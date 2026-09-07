/IPL 2027 मध्ये कोणाला मिळायला हवं KKR चं कर्णधारपद? सुरेश रैनाने घेतलं स्टार क्रिकेटरचं नाव

IPL 2027 KKR Captain : आयपीएल 2027 साठी आता सर्व फ्रेंचायझी संघ तयारी करत आहेत. येत्या काही महिन्यात फ्रेंचायझी त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची लिस्ट जाहीर करतील आणि त्यानंतर मिनी ऑक्शन सुद्धा पार पडेल. आगामी सीजनमध्ये आयपीएल 2027 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार कोण असणार याबाबत चर्चा क्रीडा विश्वात आहेतच. आन्द्रे रसेने 2026 सीजनच्या आधीच आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली होती. आयपीएल 2027 च्या आधी हार्दिक पांड्याला केकेआर ट्रेड करून आपल्या संघात घेणार आणि मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. माजी क्रिकेटर आणि मिस्टर आयपीएल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुरेश रैनाने कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने रिंकूवर विश्वास दाखवून त्याला कर्णधार बनवावे असे मत व्यक्त केले आहे.
माजी क्रिकेटर सुरेश रैनाने म्हटले की, 'केकेआर संघ एका कर्णधाराच्या शोधात आहे. पण मला वाटतं की या संघाला आपला कर्णधार मिळाला आहे. फ्रेंचायझीला त्याच्यावर विश्वास ठेवायला पाहिजे. त्याला काही सामन्यात वेळ दिला पाहिजे'.
यूपी टी20 लीग 2026 च्या फायनलमध्ये रिंकू सिंहने फक्त 1 धाव केली. मात्र त्याच्या नेतृत्वाखाली 'मेरठ मॅव्हरिक्स'ने अंतिम सामन्यात 'लखनऊ फाल्कन्स'चा 94 धावांनी पराभव केला. याआधी मेरठ मॅव्हरिक्स 2024 च्या सीजनची विजेती ठरली होती.
इंडियन प्रीमियर लीगच्या इतिहासात रिंकू सिंहने आतापर्यंत कोलकाता नाईट रायडर्ससाठीच खेळला आहे. आपल्या 73 सामन्यांच्या आयपीएल करिअरमध्ये त्याने 1394 धावा केल्या होत्या. रिंकूने प्रामुख्याने खालच्या-मध्यम फळीतील फलंदाज आणि फिनिशरची भूमिका बजावली आहे. त्याने आयपीएल 2026 मध्ये केकेआरसाठी 11 डावांत 295 धावा केल्या.
आयपीएल 2026 च्या कोलकाता नाईट रायडर्सच्या संघावर नजर टाकली तर यात वरुण चक्रवर्ती, टिम साइफर्ट, सुनील नरेन, रोवमॅन पावेल आणि मनीष पांडे सारखे स्टार खेळाडू होते. मात्र कर्णधारपद हे अजिंक्य रहाणे सांभाळत होता. मात्र आता अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. तर संघात सध्याच्या घडीला असणाऱ्या खेळाडूंचा अनुभव कर्णधारपदासाठी तसा कमी आहे. रिंकू सिंह हा केकेआरमध्ये जवळपास 8 वर्षांपासून खेळतोय. तो खेळाडू आणि टीम मॅनेजमेंटला ओळखून आहे. त्यामुळे कदाचित रिंकू सिंहला केकेआरचं कर्णधारपद देण्याचा निर्णय फ्रेंचायझीने घेतला तर तो चुकीचा ठरणार नाही.