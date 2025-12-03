English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'विराट असताना सुपरमॅनची काय गरज?' कोहलीच्या 84 व्या शतकावर दिग्गज क्रिकेटरची प्रतिक्रिया

IND VS SA : रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या सीरिजमधला दुसरा सामना खेळवला जातोय. यात टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने शतक ठोकलं.   

पूजा पवार | Updated: Dec 3, 2025, 06:06 PM IST
'विराट असताना सुपरमॅनची काय गरज?' कोहलीच्या 84 व्या शतकावर दिग्गज क्रिकेटरची प्रतिक्रिया
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात बुधवार 3 डिसेंबर रोजी वनडे सीरिजमधला दुसरा सामना खेळवला जातोय. रायपूरच्या स्टेडियमवर हा सामना सुरु असून यात टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने (Virat Kohli) लागोपाठ दुसऱ्या सामन्यात शतक ठोकलं. यापूर्वी विराटने रांची येथील सामन्यात सुद्धा शतकीय कामगिरी केली होती. विराटने बुधवारी रायपूरमध्ये ठोकलेलं हे शतक त्याचं वनडे क्रिकेटमधील 53 वं शतक ठरलं तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विराटचं हे 84 वं शतक ठरलं. या शतकानंतर दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकर यांनी विराट कोहलीला सुपरमॅनची उपमा दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहलीचं 53 वं शतक : 

रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या सीरिजमधला दुसरा सामना आयोजित करण्यात आला. या सामन्याचा टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला भारताला फलंदाजीचं आव्हान दिलं. यशस्वी जयस्वाल आणि रोहित शर्मा हे सलामी फलंदाज फार काळ मैदानावर टिकू शकले नाही. त्यानंतर मैदानात आलेल्या विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाडने दमदार फलंदाजी केली. यात आधी ऋतुराज गायकवाडने शतक ठोकलं. त्यानंतर विराट कोहलीने शतक पूर्ण केलं. विराटने 93 बॉलमध्ये 102 धावा केल्या. दरम्यान त्याने 7 चौकार आणि 2 षटकार ठोकले. जबरदस्त फॉर्मात असलेल्या विराटची चर्चा सध्या जगभरात होतेय. आता विराटची नजर ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेळण्यावर आहे. विराट सध्या टी20 आणि टेस्ट सामन्यातून निवृत्ती घेऊनफक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये क्रिकेट खेळतोय. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सलग दोन शतकं झळकावून विराटने आपला जबरदस्त फॉर्म दाखवलाय. 

काय म्हणाले सुनील गावसकर?

विराट कोहलीने लागोपाठ त्याचं भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सलग दुसऱ्यांदा शतक पूर्ण केलं तेव्हा दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकर हे इंग्रजी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये उपस्थित होते. विराटचं शतक पूर्ण झाल्यावर ते म्हणाले की, 'जेव्हा तुमच्याकडे विराट कोहली आहे मग सुपरमॅनची काय गरज?'

हेही वाचा : विराट कोहलीला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार? आकडा ऐकून आश्चर्य वाटेल

भारताची प्लेईंग 11:

यशस्वी जयस्वाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल (कर्णधार), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्ण

दक्षिण आफ्रिका 11 : 

क्विंटन डी कॉक, एडन मार्कराम, टेंबा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रेट्झके, टोनी डी झोर्झी, देवाल्ड ब्रेव्हिस, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी न्गिडी

FAQ : 

विराट कोहलीने कितीवे शतक ठोकले?
विराट कोहलीने त्याचे 53वे वनडे शतक आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 84वे शतक ठोकले.

विराट कोहली सध्या कोणत्या फॉरमॅटमध्ये क्रिकेट खेळतोय?
विराट कोहली सध्या फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये क्रिकेट खेळतोय.

विराट कोहलीने किती धावा केल्या?
विराट कोहलीने 102 धावा केल्या.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Virat Kohlimarathi newsCricket NewsSunil Gavaskarteam india

इतर बातम्या

पुणेकरांसाठी Good News! अखेर बहुप्रतीक्षित मेट्रोचे काम सुर...

महाराष्ट्र बातम्या