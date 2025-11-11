IPL 2026 पूर्वी मुंबई इंडियन्स रोहित शर्माला रिलीज करणार? दिग्गज क्रिकेटरने स्पष्टच सांगितलं

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध लिगपैकी एक आहे. येत्या काही महिन्यात 19 व्या सीजनला सुरुवात होणार असून फॅन्समध्ये याची उत्सुकतात आता शिगेला पोहोचली आहे. येत्या काही दिवसात सर्व 10 फ्रेंचायझींना त्यांच्या रिलीज आणि रिटेन खेळाडूंची यादी जाहीर करायची आहे. त्यानंतर उर्वरित खेळाडूंना ऑक्शनमध्ये यावं लागेल. फ्रेंचायझी त्यांच्या संघातील कोणत्या खेळाडूंना रिटेन आणि रिलीज करतील हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. मागील काही दिवसांपासून मुंबई इंडियन्स रोहित शर्माला (Rohit Sharma) रिलीज करेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती यावर चेन्नई सुपरकिंग्सचा माजी क्रिकेटर सुरेश रैनाने त्याचं ऑब्जर्वेशन सांगितलं आहे.
सुरेश रैनाने स्टार स्पोर्ट्स सोबत बोलताना सांगितलं की, 'त्यांनी (मुंबई इंडियन्स) त्याला (रोहित शर्माला) रोखलं पाहिजे. त्याने त्यांच्यासाठी खूप ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. दीपक चहर सुद्धा आताच संघात आलाय. आता ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे की ते कोणाला रिटेन करतायत का कोणाला रिलीज करतायत. कारण हे प्लेअर्स जर ऑक्शनमध्ये गेले तर ते त्यांना पुन्हा मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे माझ्या मते त्यांनी त्यांना रिटेन करायला हवं. त्यांनी (मुंबई इंडियन्स) ट्रेंट बोल्टला सुद्धा रिटेन करायला हवं. कारण तो गन प्लेअर आहे. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तो डावखुरा गोलंदाज आहे. त्यांनी त्याला नक्कीच कायम ठेवले पाहिजे.
मुंबई इंडियन्सने काही दिवसांपूर्वी स्वतः सुद्धा रोहित शर्माला रिलीज केलं जाणार हे वृत्त फेटाळल होतं. ज्यामध्ये असा दावा केला जात होता की रोहित शर्माला कोलकाता नाईट रायडर्ससोबत ट्रेड केलं जाईल. त्यानंतर मुंबई इंडियन्सने स्वतः सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली. ज्यात त्यांनी फॅन्सना आश्वस्त केलं की टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटर रोहित शर्मा हा मुंबई इंडियन्स सोडून कुठेही जात नाहीये.
रोहित शर्माने आयपीएल 2025 मध्ये उत्तम परफॉर्मन्स दिला. त्याने 15 सामन्यात एकूण 418 धावा केल्या ज्यात त्याचा स्ट्राईक रेट हा 150 च्या जवळ होता. त्याने या दरम्यान चार अर्धशतकेही झळकावली, ज्यात 81 ही त्याची सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या होती.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार खुलासा करण्यात आला आहे की बीसीसीआय डिसेंबर महिन्याच्या 15 किंवा 16 तारखेला आयपीएल 2026 (IPL 2026) साठीच्या मिनी ऑक्शनचं आयोजन करेल. आयपीएलचं ऑक्शन यापूर्वी जेद्दा आणि दुबईत झालेलं होतं. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार यंदा अबू धाबी येथे आयपीएल ऑक्शनचं आयोजन केलं जाऊ शकतं. आधी असं म्हटलं जातं होतं की हे ऑक्शन भारतात आयोजित केलं जाईल परंतु ताज्या अपडेट्सनुसार बीसीसीआय आयपीएल 2026 चं मिनी ऑक्शन अबू धाबीमध्ये करण्याची शक्यता आहे.
