/भर सभागृहात गावस्करांनी घेतला फोन, थांबवलं भाषण... नेमका कोणाचा होता कॉल?

सुनील गावस्कर अनेकदा कॅामेंट्रीमध्ये अनेक विधाने करताना चर्चेत पाहायला मिळतात. त्यांनी अनेकदा भारताच्या त्याचबरोबर परदेशी खेळाडूंवर क्रिकेट संदर्भात वक्तव्य केल्यामुळे त्यांनी अनेकांचे लक्ष वेधले होते. आता मुंबईमध्ये कार्यक्रमात ते गेले होते आणि त्यांचे एक कृत्य सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. मुंबईमध्ये एक कार्यक्रमामध्ये भारताचे दिग्गज खेळाडू सुनील गावस्कर यांना प्रमुख पाहूणे म्हणून बोलवण्यात आले होते. यावेळी ते या कार्यक्रमामध्ये चाहत्यांना मार्गदर्शन देत होते. यावेळी अचानक त्यांच्या खिशामध्ये असलेला फोन वाजायला लागला, त्यावेळची त्यांची प्रतिक्रिया सोशल मिडियावर व्हायरल झाली आहे.
मुंबईतील जुहू तारा रोडवरील रोटरी सर्व्हिस सेंटरमध्ये एक कार्यक्रम सुरु होता यावेळी सुनील गावस्कर देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. यावेळी ते चाहत्यांना मार्गदर्शन देत असताना त्यांना मोबाईल वाजला, त्यांनी अखेर चाहत्यांना सांगितलं की हा फोन वाजतोय तो उचलावाच लागेल. यावेळी आलेला फोन उचलण्यासाठी मोबाईल खिशातून काढला आणि त्यांनी त्यावर जे नाव दिसलं त्यानंतर तर त्यांना तो फोन कटही करता येईना आणि तसाच ठेवताही येत नव्हता. या कार्यक्रमामध्ये ते बोलत असताना त्यांनी तो कॅाल उचलला आणि संवाद साधला.
हे ही वाचा
फोनवर संवाद साधण्याच्या आधी ते म्हणाले की, हा नक्की बायकोचा फोन असेल असं मिश्कीलपणे त्यांनी म्हटलं आणि संवाद थांबवून खिशातून फोन काढून बघितला. यानंतर ते सर्वांना म्हणाले की मला हा फोन उचलावा लागणार आहे, मला जास्त न बोलण्याचे आठवण करु देण्यासाठी हा फोन आहे. भाषण थांबवले आणि हसतमुखाने व्यासपीठावरील प्रेक्षकांची माफी मागितली. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे, यावरुन त्यांची पत्नी किती काळजी घेते हे देखील चाहत्यांना पाहायला मिळाले.
पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान Sunil Gavaskar का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उन्हें उनकी पत्नी का फोन आया, जिसे उन्होंने मंच पर ही रिसीव कर लिया। इस दिलचस्प पल ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया।#SunilGavaskar #ViralVideo… pic.twitter.com/RqiGkAw4om— Zee Business (@ZeeBusiness) June 6, 2026
सुनील गावस्कर यांच्या या कृत्यांवर बसलेल्या चाहत्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या, दिग्गज कॅामेंटेटर सुनील गावस्कर हे विशेषत: इंग्लिश आणि हिंदी कमेंट्रीसाठी नेहमीच प्रसिद्धी झोतात पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर अनेकदा त्यांनी क्रिकेट खेळाडूंवर टीका केली आहे तर काही वेळा त्यांनी त्यांचा अनुभव देखील शेअर केला आहे. सुनील गावस्कर यांचा एक मजेशीर व्हिडीओ काही वेळापासून सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.