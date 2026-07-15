/ODI World Cup 2027 मध्ये होणार सुपर सिरीज! नवीन फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार विश्वचषक, वाचा नियम

2026 चा विश्वचषक भारतामध्ये झाला आणि टीम इंडियाने सलग दुसरा विश्वचषक जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. आता भारतीय संघाचे लक्ष हे 2027 मध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकावर होणार आहे. आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने आगामी विश्वचषकासाठी मोठे बदल केले आहेत, 2027 मध्ये होणाऱ्या विश्वचषकाचे स्वरुप हे आयसीसीने जाहीर केले आहे. 2027 चा विश्वचषक आहे 14 संघामध्ये खेळवला जाणार आहे, पण ही स्पर्धा आता तीन टप्प्यांमध्ये खेळवली जाणार आहे. 2028 च्या टी20 विश्वचषकातील सुपर-8 टप्प्यात 10 संघांचा समावेश केला जाणार आहे. आयसीसीने स्पर्धेमधील कोणकोणते बदल केले आहेत यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
आगामी एकदिवसीय विश्वचषकातील संघांची संख्या 17 इतकीच असणार आहे, परंतु स्पर्धा खेळण्याची शैली पूर्णपणे बदलली आहे. अगदी सुरुवातीपासूनच संघांमध्ये चुरशीची स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी आयसीसीने एक पूर्णपणे नवीन टप्पा सुरू केला आहे. स्पर्धेची सुरुवात 'सुपर सिरीज'ने होणार आहे. यामध्ये, सर्वात कमी मानांकन असलेले तीन संघ मुख्य गट टप्प्यातील स्थानासाठी स्पर्धा करतील. या तीन संघांपैकी केवळ एकच संघ मुख्य टप्प्यासाठी पात्र ठरेल, तर उर्वरित दोन संघ स्पर्धेतून बाहेर होणार आहेत. सुपर सिरीजमधून पात्र ठरलेला एक संघ आणि आधीपासूनच स्पर्धेत असलेले 11 संघ मिळून एकूण 12 संघ दुसऱ्या फेरीत प्रवेश करतील. या 12 संघांना प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागले जाणार आहे.
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प्रत्येक गटामधील अव्वल तीन संघ हे हे पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करणार आहेत. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक गटातील सर्वोत्तम चौथ्या क्रमांकाचा संघ देखील पुढे जाईल. एकूण सात संघ सुपर 7 टप्प्यासाठी पात्र ठरतील. सर्व संघ सुपर 7 टप्प्यात स्पर्धा करतील, ज्यामधून गुणतालिकेतील अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. यानंतर बाद फेरीचे सामने होतील. सुपर 10 मध्ये दोन अव्वल स्थानांवर असलेल्या संघ थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील. प्रत्येक गटातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील चार संघ एलिमिनेटर्समध्ये खेळतील.
The ICC has announced an exciting revamped format for the Men’s @cricketworldcup 2027 edition in South Africa, Zimbabwe and Namibia— ICC (@ICC) July 15, 2026
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2028 चा टी20 विश्वचषक ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केला जाणार आहे. आयसीसीने पुढील विश्वचषकासाठी 20 -संघांचे स्वरूप कायम ठेवले आहे. तथापि, 2026 मध्ये जिथे सुपर 8 स्वरूप खेळले गेले होते, त्याच्या जागी आता सुपर 10स्वरूप खेळवले जाईल. यामुळे दुसऱ्या फेरीत 10 संघांना खेळण्याची संधी मिळेल.