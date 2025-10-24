'जर त्याला अपयशी होण्याची...', विराटच्या निवृत्तीवर गावसकर स्पष्टच बोलले; 'शून्यावर आऊट होऊनही तुम्ही...'

Sunil Gavaskar on Virat Kohli Retirement: ऑस्ट्रेलिया मालिकेत दोन्ही सामन्यात सलग शून्यावर बाद झालेला भारताचा स्टार खेळाडू विराट कोहली आता एकदिवसीय क्रिकेटमधूनही निवृत्ती स्विकारेल अशा चर्चांना उधाण आलं आहे. विराट कोहलीने मैदानाबाहेर जाताना चाहत्यांना अभिवादन करत त्यांचे आभार मानल्याने या चर्चेने जोर धरला आहे. विराट कोहलीच्या या कृत्याने कदाचित त्याने आता निवृत्तीची तयारी केली असल्याचं बोललं जात आहे. पण लिटिल मास्टर सुनील गावसकर यांना विराट कोहली दोनदा शून्यावर बाद झाला म्हणून निवृत्ती जाहीर करेल असं अजिबात वाटत नाही आहे. त्याच्या करिअरमध्ये पहिल्यांदाच अशी वेळ आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
'स्पोर्ट्स तक'शी संवाद साधताना सुनील गावसकर यांनी विराट कोहलीकडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये फलंदाज म्हणून केलेल्या असामान्य कामगिरीबद्दल सांगितलं. कोहली आणि रोहित शर्मा दोघेही 2027 च्या विश्वचषकापर्यंत सक्रिय राहतील असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
"त्याने 14 हजार धावा केल्या आहेत, 52 एकदिवसीय शतके आहेत आणि मला वाटतं 32 कसोटी शतकं आहेत. त्याने हजारो धावा केल्या आहेत. यामुळे त्याला अपयशी होण्याची परवानगी आहे. जे घडलं आहे त्याबद्दल जास्त विचार करु नका. अजून बरंच क्रिकेट बाकी आहे, पुढे भरपूर क्रिकेट आहे. कदाचित सिडनीला त्याच्याकडून मोठी खेळी पाहायला मिळेल. अर्थातच, कसोटी आणि एकदिवसीय सामन्यासाठी अॅडलेड हे ऑस्ट्रेलियातील त्याचे आवडते मैदान आहे. त्याने तिथे शतके झळकावली आहेत, त्यामुळे स्वाभाविकच, येथेही सर्वांना मोठी खेळी अपेक्षित होती. पण तसे झाले नाही," असं गावसकर म्हणाले.
"तो फलंदाजीसाठी आला तेव्हा सर्वांनी किती छान प्रकारे टाळ्या वाजवून स्वागत केलं. ते खरोखरच हृदयस्पर्शी होतं कारण बहुतेक प्रेक्षक ऑस्ट्रेलियन होते. हो, तिथे बरेच भारतीय होते, पण बहुतेक प्रेक्षक ऑस्ट्रेलियन होते. त्यांना विराटने खेळासाठी काय केलं आहे याची कल्पना आहे. त्या टाळ्या खरोखरच खास होत्या. त्यामुळे हा शेवट नाही. तो कुठे जात होता ते पाहा. खेळाडू जिथून येतात तिथे सदस्यांचा स्टँड आहे. सदस्यांचा स्टँड आहे जिथे माजी खेळाडू, प्रशासक आणि इतर बसले आहेत. मला वाटते की तो फक्त ते देत असलेल्या टाळ्यांचा स्वीकार करत होता," असंही त्यांनी म्हटलं.
अॅडलेड येथे चाहत्यांसाठी कोहलीने केलेल्या बहुचर्चित कृतीबद्दल गावस्कर म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून ज्या मैदानावर त्याला भरपूर यश मिळाले आहे, तिथे मिळणारा पाठिंबा स्विकारण्याची ही कृती असावी.
"विराट कोहली हा असा खेळाडू नाही जो इतक्या सहजतेने हार मानेल. तुम्हाला खरोखर वाटतं का की तो सलग दोन वेळा शून्यावर बाद झाल्याने निवृत्त होईल? अजिबात नाही. तो चांगल्या टप्प्यावर निवृत्त होण्याचा प्रयत्न करेल. पुढे सिडनीचा सामना आहे, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर एकदिवसीय मालिका आहे आणि बरेच एकदिवसीय सामने शिल्लक आहेत. मी म्हणेन की 2027 चा विश्वचषक रोहितसह कोहलीसाठीही असेल. मला तर वाटतं विराट मोठी धावसंख्या करु न शकल्याने ऑस्ट्रेलियाच्या चाहत्यांचीही निराशा झाली असेल. मला वाटते की तो फक्त त्याचे ग्लोव्ह्ज हातात घेऊन प्रेक्षकांना अभिवादन करत होता. साधारणपणे, जेव्हा तुम्हाला मोठी धावसंख्या उभारता तेव्हा बॅट वर करून किंवा तुमचे हेल्मेट किंवा टोपी काढून ते मान्य करता. पण प्रेक्षकांनी दिलेला पाठिंबा आणि कौतुक याबद्दल आभार मानण्याची ही त्याची पद्धत होती. त्याचा जास्त विचार करू नका," असं सांगत गावसकर यांनी सर्व दावे फेटाळून लावले.
