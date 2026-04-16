IPL 2026 मध्ये दुखापतीचे सत्र सुरुच, Sunrisers Hyderabad ला मोठा धक्का! हा गोलंदाज स्पर्धेतून बाहेर

Sunrisers Hyderabad IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये सातत्याने खेळाडूंच्या दुखापतीच्या बातम्या समोर येत आहेत. हे खेळाडूंच्या दुखापतीच्या सत्र सातत्याने सुरुच आहे. अनेक खेळाडू हे आयपीएल 2026 मध्ये दुखापतीमुळे अजूनपर्यत आयपीएलमध्ये सहभागी देखील झाले नाहीत. सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाला आता मोठा धक्का बसला आहे. सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाचा मुख्य खेळाडू आणि संघाचा कर्णधार पॅट कमिन्स हा अजूनपर्यत संघामध्ये सामील झालेला नाही. तो दुखापतीमुळे मागील सामने देखील खेळलेला नाही. सनरायझर्स हैदराबादचे कर्णधारपद सध्या इशान किशनकडे सोपवण्यात आले आहे. पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीमध्ये इशान किशन संघाचे कर्णधारपद सांभाळत आहे. सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने त्याच्या सोशल मिडियावर डेविड पेन याची बातमी शेअर केली आहे.
सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, अधिकृत घोषणा, घोट्याला झालेल्या दुखापतीमुळे डेव्हिड पेन आयपीएल २०२६ मधून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागेवर आता कोणत्या गोलंदाजाला संघामध्ये स्थान मिळणार याकडे सर्वाच्या नजरा टिकून आहेत.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT
David Payne has been ruled out of TATA IPL 2026 after sustaining an ankle injury.
— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 16, 2026
मागील सामना सनरायझर्स हैदराबादचा राजस्थान रॅायल्सविरुद्ध पार पडला. या सामन्यामध्ये सनरायझर्स हैदराबादच्या संघासाठी पदापर्ण करणाऱ्या युवा खेळाडूंनी कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. प्रफुल्ल हिंगे आणि साकिब हुसेन यांनी संघासाठी प्रत्येकी 4 विकेट्स घेतले होते. यामध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये तीन विकेट्स घेऊन संघासाठी खळबळ उडवली होती. हैदराबादच्या संघाने मागील सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली होती. युवा खेळाडूंना मागील सामन्यामध्ये संधी दिली होती आणि या युवा खेळाडूंनी संघाला विजय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले.
सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाचे आतापर्यत पाच सामने झाले आहेत. यामध्ये हैदराबादच्या संघाने आतापर्यत दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे तर तीन सामन्यामध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. सध्या सनरायझर्स हैदराबादचे 4 गुण आहेत, तर त्यांचा रनरेट हा +0.576 इतका आहे.