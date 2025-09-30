आशिया कपची ट्रॉफी आहे कुठे? सूर्यकुमार यादवने सांगितलं मैदानात नेमकं काय घडलं; 'ते ट्रॉफी घेऊन पळाले अन्...'

Suryakumar Yadav on Asia Cup Trophy: रविवारी दुबईमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान 2025आशिया कपचा अंतिम सामना रोमांचक झाला. दोन्ही संघांना विजेतेपद जिंकण्याची समान संधी होती, परंतु भारताने आपलं वर्चस्व राखत पाच विकेटने विजय मिळवला. आधीच्या दोन सामन्यांप्रमाणे अंतिम सामन्यातही अनेक वाद झाले. विजयानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि खेळाडूंनी वादग्रस्त परिस्थितीत ट्रॉफीशिवाय आनंद साजरा केला. भारतीय संघाने एसीसी प्रमुख मोहसिन नक्वी, जे पीसीबीचे प्रमुख आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री देखील आहेत, त्यांच्याकडून ट्रॉफी स्विकारण्यास नकार दिला. पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या अनुपस्थितीमुळे देखील प्रेझेंटेशन उशिरा झाले.
रिपोर्ट्सनुसार, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाचे उपाध्यक्ष खालिद अल झारुनी हे सन्मान करतील असं ठरलं होतं. परंतु पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी त्यांचं पदक स्वीकारल्यानंतर आणि सलमान आघाला उपविजेतेपदाचा चेक मिळाल्यानंतर, सायमन डौल यांनी घोषणा भारत ट्रॉफी घेणार नाही असं जाहीर केलं. दरम्यान, नक्वी देखील स्टेडियममधून निघून गेले.
इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना, सूर्यकुमारने सामन्यानंतरच्या प्रेझेंटेशन दरम्यान झालेल्या नाट्यमय घडामोडींवर भाष्य केलं. आमच्या संघाने कार्यक्रम सुरू होण्यासाठी वाट पाहण्यास कोणालाही भाग पाडलं नाही असं सांगितलं.
"आम्ही दार बंद करुन ड्रेसिंग रूममध्ये बसलो नाही. प्रेझेंटेशन कार्यक्रमाची वाट पाहण्यास आम्ही कोणालाही भाग पाडलं नाही. ते ट्रॉफी घेऊन पळून गेले. मी तेच पाहिले. मला माहित नाही, काही लोक आमचा व्हिडिओ बनवत होते, पण आम्ही उभे होतो. आम्ही आत गेलो नाही," असं तो म्हणाला.
नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्विकारण्यास नकार देण्याच्या निर्णयात बीसीसीआयचा सहभाग असल्याचा दावाही त्याने फेटाळून लावला. "सर्वप्रथम, मी हे स्पष्ट करतो की, संपूर्ण स्पर्धेत सरकार किंवा बीसीसीआयने आम्हाला असं काहीही सांगितलं नव्हतं की, जर कोणी ट्रॉफी दिली तर आम्ही ती घेऊ नका. आम्ही स्वतःहून ते निर्णय घेतले. ते (एसीसी अधिकारी) स्टेजवर उभे होते आणि आम्ही खाली उभे होतो. मी त्यांना स्टेजवर बोलताना पाहिले आणि मला त्यांच्या बोलण्याचा तपशील माहित नाही. गर्दीतील काहींनी आरडाओरडा सुरू केला. आणि मग आम्ही त्यांचा प्रतिनिधी असलेल्या एका व्यक्तीला ट्रॉफी घेऊन पळून जाताना पाहिले," असं तो म्हणाला.
दरम्यान, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनीही सांगितले आहे की, भारतीय क्रिकेट बोर्ड नक्वी यांच्या ट्रॉफी हिसकावून घेण्याच्या कृतीविरुद्ध तक्रार दाखल करणार आहे.
