, "खरं सांगायचं तर, यासाठी कोणतीही निश्चित धावसंख्या सांगता येणार नाही, कारण जेव्हा दव पडते, तेव्हा ते महत्त्वाची भूमिका बजावते. 249 धावांचे लक्ष्यही दोन षटके शिल्लक असतानाच गाठले गेले. त्यामुळे, तुम्ही एखादा विशिष्ट आकडा सांगू शकत नाही किंवा 'आपल्याला इतक्या धावा करायच्या आहेत' असा अंदाजही बांधू शकत नाही."