Marathi News
स्मृतीचं लग्न रद्द झाल्यावर मैत्रीण जेमिमाने घेतला मोठा निर्णय, सुनील शेट्टीनेही केलं कौतुक

Smriti Mandhana :  23 नोव्हेंबर रोजी होणारं लग्न रद्द झाल्यामुळे आणि पुढे ढकलण्यात आल्याने सोशल मीडियावर अनेक उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत. अशा परिस्थितीत स्मृतीची टीममेट आणि मैत्रीण जेमिमा राॅड्रिग्सने एक मोठा निर्णय घेतला, ज्याचं कौतुक सुनील शेट्टी यांनी केलंय.   

पूजा पवार | Updated: Nov 29, 2025, 05:20 PM IST
स्मृतीचं लग्न रद्द झाल्यावर मैत्रीण जेमिमाने घेतला मोठा निर्णय, सुनील शेट्टीनेही केलं कौतुक
(Photo Credit : Social Media)

Smriti Mandhana : भारतीय संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना (Smriti Mandhana) आणि पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) यांचं लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होतं. मात्र स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत अचानक बिघडल्यामुळे हे लग्न पुढे ढकलण्यात आलं. 23 नोव्हेंबर रोजी होणारं लग्न रद्द झाल्यामुळे आणि पुढे ढकलण्यात आल्याने सोशल मीडियावर अनेक उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत. तर स्मृती मंधाना ही सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये अनेक वादळांना तोंड देतेय. अशा परिस्थितीत तिची टीममेट आणि मैत्रीण जेमिमा राॅड्रिग्सने WBBL लीग सामने सोडून स्मृती सोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. जेमिमाच्या या निर्णयाचं अभिनेता सुनील शेट्टी यानं कौतुक केलं आहे. 

वडिलांची तब्येत बिघडल्याने थांबला विवाह : 

स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होतं. मात्र लग्नाच्या काही दिवसांपूर्वी स्मृती मंधानाच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला होता. त्यांना सांगलीतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. ज्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आलं. आता स्मृतीचे वडील श्रीनिवास यांची प्रकृती बरी असून त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आलाय. ते मुंबईत परातल्याची माहिती सुद्धा मिळतेय. मात्र त्यांना डॉक्टरांनी आरामाचा सल्ला दिलाय. स्मृतीचं लग्न पुढे ढकलण्यात आल्याने सोसहल मीडियावर विविध चर्चांना उधाण आलंय. ज्यात होणारा नवरा पलाशने स्मृतीला धोका दिल्याची चर्चा सुद्धा आहे. मात्र अद्याप स्मृतीकडून याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.   

जेमिमाने काय निर्णय घेतला?

 जेमिमा राॅड्रिग्सने बिग बॅश लीगच्या सीजन ब्रिस्बेन हीट संघाचा भाग होती. मात्र ती स्पर्धा अर्धवट सोडून मंधानाच्या लग्नात पोहोचली. आता स्मृतीच्या लग्नाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र तरीही देखील जेमिमाने मैत्रीण स्मृती सोबत राहण्याचा निर्णय घेतलाय. WBBL फ्रँचायझीनेही तिच्या निर्णयाचा आदर केला आहे. जेमिमाला तिच्या मैत्रिणीसाठी स्पर्धेतील उर्वरित सामन्यांमधून बाहेर राहण्याची परवानगी दिली आहे. ब्रिस्बेन हीटने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की संघ त्याच्या निर्णयाचा आदर करतो. फ्रँचायझीचे सीईओ टेरी स्वेन्सन म्हणाले, 'जेमिमासाठी हा खूप आव्हानात्मक काळ आहे. जरी ती उर्वरित WBBL मध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही, तरी आम्ही तिच्या भारतात राहण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करतो. आमचा संघ त्याला आणि मानधनाच्या कुटुंबाला शुभेच्छा देते.

काय म्हणाले सुनील शेट्टी?

जेमिमा राॅड्रिग्सने बिग बॅश लीगमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात एका वृत्तपत्रात बातमी छापून आली. त्या बातमीचा फोटो अभिनेता सुनील शेट्टी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केला. त्यांनी लिहीलं की, 'सकाळी पहिल्यांदाच हा लेख वाचला आणि माझे मन भरून आले. जेमिमा स्मृतीच्या बाजूने राहण्यासाठी WBBL सोडून जात आहे. कोणतीही मोठी विधाने नाहीत, फक्त शांत एकता. खरे संघमित्र हेच करतात. साधे. सरळ. खरे'. भारताचा क्रिकेटर केएल राहुल हा अभिनेता सुनील शेट्टी यांचा जावई आहे. केएल राहुलने सुनील शेट्टीची मुलगी अभिनेत्री अथिया शेट्टी सोबत विवाह केलाय'. 

FAQ : 

स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्न कधी होणार होतं?
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होतं.

लग्न का पुढे ढकलण्यात आलं?
स्मृती मंधानाच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आल्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आलं.

सुनील शेट्टी कोणत्या क्रिकेटरचा सासरा आहे?
सुनील शेट्टी केएल राहुलचा सासरा आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Tags:
Sunil Shettymarathi newsCricket NewsJemimah RodriguesSmriti Mandhana

