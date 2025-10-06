रोहित शर्माला ODI संघाच्या कर्णधारपदावरुन हटवल्यानंतर आणखी मोठी वाईट बातमी येणार! दिग्गज खेळाडूने स्पष्टच सांगितलं

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sunil Gavaskar on Rohit Virat: रोहित शर्माला (Rohit Sharma) एकदिवसीय संघाच्या कर्णधारपदावरुन हटवल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. दरम्यान यानंतर आणखी मोठी वाईट बातमी येऊ शकते असं लिटील मास्टर सुनील गावसकरांनी (Sunil Gavaskar) म्हटलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 6, 2025, 03:31 PM IST
Sunil Gavaskar on Rohit Virat: बीसीसीआय आणि निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी रोहित शर्माला भारताच्या एकदिवसीय संघाच्या कर्णधारपदावरून काढून टाकलं असून त्याच्या जागी शुभमन गिलला संधी दिली असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. दरम्यान हा निर्णय भविष्यातील मोठ्या बदलाचा संकेत असल्याचंही म्हटलं जात आहे.  अजित आगरकरने केलेल्या विधानांवरुन रोहित आणि विराट कोहलीची 2027चा विश्वचषक खेळण्याची शक्यता फार कमी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अर्थात, यामध्ये वय हादेखील एक घटक आहे. दक्षिण आफ्रिका जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करेल तोपर्यंत रोहित 40 आणि कोहली 39 वर्षांच्या आसपास पोहोचेल. मात्र दोघांसाठी सर्वाधिक चिंतेचा विषय हा क्रिकेटचा सराव असणार आहे. 

कसोटी आणि टी-20 मधून निवृत्ती घेतल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कोहली आणि रोहितकडे फक्त एकदिवस संघाचा पर्याय आहे. दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या विश्वचषकासाठी तयारी करणं त्याच्यासाठी फारच आव्हानात्मक असणार आहे. दरम्यान निवड समितीने गिलची कर्णधार म्हणून नियुक्ती करून योग्य निर्णय घेतला असल्याचं मत भारताचे दिग्गज खेळाडू लिटिल मास्टर सुनील गावसकर यांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच रोहित स्वतः या निर्णयाशी असहमत नसेल असा विश्वासही व्यक्त केला आहे. 

"रोहित शर्मा 2027 च्या विश्वचषकासाठी तयार होईल की नाही हे आम्हाला माहित नाही. तो आता फक्त एकदिवसीय सामने खेळतो आणि जर आपण आंतरराष्ट्रीय कॅलेंडर पाहिले तर भारतीय संघ जास्त एकदिवसीय सामने खेळत नाही आहे. द्विपक्षीय दौऱ्यांमध्ये बहुतेकदा कसोटी आणि टी-20 सामने असतात. जर तो एका वर्षात फक्त 5 ते 7 एकदिवसीय सामने खेळला तर त्याला अशा प्रकारचा सराव मिळणार नाही, जो तुम्हाला विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धेसाठी आवश्यक आहे. जर त्याचे संघात स्थान निश्चित नसेल, तर शुभमन गिलला तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला," असं सुनील गावसकर यांनी स्पोर्ट्स तकला सांगितलं.

"संघ कुठून येतो. वैयक्तिकरित्या, त्याने खूप काही केलं आहे. त्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि टी-20 वर्ल्डकप जिंकून दिला. त्याच्या कर्णधारपदाबद्दल कोणतंही दुमत नाही. पण तो (रोहित शर्मा) देखील या निर्णयाशी सहमत आहे कारण जर तुम्हाला दोन वर्षे पुढे विचार करायचा असेल तर एका तरुण कर्णधाराला तयार करावं लागेल. आणि निवड समितीने हीच विचारप्रक्रिया पुढे नेली," असं गावसकरांनी म्हटलं. 

रोहित शर्मा अनिश्चित का?

2027 च्या वर्ल्डकपपर्यंत भारत किमान 27 एकदिवसीय सामने खेळेल, ज्यामध्ये FTP मध्ये अधिक सामने जोडण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, टी-20 च्या वाढत्या सामन्यांच्या तुलनेत हे आकडे फिके आहेत. हे सामने कॅलेंडरमध्ये विखुरलेले आहेत आणि रोहित आणि कोहली स्थानिक क्रिकेट खेळण्यास अनिच्छुक असल्याने, 2027 च्या विश्वचषकाचा मार्ग कठीण दिसत आहे.

"अर्थात. जर तुम्ही वचनबद्ध नसाल, जर तुम्ही पुढील दोन वर्षांसाठी तयार असाल की नाही हे सांगू शकत नसाल, तर अधिक वाईट बातमीसाठी तयार रहा. त्यांनाही माहिती आहे की जर त्यांना फक्त एकदिवसीय सामने खेळायचे असतील तर क्वचितच असतील. त्यासाठी त्यांना अधिक सराव करावा लागेल आणि विजय हजारे ट्रॉफीसारखे काहीतरी खेळावे लागेल. म्हणूनच कदाचित त्यांनी हा पवित्रा घेतला असेल," असं गावसकर म्हणाले.

19 ऑक्टोबरपासून भारत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तीन सामन्यांच्या मालिकेत खेळेल तेव्हा रोहित आणि कोहली हे बहुप्रतिक्षित एकदिवसीय सामन्यांमध्ये पुनरागमन करतील. पुढील मालिका डिसेंबर, जानेवारी इत्यादी महिन्यांत होईल. रोहित आणि कोहली त्यांच्या कारकिर्दीला किती काळ वाढवू इच्छितात हे येणारा काळच सांगेल. 

 

