Marathi News
'आमच्यामुळे काही फरक..." सरकारच्या मार्गावर चालत आहे BCCI, 'या' दिग्जाने IND vs PAK मेगा मॅचमागील कारण केले उघड

India vs Pakistan: दिग्गजाने उघड केलं आहे महामुकाबल्यामागचा सत्यकथन... बीसीसीआयवर सोशल मीडियावरील बायकॉटचा परिणाम  का होत नाहीये याबद्दलचे  रहस्य त्यांनी उलगडले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 14, 2025, 07:29 AM IST
'आमच्यामुळे काही फरक..." सरकारच्या मार्गावर चालत आहे BCCI, 'या' दिग्जाने IND vs PAK मेगा मॅचमागील कारण केले उघड

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान महामुकाबल्याला सुरुवात होण्याआधीच देशभरात बायकॉटची लाट उसळलेली आहे. सोशल मीडियावर सामना रद्द करण्याची मागणी जोरदार होत असली तरी दुबईत होणारा हा सामना ठरल्याप्रमाणेच खेळवला जाणार आहे. यामागचं खरं कारण माजी दिग्गज सुनील गावस्कर (sunil Gavaskar) यांनी स्पष्ट केलं आहे.

शेड्यूलपासून सुरू वादाची ठिणगी

एप्रिलमध्ये पहलगाव येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. त्या भीषण घटनेत 26 निष्पाप हिंदू नागरिकांचा बळी गेला होता. त्यानंतर भारत-पाकिस्तान सामन्यांचा बहिष्कार करण्याची मागणी वाढली. वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लिजेंड्समधील सामना रद्ददेखील करण्यात आला. त्यामुळे जेव्हा आशिया कप 2025 चे वेळापत्रक जाहीर झाले, तेव्हापासूनच या सामन्याभोवती वाद पेटलेला आहे. आता तर तो आक्रोश शिगेला पोहोचला आहे.

हे ही वाचा: Ind vs Pak Asia Cup 2025 Live सामना 'असा' पहा मोबाईलवर फ्री! संधीचा घ्या फायदा

 

गावस्कर काय म्हणाले?

एका मुलाखतीत गावस्कर म्हणाले, "शेवटी निर्णय सरकारच घेते. सरकार जे ठरवतं, त्यानुसार बीसीसीआय व खेळाडूंना वागावं लागतं. वैयक्तिक मतांना येथे काही किंमत नसते. सध्या जे होतंय, तेही सरकारच्या निर्णयानुसारच."

हे ही वाचा: Asia Cup 2025 India vs Pakistan: भारत-पाक सामना... तरीही रिकामे तिकीट काउंटर! कारण..

बीसीसीआयची भूमिका

या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "भारतीय खेळाडू विजयासाठी पूर्ण ताकदीनं मैदानात उतरणार आहेत. हेच आपल्या शत्रूंना प्रत्यक्ष उत्तर असेल. भारताला अशा देशाविरुद्ध खेळावं लागतं, ज्याच्याशी आपले संबंध चांगले नाहीत. पण बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होणं ही भारत सरकारची धोरणात्मक भूमिका आहे. त्यामुळे आम्हाला या सामन्यांना नकार देणं शक्य नाही."

हे ही वाचा: Jwala Gutta: ज्वाला गुट्टाने केले 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान, 'या' खास कारणासाठी उचलले हे खास पाऊल

FAQ

प्रश्न 1: भारत-पाकिस्तान आशिया कप 2025 सामना कुठे होणार आहे?

उत्तर: हा सामना दुबईत खेळवला जाणार आहे.

प्रश्न 2: सोशल मीडियावर बहिष्काराची मागणी होत असतानाही सामना का रद्द झाला नाही?

उत्तर: कारण बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होणं हे भारत सरकारचं धोरण आहे. बीसीसीआय सरकारच्या निर्णयाप्रमाणेच वागते.

प्रश्न 3: गावस्कर यांनी या वादावर काय प्रतिक्रिया दिली?

उत्तर: सुनील गावस्कर म्हणाले की, शेवटी अंतिम निर्णय सरकारच घेते. बीसीसीआय आणि खेळाडूंना त्या निर्णयाचं पालन करावं लागतं.

प्रश्न 4: बीसीसीआयची अधिकृत भूमिका काय आहे?

उत्तर: बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी सांगितलं की, भारतीय संघ पूर्ण ताकदीनं विजयासाठी उतरेल. अशा सामन्यांना नकार देणं भारत सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे.

प्रश्न 5: या सामन्याभोवती वाद का निर्माण झाला?

उत्तर: एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाव येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरात आक्रोश पसरला होता. त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांचा बहिष्कार करण्याची मागणी जोर धरू लागली.

