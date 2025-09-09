English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारत - पाकिस्तानचे कर्णधार एकाच मंचावर आमनेसामने, प्रश्नांवर दिली रोखठोक उत्तर

Asia Cup 2025 : भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा हे आशिया कपच्या पत्रकार परिषदेसाठी एकाच मंचावर आले होते.   

पूजा पवार | Updated: Sep 9, 2025, 06:04 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धेला मंगळवार 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होत आहे. त्यापूर्वी आशिया कप (Asia Cup) ट्रॉफी सोबत स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 8 संघांच्या कर्णधारांचं फोटोशूट पार पडलं. त्यानंतर स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी सर्व कर्णधार एकाच मंचावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले. यावेळी सर्वांचं लक्ष हे मंचावर बसलेल्या भारत - पाकिस्तानच्या कर्णधारांकडे होतं. पहलगाम हल्ल्यानंतर प्रथमच भारत - पाकिस्तानचे संघ (India VS Pakistan) आशिया कपमध्ये एकमेकांविरुद्ध सामना खेळणार आहेत. यावेळी पत्रकारांनी सूर्यकुमार आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अलीला प्रश्न विचारला. यावर त्यांनी दिलेल्या उत्तराने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. 

सूर्या स्पर्धेविषयी काय म्हणाला? 

आशिया कप 2025 स्पर्धेच्या सुरुवातीला भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा मंगळवारी पत्रकार परिषदेसाठी एकत्र बसले होते. त्यांच्यासोबत इतर 6 संघांचे कर्णधार सुद्धा होते. यावेळी आशिया कप स्पर्धेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा सूर्यकुमारने दिलेलं उत्तर चर्चेत राहिलं. टी-20 वर्ल्ड कप जिंकल्यामुळे भारताला या स्पर्धेसाठी प्रबळ दावेदार मानले जात आहे. पण सूर्यकुमारने हे कोण म्हणालं असं म्हणत याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केला. तर सलमान अली आगाने म्हटलं की टी-20 मध्ये कोणताही संघ आवडता नाही.

पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने सूर्यकुमार यादव आणि सलमानला विचारलं की आशिया कप स्पर्धेत भारताला सर्वात मजबूत संघ मानलं जात आहे याबाबत तुम्हाला काय वाटतं. यावर सूर्यकुमार यादवने लगेचच प्रश्न केला, 'कोण असं बोललं, मी तर ऐकलं नाही. जर तुमची तयारी चांगली असेल तर तुम्ही आत्मविश्वासाने मैदानात उतरता. हो, आम्ही खूप दिवसांनी खेळत आहोत पण आम्ही 3-4 दिवसांपूर्वी इथे आलो होतो. एक संघ म्हणून आमचा वेळ चांगला गेला. आम्ही या स्पर्धेसाठी उत्सुक आहोत'. सूर्यकुमारचं हे उत्तर ऐकून सर्व हैराण झालं. 

कोणताही संघ असतो फेव्हरेट - सलमान 

पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगाला विचारण्यात आलं की टी 20 क्रिकेटमधील फेव्हरेट संघ कोणता? यावर त्याने म्हटले की, 'टी 20 क्रिकेटमध्ये कोणताही संघ फेव्हरेट नसतो. हे खेळाच्या स्वरूपामुळे आहे. तुम्हाला एका विशिष्ट दिवशी चांगले क्रिकेट खेळावे लागते. हा एक वेगवान खेळ आहे. काही ओव्हर्समध्ये हा खेळ बदलू शकतो'. अलिकडेच पाकिस्तानने यूएई आणि अफगाणिस्तानसोबत त्रिकोणी सीरिज खेळली ही सीरिज पाकिस्तानने जिंकली.

भारताचे सामने कधी? 

भारतीय संघांचा ग्रुप ए मध्ये समावेश असून याव्यतिरिक्त यामध्ये पाकिस्तान, यूएई आणि ओमान संघ सुद्धा आहेत. 

10 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध यूएई  
14 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध पाकिस्तान  
19 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध ओमान

या ग्रुप ए मधील सर्वाधिक सामने जिंकलेला संघ पुढील फेरीचे सामने खेळेल.

FAQ: 

आशिया कप 2025 च्या सुरुवातीपूर्वी कोणते कार्यक्रम पार पडले?

आशिया कप 2025 च्या सुरुवातीपूर्वी आशिया कप ट्रॉफी सोबत स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 8 संघांच्या कर्णधारांचं फोटोशूट पार पडलं, तसेच सर्व कर्णधार एकाच मंचावर पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित राहिले.

सूर्यकुमार यादवने आशिया कप स्पर्धेबाबत काय म्हटलं?

सूर्यकुमार यादवने म्हटलं की, टी-20 वर्ल्ड कप जिंकल्यामुळे भारताला या स्पर्धेसाठी प्रबळ दावेदार मानले जात आहे, पण त्याने हे कोण म्हणालं असं म्हणत याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं. त्याने सांगितलं की, जर तुमची तयारी चांगली असेल तर तुम्ही आत्मविश्वासाने मैदानात उतरता.

 सूर्यकुमार यादव आणि सलमान अली आगाला पत्रकार परिषदेत कोणता प्रश्न विचारण्यात आला?

पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने सूर्यकुमार यादव आणि सलमानला विचारलं की, आशिया कप स्पर्धेत भारताला सर्वात मजबूत संघ मानलं जात आहे याबाबत तुम्हाला काय वाटतं.

Tags:
IND vs Pakmarathi newsCricket NewsAsia Cup 2025Suryakumar Yadav

