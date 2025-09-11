मोठी बातमी! 14 सप्टेंबरची Ind vs Pak मॅच रद्द? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोजून 5 वाक्यात 'निकाल'

Supreme Court On India Pakistan Asia Cup 2025: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट सामन्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचं विधान केलं आहे. सध्या सुरु असलेल्या आशिया चषक स्पर्धेत 14 सप्टेंबर रोजी दुबई येथे होणारा भारत-पाकिस्तान टी-20 क्रिकेट सामना रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केलं आहे. उर्वशी जैन यांच्या नेतृत्वाखाली कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला आणि 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामना खेळणे हे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि लोकांच्या भावनांच्या विरुद्ध आहे, असा दावा करण्यात आला होता. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात अवघ्या तीन वाक्यांमध्ये सुनावणी झाली.
भारत-पाकिस्तान सामन्यासंदर्भातील या याचिकेमध्ये क्रिकेटला राष्ट्रीय हित, नागरिकांचे जीवन किंवा सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या बलिदानापेक्षा अधिक महत्त्व दिले जाऊ शकत नाही, असं या याचिकेमध्ये म्हटलं होतं. या याचिकेद्वारे याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा 2025 च्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश देण्याची देखील मागणी केलेली. ही याचिका वकील स्नेहा राणी, अभिषेक वर्मा आणि मोहम्मद अनस चौधरी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आला. यावर न्या. जे. माहेश्वरी यांनी, "काय गरज आहे? हा सामना आहे, तो होऊ द्या. सामना या रविवारी आहे, काय करता येईल?" असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारला. यावर वकिलांनी, "कदाचित ही फारशी चांगली याचिका नसेल पण तुम्ही ही याचिका सुनावणीसाठी घ्यावी," असं सांगितलं. त्यावर, "नाही, अजिबात नाही" असं उत्तर न्या. जे. माहेश्वरी यांनी दिल्याचं वृत्त 'लाइव्ह लॉ'ने दिलं आहे.
#BREAKING Counsel mentions PIL seeking cancellation of the India-Pakistan #cricket match scheduled to be held on Sept 14 in #AsiaCup2025
Bench: Justices JK Maheshwari and Vijay Bishnoi
J Maheshwari: What is the urgency? It's a match, let it be. Match is this Sunday, what can… pic.twitter.com/25z81sfBXx
— Live Law (@LiveLawIndia) September 11, 2025
सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने 14 तारखेला हा सामना होईल असं स्पष्ट झालं आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 भारतीयांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला होता. या तणावामुळे भारत पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही अशी भूमिका घेण्यात आलेली. याचसंदर्भात भारत सरकारने भारत आणि पाकिस्तानचे संघ एकमेकांविरुद्ध अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा सोडल्यास क्रिकेट सामने खेळणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे.
ही याचिका कोणी दाखल केली होती?
ही याचिका उर्वशी जैन यांच्या नेतृत्वाखाली चार कायदा विद्यार्थ्यांनी दाखल केली होती. याचिका वकील स्नेहा राणी, अभिषेक वर्मा आणि मोहम्मद अनस चौधरी यांच्यामार्फत सादर करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर काय निर्णय घेतला?
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने याचिका स्वीकारण्यास नकार देत, “काय गरज आहे? हा सामना आहे, तो होऊ द्या,” असं विधान केलं. यामुळे 14 सप्टेंबर 2025 रोजी हा सामना होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला?
याचिकेत जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथील एप्रिल 2025 मधील दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख होता, ज्यात 26 भारतीयांचा मृत्यू झाला होता. तसेच, ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा उल्लेख करत, ज्या अंतर्गत भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर हल्ले केले होते, असा दावा करण्यात आला होता.
भारत सरकारची या सामन्याबाबत काय भूमिका आहे?
भारत सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा (जसे की आशिया चषक, विश्वचषक) सोडल्यास द्विपक्षीय क्रिकेट सामने खेळले जाणार नाहीत. यामुळे आशिया चषकातील भारत-पाकिस्तान सामना खेळण्यास सरकारने संमती दिली आहे.
याचिकेत बीसीसीआय (BCCI) बाबत काय मागणी करण्यात आली होती?
याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा 2025 लागू करून बीसीसीआयला युवा क्रीडा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणण्याची आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (National Sports Federation) अंतर्गत नोंदणी करण्याची मागणी केली होती. त्यांचा दावा होता की, बीसीसीआय राष्ट्रीय समस्यांप्रति असंवेदनशील आहे.